MDC เผยแพร่บทวิจารณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ว่า กฎเกณฑ์ใหม่สำหรับแอปชำระเงินของสหรัฐฯ ส่งผลอะไรบ้างต่อธุรกรรมคาสิโน

วอเตอร์ฟอร์ด ไอร์แลนด์, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นแผนกย่อยของ OneTwenty Group ได้ออกบทวิเคราะห์ใหม่ในวันนี้หลังจากที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการเงิน (CFPB) ได้ออกกฎเกณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและแอปการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายใหญ่ กฎเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งจะใช้กับบริษัทที่ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 50 ล้านรายการต่อปี ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีจัดการและควบคุมการชำระเงินของคาสิโนออนไลน์
“CFPB กำลังส่งสารที่ชัดเจนว่าผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับธนาคาร” โฆษกของ MDC กล่าว “สำหรับคาสิโนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ นั่นหมายความว่ามีข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การกำกับดูแลที่มากขึ้น และการเน้นย้ำด้านความปลอดภัยอีกครั้ง”
ตามข้อมูลของ CFPB หน่วยงานที่เพิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมนี้ ประมวลผลการชำระเงินของผู้บริโภครวมกันแล้วมากกว่า 1.3 หมื่นล้านรายการต่อปี สำนักงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการฉ้อโกง เสริมสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และรับรองสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดให้แก่ผู้บริโภคที่ใช้แอปและกระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือมากมายที่นักเล่นใช้ในการระดมทุนหรือถอนเงินจากแพลตฟอร์มคาสิโนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
“การคาบเกี่ยวกันระหว่างกระเป๋าเงินดิจิทัลและการเล่นเกมนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอีกต่อไป” โฆษกกล่าวเสริม “แอปที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นศูนย์กลางของวิธีทำธุรกรรมของนักเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคาสิโนที่มีเงินฝากน้อย กฎเกณฑ์นี้ทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบพันธมิตรด้านการชำระเงิน ไม่ใช่เพียงเรื่องความเร็วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลระดับธนาคารอีกด้วย”
นอกจากนี้ บทวิจารณ์ดังกล่าวยังเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในวงที่กว้างขึ้นไปสู่การชำระเงินแบบบัญชีต่อบัญชี (A2A) ที่ขับเคลื่อนโดยโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารแบบเปิด คาดว่าธุรกรรม A2A ซึ่งช่วยให้สามารถโอนเงินโดยตรงระหว่างบัญชีธนาคารของนักเล่นและบัญชีคาสิโน จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญไปทั่วโลกในอีก 2 ปีข้างหน้า
“เรื่องนี้เป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นี่คือสัญญาณบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การชำระเงินที่รองรับอนาคต” MDC กล่าว “ขณะนี้ผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการชำระเงินที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้ จะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่มขึ้น”
MDC ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินประเมินกฎเกณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์นี้ของ CFPB และผลที่อาจเกิดขึ้นต่อการบูรณาการการชำระเงิน ความปลอดภัยของข้อมูล และความไว้วางใจของนักเล่นอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับ MDC
Minimum Deposit Casinos (MDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ OneTwenty Group เป็นพอร์ทัลระดับโลกที่เชื่อถือได้ โดยเสริมสร้างประสบการณ์คาสิโนออนไลน์ที่โปร่งใส ได้รับใบอนุญาต และเป็นไปตามกฎระเบียบ MDC ตรวจสอบและแนะนำแพลตฟอร์มซึ่งตรงตามมาตรฐานที่สูงสำหรับ KYC การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ และแนวทางการชำระเงินที่ปลอดภัย
อีเมลติดต่อ: [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 1001136897