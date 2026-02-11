NetBox Labs ประกาศเปิดให้ใช้งาน NetBox Copilot อย่างเป็นทางการ มอบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับองค์กรที่ทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแม่นยำ

NetBox Copilot ช่วยเร่งกระบวนการปฏิบัติงานและระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งเปิดให้หน่วยงานนอกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานแบบบริการตนเองได้
นิวยอร์ก, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ NetBox Labs ผู้เป็นศูนย์กลางการจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศเปิดให้ใช้งาน NetBox Copilot อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบโต้ตอบที่ผสานรวมอยู่ภายในแพลตฟอร์ม NetBox โดยตรง
ขณะที่เอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วจากขั้นทดลองสู่การใช้งานจริงในงานปฏิบัติการ หน่วยงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่าเอเจนต์ส่วนใหญ่ยังขาดบริบทด้านการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่นยำซึ่งจำเป็นต่อการสร้างความไว้วางใจในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง NetBox มอบรากฐานที่สำคัญยิ่งสำหรับการทำระบบอัตโนมัติ NetBox เป็นแผนผังเชิงความหมายที่ครอบคลุมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งช่วยให้ NetBox Copilot มีบริบทด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ NetBox Copilot คือเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทำงานบนพื้นฐานข้อมูลเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่มอบคำตอบที่เชื่อถือได้ ระบบอัตโนมัติที่ไว้วางใจได้ และการกำกับดูแลที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ทั้งหมดนี้ดำเนินการผ่านภาษาธรรมชาติ
ความสามารถใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้ NetBox หลายพันรายสามารถเร่งการทำงานของตนพร้อมทั้งขยายการเข้าถึงข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานไปยังหน่วยงานความปลอดภัย ปฏิบัติการ ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ นอกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
NetBox Copilot มอบผลลัพธ์ที่มีบริบทเชิงลึกอย่างแท้จริง
เมื่อเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว NetBox Copilot ได้ขยายขีดความสามารถจากการสอบถามข้อมูลไปสู่การดำเนินกระบวนการ ช่วยให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานทำการเปลี่ยนแปลงไปยังโครงสร้างพื้นฐานของตนได้แบบอัตโนมัติ ไม่ใช่เพียงแค่สำรวจข้อมูลเท่านั้น
หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ NetBox Copilot เพื่อ:
- ตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล (“อุปกรณ์ใดบ้างที่ยังไม่มีการกำหนดที่อยู่ IP”)
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (“ใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลงพรีฟิกซ์นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว”)
- ประเมินผลกระทบก่อนการบำรุงรักษา (“มีสิ่งใดบ้างที่พึ่งพาอุปกรณ์สวิตช์ตัวนี้อยู่”)
- วางแผนขีดความสามารถข้ามสถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (“ยังมีพื้นที่ตู้แร็กเหลืออยู่เท่าใดในเดนเวอร์”)
- สร้างกระบวนการระบบอัตโนมัติและชุดคำสั่งปฏิบัติการ (“สร้างชุดคำสั่งปฏิบัติการ Ansible เพื่อติดตั้งและใช้งานการตั้งค่าสวิตช์”)
- ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโดยตรงใน NetBox (“เพิ่มอีกหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลในนิวยอร์ก” การดำเนินการแบบเขียนข้อมูลพร้อมให้ใช้งานใน NetBox Enterprise และ NetBox Cloud)
การผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไว้โดยตรงในส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และโมเดลสิทธิ์การเข้าถึงของ NetBox ทำให้ NetBox Copilot ช่วยให้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับหน่วยงานปฏิบัติการเครือข่าย (NetOps/NOC), ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการไอที และผู้ใช้ NetBox ที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเจอกับ API หรือ UI ที่ซับซ้อน
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สร้างมาเพื่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ
NetBox Copilot สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไปสู่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แบบเอเจนต์ที่ก้าวข้ามจากการให้คำตอบไปสู่กระบวนการการปฏิบัติงานแบบอัตโนมัติ พร้อมกลไกควบคุมที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในระดับองค์กร
