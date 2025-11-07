Trident CTO เตรียมเผยข้อมูลเชิงลึกด้านผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าในงาน Tencent Cloud Day Singapore 2025

Leo Tan ร่วมพูดในช่วงเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วย AI ภายหลังการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Tencent Cloud
สิงคโปร์ , Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trident Digital Tech Pte Ltd (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในการให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า Chief Technology Officer Poh Kiong (Leo) Tan จะร่วมเป็นผู้ร่วมเสวนาในงาน Tencent Cloud Day Singapore 2025 งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “AI-Powered Global Opportunities” และจะจัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2025 ณ Raffles Hotel ประเทศสิงคโปร์
Mr. Tan จะเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “AI-Powered Opportunities in a Changing World: Driving the Next Wave of Enterprise Digital Transformation” เวลา 16:10-16:40 โดยจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Trident และ Tencent Cloud การเสวนานี้จะดำเนินรายการโดย Eva Au กรรมการผู้จัดการของ Sabio World และมีผู้นำในอุตสาหกรรมจาก ConvergeICT, iSprint, NVIDIA และ Tencent CloudAI เข้าร่วมด้วย
การเข้าร่วมบรรยายครั้งนี้ต่อยอดจากความร่วมมือเชิงบุกเบิกระหว่าง Trident และ Tencent Cloud ที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้ประกาศการย้ายการดำเนินงานด้านบริการดิจิทัลไปยังโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ Tencent Cloud พร้อมทั้งผสานโซลูชันเมตาเวิร์สที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ Trident กลายเป็นลูกค้ารุ่นบุกเบิกของโซลูชันเมตาเวิร์สแบบครบชุดของ Tencent Cloud ในสิงคโปร์ โดยรองรับการทำงานของแอป Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท ซึ่งเป็นโซลูชันยืนยันตัวตนบนบล็อกเชนรูปแบบใหม่ที่มอบความสามารถในการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-on อย่างปลอดภัย
“ความร่วมมือของเรากับ Tencent Cloud มีบทบาทอย่างมากในการยกระดับการให้บริการโซลูชันยืนยันตัวตนดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและขยายขนาดได้ให้แก่ผู้ใช้งานของเราทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา” Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ CEO ของ Trident กล่าว “การที่ Leo ได้เข้าร่วมเสวนาในเวทีอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการแบ่งปันว่าเทคโนโลยีคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อผู้ใช้งานได้อย่างไร ด้วยความร่วมมือของเรากับ Tencent Cloud เราได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการผสานนวัตกรรม Web3 เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กร ตั้งแต่การขยายเมตาเวิร์สของเราสำหรับงาน Singapore National Day Parade ไปจนถึงการให้บริการผู้ใช้งานที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนนับล้านรายผ่านแพลตฟอร์ม Tridentity”
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ Trident สามารถใช้ประโยชน์จากชุดผลิตภัณฑ์ครบวงจรของ Tencent Cloud ซึ่งประกอบด้วย Cloud Virtual Machine (CVM), TencentDB, EdgeOne, Cloud Workload Protection Platform (CWPP) และ Blockchain as a Service (TBaaS) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายอันทะเยอทะยานของบริษัทในการให้บริการผู้ใช้งานที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนนับล้านรายภายในปี 2025
งาน Tencent Cloud Day Singapore 2025 ซึ่งจัดโดย Tencent Cloud และได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกและองค์กรผู้บุกเบิกเพื่อร่วมสำรวจว่า AI กำลังกำหนดอนาคตของโลกาภิวัตน์อย่างไร งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า การสนทนาแบบเป็นกันเอง (fireside chat) และการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI Agents ความปลอดภัยบนคลาวด์ การกำกับดูแลด้านการเงิน AI ในด้านสาธารณสุข และการประยุกต์ใช้ Gaming AI ข้ามอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ Trident
Trident เป็นบริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลชั้นนำในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท เป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนบนบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัยสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ภารกิจของ Trident คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอย่างมากที่แอฟริกาใต้และตลาดที่มีการเติบโตสูงอื่น ๆ
ฝ่ายสื่อสารมวลชน
Brad Burgess, SVP – ICR LLC
