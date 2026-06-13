EAACI ออกมาเรียกร้องเพื่ออนาคตที่เป็น “Vision Zero” (วิสัยทัศน์สู่ศูนย์) ที่ปลอดภาระจากโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ชั้นนำจะประชุมร่วมกัน ณ กรุงอิสตันบูล เพื่อหาวิธีที่วิทยาศาสตร์ มาตรการป้องกัน และนโยบาย จะสามารถลดผลกระทบระดับโลกของโรคภูมิแพ้ได้
ซูริก, June 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — เนื่องจากโรคภูมิแพ้ยังคงส่งผลกระทบต่อประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลก และสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อระบบบริการสุขภาพ European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) จึงได้เรียกร้องให้มีปณิธานใหม่ด้านสาธารณสุขระดับโลก นั่นคือ Vision Zero เป้าหมายสู่อนาคตที่ปราศจากภาระโรคภูมิแพ้และโรคหืด
วิสัยทัศน์นี้จะทำหน้าที่เป็นหัวข้อหลักของการประชุมประจำปี EAACI Annual Congress 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 15 มิถุนายน 2026 โดยแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหลายพันคนจะมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดและอนาคตของการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหืด
แทนที่จะยอมรับว่าโรคภูมิแพ้และโรคระบบทางเดินหายใจเป็นความท้าทายด้านสาธารณสุขที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น EAACI กลับเชื่อว่านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์การป้องกัน และการดำเนินนโยบายที่มีการประสานงานร่วมกัน จะสามารถลดผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีนัยสำคัญ
“Vision Zero สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของการจัดการโรค ไปสู่การป้องกันโรคและการลดภาระของโรค” María Torres ประธานสถาบัน EAACI กล่าว “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบัน ทำให้เรามีเหตุผลที่จะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น ด้วยความร่วมมือในด้านการวิจัย การปฏิบัติงานทางคลินิก และสาธารณสุข เราสามารถมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่โรคภูมิแพ้และโรคหืดจะไม่เป็นสิ่งจำกัดชีวิตของประชากรหลายล้านคนอีกต่อไป”
การประชุมครั้งนี้จะนำเสนอการวิจัยที่กำลังมีขึ้นและความก้าวหน้าทางคลินิกในด้านภูมิคุ้มกันบำบัด ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล การแพทย์แม่นยำ และแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ การอภิปรายยังจะครอบคลุมถึงความเสมอภาคด้านสุขภาพและความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจว่า ผู้ป่วยทั่วโลกจะสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดที่ก้าวหน้าขึ้นได้
โรคภูมิแพ้จัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดในระดับสากล โดยมีความชุกของโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายภูมิภาค ภาระของโรคนี้ขยายวงกว้างไปมากกว่าแค่การต้องดูแลสุขภาพ โดยส่งผลกระทบต่อการศึกษา ผลิตภาพ คุณภาพชีวิต และสุขภาวะทางจิตใจด้วย เนื่องจากบริบทนี้ การริเริ่ม Vision Zero ของ EAACI จึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ระยะยาวว่าสิ่งใดจะสามารถเป็นจริงได้บ้าง เมื่อการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้รับการผลักดันควบคู่ไปกับการนำไปปฏิบัติใช้อย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนด้านนโยบาย
“แนวคิด Vision Zero ท้าทายให้เราคิดต่างออกไป” André Moreira รองประธานฝ่ายการประชุมของ EAACI กล่าว “แนวคิดนี้กระตุ้นให้ชุมชนโรคภูมิแพ้มุ่งเน้นไม่เพียงแต่การรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการป้องกัน การลดผลกระทบ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”
กรุงอิสตันบูล ซึ่งตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย จะเป็นสถานที่จัดงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยคาดว่าการประชุมนี้จะสามารถรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อเร่งความก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ภาระโรคภูมิแพ้และโรคหืดหอบจะลดลงจนเห็นชัดเป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับ EAACI
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา EAACI ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้ ผ่านการวิจัย การศึกษา การสนับสนุน และการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูง
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