“หน่วยงานเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานยังล้าหลังหน่วยงานการพัฒนาและปฏิบัติการระบบ (DevOps) และคลาวด์ในด้านระบบอัตโนมัติ เมื่อต้องเผชิญกับความซับซ้อนมหาศาล อย่างไรก็ตาม ความต้องการในการทำระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นอัตโนมัติได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา” Kris Beevers ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง NetBox Labs กล่าว “NetBox Copilot ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว โดยมอบช่องทางการโต้ตอบแบบภาษาธรรมชาติที่ช่วยให้วิศวกร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้จัดการสามารถเข้าถึงคำตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน และทำกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ NetBox อย่างลึกซึ้ง NetBox Copilot เปิดศักราชใหม่ของระบบอัตโนมัติและเป็นวิวัฒนาการขั้นถัดไปของวิธีที่หน่วยงานต่างๆ จะบริหารจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน ท้ายที่สุด หน่วยงานปฏิบัติการด้านเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานก็สามารถที่จะเริ่มทำให้งานของตนเป็นระบบอัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของพวกเขามากที่สุด ซึ่งก็คือภาษาธรรมชาติ”
การเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการของ NetBox Copilot มาพร้อมความสามารถใหม่ที่สำคัญสำหรับลูกค้า NetBox Cloud และ NetBox Enterprise ซึ่งรวมถึง:
- การกำกับดูแลระดับองค์กรพร้อมการรองรับโมเดลที่ลูกค้านำมาใช้เอง (bring-your-own-model) และการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการปรับปรุง
- ตัวเลือกสำหรับการเก็บรักษาและการจัดการข้อมูล
- การดำเนินการแบบเขียนข้อมูลซึ่งช่วยให้ NetBox Copilot ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เป็นอัตโนมัติได้โดยตรงใน NetBox
- การบริหารจัดการและการจัดการเครดิตที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กรที่ทำงานบนพื้นฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะของคุณ
NetBox Copilot แตกต่างจากผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั่วไปที่ถูกนำมาติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับเครื่องมือด้านโครงสร้างพื้นฐานภายหลัง เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจโมเดลข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเฉพาะตัวและครอบคลุมของ NetBox โดยเฉพาะ NetBox Copilot มอบความสามารถดังต่อไปนี้:
- ความเข้าใจความสัมพันธ์และบริบทของ NetBox ได้แบบเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของระบบ
- การนำไปใช้งานแบบไร้แรงเสียดทานภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเซิร์ฟเวอร์
- การรับรองมาตรฐาน SOC 2 Type II
- ไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในการฝึกไม่ว่าในกรณีใดๆ
- การควบคุมระดับองค์กรสำหรับการเลือกโมเดล การกำกับดูแล และการเก็บรักษาข้อมูล
NetBox Copilot ถูกผสานรวมโดยตรงในทุกชุดผลิตภัณฑ์ของ NetBox ได้แก่ NetBox Community, NetBox Cloud และ NetBox Enterprise โดยใช้ประโยชน์จากระบบยืนยันตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ (RBAC) ที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ NetBox ควบคู่ไปกับ NetBox MCP Server โดยมีแผนขยายความสามารถเพิ่มเติมในอนาคตครอบคลุมพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของ NetBox Labs ซึ่งรวมถึง NetBox Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย
การเปิดให้ใช้งานของ NetBox Copilot
NetBox Copilot เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ในทุกชุดผลิตภัณฑ์ของ NetBox การยกระดับการกำกับดูแลระดับองค์กรและความสามารถของ NetBox Copilot ในการทำให้การเปลี่ยนแปลงภายใน NetBox เป็นอัตโนมัติพร้อมให้ใช้งานแล้วสำหรับลูกค้า NetBox Cloud และ NetBox Enterprise ตัวเลือกการติดตั้งใช้งานแบบส่วนตัวเพิ่มเติมจะทยอยเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับข้อกำหนดด้านอธิปไตยข้อมูลขององค์กร
NetBox Copilot เปิดให้ทุกคนในชุมชน NetBox ใช้งานได้ฟรีภายใต้แพ็กเกจฟรีที่ให้สิทธิ์การใช้งานอย่างเอื้อเฟื้อ โดยมีรูปแบบค่าบริการแบบเพิ่มตามปริมาณการใช้งานและความสามารถเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า NetBox Cloud และ NetBox Enterprise
เปิดใช้งาน NetBox Copilot ได้ผ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว:
https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/
ต้องการการสาธิตการใช้งานแบบทีละขั้นตอน หรือคำอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่
https://netboxlabs.com/contact-us/
เกี่ยวกับ NetBox Labs
NetBox Labs ช่วยทำให้เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมีความชัดเจนและเข้าใจได้ ในฐานะผู้ดูแลเชิงพาณิชย์ของ NetBox แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการบริหารจัดการ ทำระบบอัตโนมัติ ทำความเข้าใจ และรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน NetBox Labs นำเสนอพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แบบเปิดและสามารถต่อยอดได้ในระดับโลก ซึ่งครอบคลุมถึงการค้นพบเครือข่าย การรับรองความถูกต้อง การปฏิบัติการ และการสังเกตการณ์ระบบ NetBox Labs ส่งเสริมและลงทุนในชุมชนของผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานหลายหมื่นรายที่มีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก บริษัทชั้นนำอย่าง ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente และ Riot Games ไว้วางใจให้ NetBox Labs ช่วยทำความเข้าใจ บริหารจัดการ และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลักของตน