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9571343
Leo Tan ร่วมพูดในช่วงเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วย AI ภายหลังการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Tencent Cloud
สิงคโปร์ , Nov. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trident Digital Tech Pte Ltd (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในการให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ ประกาศในวันนี้ว่า Chief Technology Officer Poh Kiong (Leo) Tan จะร่วมเป็นผู้ร่วมเสวนาในงาน Tencent Cloud Day Singapore 2025 งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “AI-Powered Global Opportunities” และจะจัดในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2025 ณ Raffles Hotel ประเทศสิงคโปร์
Mr. Tan จะเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “AI-Powered Opportunities in a Changing World: Driving the Next Wave of Enterprise Digital Transformation” เวลา 16:10-16:40 โดยจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง Trident และ Tencent Cloud การเสวนานี้จะดำเนินรายการโดย Eva Au กรรมการผู้จัดการของ Sabio World และมีผู้นำในอุตสาหกรรมจาก ConvergeICT, iSprint, NVIDIA และ Tencent CloudAI เข้าร่วมด้วย
การเข้าร่วมบรรยายครั้งนี้ต่อยอดจากความร่วมมือเชิงบุกเบิกระหว่าง Trident และ Tencent Cloud ที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2025 ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้ประกาศการย้ายการดำเนินงานด้านบริการดิจิทัลไปยังโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่งของ Tencent Cloud พร้อมทั้งผสานโซลูชันเมตาเวิร์สที่ล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้ Trident กลายเป็นลูกค้ารุ่นบุกเบิกของโซลูชันเมตาเวิร์สแบบครบชุดของ Tencent Cloud ในสิงคโปร์ โดยรองรับการทำงานของแอป Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท ซึ่งเป็นโซลูชันยืนยันตัวตนบนบล็อกเชนรูปแบบใหม่ที่มอบความสามารถในการยืนยันตัวตนแบบ Single Sign-on อย่างปลอดภัย
“ความร่วมมือของเรากับ Tencent Cloud มีบทบาทอย่างมากในการยกระดับการให้บริการโซลูชันยืนยันตัวตนดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและขยายขนาดได้ให้แก่ผู้ใช้งานของเราทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา” Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ CEO ของ Trident กล่าว “การที่ Leo ได้เข้าร่วมเสวนาในเวทีอันทรงเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการแบ่งปันว่าเทคโนโลยีคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อผู้ใช้งานได้อย่างไร ด้วยความร่วมมือของเรากับ Tencent Cloud เราได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการผสานนวัตกรรม Web3 เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กร ตั้งแต่การขยายเมตาเวิร์สของเราสำหรับงาน Singapore National Day Parade ไปจนถึงการให้บริการผู้ใช้งานที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนนับล้านรายผ่านแพลตฟอร์ม Tridentity”
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ Trident สามารถใช้ประโยชน์จากชุดผลิตภัณฑ์ครบวงจรของ Tencent Cloud ซึ่งประกอบด้วย Cloud Virtual Machine (CVM), TencentDB, EdgeOne, Cloud Workload Protection Platform (CWPP) และ Blockchain as a Service (TBaaS) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายอันทะเยอทะยานของบริษัทในการให้บริการผู้ใช้งานที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนนับล้านรายภายในปี 2025
งาน Tencent Cloud Day Singapore 2025 ซึ่งจัดโดย Tencent Cloud และได้รับการสนับสนุนจาก NVIDIA รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลกและองค์กรผู้บุกเบิกเพื่อร่วมสำรวจว่า AI กำลังกำหนดอนาคตของโลกาภิวัตน์อย่างไร งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า การสนทนาแบบเป็นกันเอง (fireside chat) และการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น AI Agents ความปลอดภัยบนคลาวด์ การกำกับดูแลด้านการเงิน AI ในด้านสาธารณสุข และการประยุกต์ใช้ Gaming AI ข้ามอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับ Trident
Trident เป็นบริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลชั้นนำในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท เป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนบนบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัยสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ภารกิจของ Trident คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอย่างมากที่แอฟริกาใต้และตลาดที่มีการเติบโตสูงอื่น ๆ
ฝ่ายสื่อสารมวลชน
Brad Burgess, SVP – ICR LLC
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9571343