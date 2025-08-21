HDFC ERGO กลายเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกของอินเดียที่ให้บริการด้านการประกันสุขภาพโดยใช้ Duck Creek OnDemand

การเปลี่ยนแปลงนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการนำเอาเทคโนโลยีประกันภัยที่เป็นนวัตกรรมมาใช้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
มุมไบ ประเทศอินเดีย, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — HDFC ERGO General Insurance Company Limited (HDFC ERGO) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยทั่วไปชั้นนำในภาคเอกชนของอินเดีย ได้กลายเป็นบริษัทประกันภัยรายแรกของอินเดียที่ใช้ชุดโซลูชันการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) หลักแบบคลาวด์เนทีฟของ Duck Creek ในการออกแบบ ทำสัญญารับประกันภัย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การประกันสุขภาพ ความสำเร็จครั้งนี้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการส่งมอบความคุ้มครองด้านสุขภาพและผลลัพธ์ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในภูมิภาค
HDFC ERGO ซึ่งใช้ประโยชน์อยู่แล้วจากโซลูชันการให้บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) อันก้าวล้ำของ Duck Creek ในการออกกรมธรรม์ การเรียกเก็บเงิน การคำนวณอัตรา และข้อมูลเชิงลึกสำหรับผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองอัคคีภัยเชิงพาณิชย์ของบริษัท ได้ร่วมมือกับ Duck Creek ในการออกแบบและร่วมพัฒนาสายธุรกิจการประกันสุขภาพเพื่อการจัดจำหน่ายผ่านทุกช่องทาง รวมถึงบริษัทตัวแทน นายหน้า การขายประกันผ่านช่องทางธนาคาร พันธมิตรโดยตรงและทางดิจิทัล การออกแบบสายธุรกิจใหม่และนำมาใช้งานตามความต้องการด้านการตลาดโดยเฉพาะของอินเดียนี้ใช้เวลาเพียงแปดเดือนเท่านั้น ด้วยขีดความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของ Duck Creek ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรม Product Factory การกำหนดค่าที่ใช้โค้ดน้อย/ไม่ต้องใช้โค้ด และ API แบบเปิด
“ภาคธุรกิจการประกันสุขภาพของอินเดียอยู่ในสถานะที่จะเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 20% ซึ่งจะมีมูลค่าประมาณ 46,370 ล้านดอลลาร์ ภายในปี 2030 ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง ‘Healthy India’ (ประเทศอินเดียที่ประชาชนมีสุขภาพดี) พวกเราที่ HDFC ERGO General Insurance ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแผนประกันสุขภาพและการให้บริการในปัจจุบันของเรา เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์การประกันสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีราคาที่สามารถจ่ายได้ และสะดวกต่อผู้บริโภค เรามีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Duck Creek เพื่อปรับปรุงข้อเสนอต่าง ๆ ของเราในธุรกิจการประกันสุขภาพ ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นต่อไปตามวิสัยทัศน์ของเราในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางการเงินในทั่วทั้งประเทศ” Sriram Naganathan ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ HDFC ERGO General Insurance กล่าว
“จากการนำแพลตฟอร์มของ Duck Creek มาใช้งาน เราได้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถของระบบ Straight Through Processing (STP) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้น แม้กระทั่งผู้ที่อาการเจ็บป่วยอยู่ก่อนแล้ว ในการจัดทำกรมธรรม์ได้อย่างราบรื่น” Mr. Naganathan กล่าว “นับเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจ เนื่องจากเราสามารถใช้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติสำหรับภารกิจการทำสัญญารับประกันทางการแพทย์จำนวนมาก โดยใช้ขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม Duck Creek ในการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและการกำหนดค่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ”
การพัฒนาอย่างรวดเร็วของสายธุรกิจด้านสุขภาพ การครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของอินเดีย และขีดความสามารถและฟังก์ชันการทำงานของเทคโนโลยีประกันภัยที่ Duck Creek มีอยู่แล้วนี้แสดงให้เห็นถึงพลัง ความสะดวก และความคล่องตัวของโซลูชัน
“การเปิดตัวสายธุรกิจด้านสุขภาพด้วยการสนับสนุนจาก HDFC ERGO General Insurance เป็นหมุดหมายที่สำคัญสำหรับ Duck Creek ในประเทศอินเดียและในภูมิภาคนี้” Christian Erickson กรรมการผู้จัดการประจำเอเชียแปซิฟิกของ Duck Creek Technologies กล่าว “Duck Creek มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอมาตรฐานที่ดีที่สุดของเทคโนโลยีประกันภัยในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หลักให้แก่บริษัทประกันภัยในอินเดีย เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมการประกันสุขภาพนี้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนของเราในภูมิภาคนี้ และการเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรของเรา”
“เรารู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นเพิ่มเติมถึงพลังของโซลูชันของ Duck Creek ในการช่วยให้บริษัทประกันภัยปรับมุมมองใหม่และต่อยอดอนาคตของธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับ Duck Creek Technologies ในการมีส่วนร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพไม่เพียงแค่ในอินเดียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วย ในขณะที่เรายังคงขยายการปฏิบัติงานของเราอย่างต่อเนื่องและให้การสนับสนุนลูกค้าปัจจุบันของเราในหลากหลายประเทศ”
เกี่ยวกับ HDFC ERGO General Insurance Company Limited
HDFC ERGO General Insurance Company Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยทั่วไปภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย โดยมีผู้สนับสนุนคือ HDFC Bank Limited หนึ่งในธนาคารภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย และ ERGO International AG ซึ่งเป็นหน่วยประกันหลักของ Munich Re Group
HDFC ERGO เป็นบริษัทที่เน้นการใช้ดิจิทัลเป็นหลักและกำลังก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลัก โดยเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
HDFC ERGO ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั่วไปครบวงจร รวมถึงประกันสุขภาพ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันภัยการเกษตร ประกันภัยการเดินทาง ประกันสินเชื่อ ประกันภัยทางไซเบอร์ และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยสินค้าทางทะเล ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันความรับผิดในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
บริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และหุ่นยนต์ HDFC ERGO ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั่วไปหลากหลาย และมีกระบวนการขายแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาจำนวน 299 แห่งและสำนักงานดิจิทัลกว่า 600 แห่งทั่วประเทศอินเดีย แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ HDFC ERGO ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทางดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการแจ้งเคลมสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้บริโภคมากกว่า 70% ผ่านช่องทางดิจิทัล และกว่า 80% ของการติดต่อบริการได้รับการดูแลผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่ง 10% ของการติดต่อเหล่านี้ได้รับการดำเนินการโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประมาณ 34 ล้านฉบับในปีงบประมาณ 2025 และมีอัตราการจ่ายเคลมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เป็นเอกลักษณ์ โมเดลการบริการลูกค้าแบบบูรณาการ กระบวนการเคลมที่ยอดเยี่ยม หรือโซลูชันที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี HDFC ERGO สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจในทุกจุดการติดต่อและทุกความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการในเวลาจริง
เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความแท้จริง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและอุตสาหกรรมในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X
ติดต่อด้านสื่อ:
Chris Hamilton
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9516328