RLC Global Forum และ Hamat เฉลิมฉลองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในงาน 2026 RLC Honors ที่เมืองริยาด

- ยกย่องผลงานตลอดชีวิตและความเป็นผู้นำที่มั่นคงในระบบนิเวศค้าปลีกและผู้บริโภคระดับโลก
- โดยร่วมมือกับ Hamat เพื่อขับเคลื่อนพันธสัญญาร่วมกันในการสร้างคุณค่าระยะยาวและการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันที่ 3 กุมภาพันธ์ Hamat ร่วมกับ RLC Global Forum เป็นเจ้าภาพจัดงาน RLC Honors Gala Dinner โดยให้การต้อนรับผู้นำระดับสูงจากแวดวงค้าปลีก สินค้าหรูหรา และผู้บริโภคระดับโลก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ ความเป็นผู้นำ และผลงานที่สร้างความยั่งยืน
งาน RLC Honors ซึ่งจัดขึ้นควบคู่ไปกับงาน RLC Global Forum ปี 2026 เป็นการเชิดชูบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในเปลี่ยนแปลงธุรกิจ อุตสาหกรรม และตลาดในช่วงเวลาต่าง ๆ รางวัลเกียรติยศนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของ RLC ที่ว่า ภาวะผู้นำที่แท้จริงเกิดจากความสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการสร้างความเกี่ยวข้องและความยืดหยุ่นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
พิธีมอบรางวัล 2026 RLC Honors จัดขึ้นในบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นกันเองในกรุงริยาด โดยร่วมมือกับ Hamat ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน RLC Global Forum และชุมชนมาอย่างยาวนาน การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของ Hamat เน้นย้ำถึงพันธสัญญาร่วมกันในการสร้างคุณค่าระยะยาว และการพัฒนาในภาคค้าปลีกและอุตสาหกรรมผู้บริโภค
พิธีในปีนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิสองท่าน ผู้ซึ่งสร้างอิทธิพลอันทรงคุณค่าและยั่งยืนต่อวงการค้าปลีกทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค
Marco Bizzarri อดีต CEO ของ Gucci และปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุน ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award for Excellence in Luxury Retail Bizzarri ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลมากที่สุดในแวดวงสินค้าหรูหราสมัยใหม่ เขาได้พลิกโฉม Gucci ให้กลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมระดับโลก กำหนดนิยามใหม่ของความเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ความเกี่ยวข้องของแบรนด์ และคุณค่าของแบรนด์ในระยะยาว
Ingie Chalhoub ผู้ก่อตั้งและประธานของ Etoile Group ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award for Pioneering Women’s Leadership in Retail Chalhoub ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสินค้าหรูหราในตะวันออกกลาง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบระบบนิเวศค้าปลีกระดับพรีเมียมของภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการสนับสนุนบทบาทสตรีและผู้ประกอบการ
ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธี Panos Linardos ประธานของ RLC Global Forum ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตระหนักถึงความสม่ำเสมอในการเป็นผู้นำและความลึกซึ้งของการมีส่วนร่วมตลอดเส้นทางอาชีพ ในขณะเดียวกัน การนำของ Hamat เน้นย้ำถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกระดับโลกกับการดำเนินการในระดับภูมิภาค ตอกย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของซาอุดีอาระเบียในการกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับโลก
RLC Global Forum และ Hamat ร่วมกันยืนยันวัตถุประสงค์ร่วมกันอีกครั้ง ได้แก่ ยกย่องความเป็นผู้นำที่ยั่งยืน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับโลกที่สำคัญ และมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่มีความยืดหยุ่น มีความเกี่ยวข้อง และมุ่งสู่อนาคตมากยิ่งขึ้น
