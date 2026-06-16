Mavenir เป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เครือข่ายรายใหญ่รายแรก ที่ได้รับการรับรองฟังก์ชันเครือข่าย 5G Packet Core ในโครงการ BSI NESAS ของเยอรมนี

เมืองบ็อน ประเทศเยอรมนี, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ผู้สร้างเครือข่ายมือถือแบบคลาวด์เนทีฟที่ทำงานด้วย AI ตั้งแต่ต้น ประกาศในวันนี้ว่า ทางบริษัทได้ขึ้นเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมระดับ Tier-1 รายแรกที่ผ่านการรับรอง BSI NESAS สำหรับฟังก์ชันเครือข่าย 5G Packet Core แล้ว ใบรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานยืนยันว่าฟังก์ชันคลังข้อมูลเครือข่าย (Network Repository Function หรือ NRF) ของ Mavenir มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อนำใช้งานเป็นส่วนประกอบสำคัญในเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะของประเทศเยอรมนี
Fabian Hodouschek ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการตรวจรับรองจาก Federal Office for Information Security (BSI) กล่าวว่า “การออกใบรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์ BSI NESAS ฉบับแรกให้แก่ผู้ผลิต Mavenir ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศเยอรมนี โดยใบรับรองที่ว่านี้ออกให้เป็นครั้งแรกสำหรับส่วนประกอบเครือข่าย 5G Core ที่สำคัญ ซึ่งใช้งานโดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ 5G สาธารณะรายต่างๆ ในประเทศเยอรมนี ใบรับรองเป็นเครื่องยืนยันว่าฟังก์ชันคลังข้อมูลเครือข่ายของ Mavenir รวมถึงกระบวนการพัฒนาและวงจรการใช้งานของฟังก์ชันดังกล่าว มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของกรอบการทำงานด้านความปลอดภัย NESAS ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล เราจึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ Mavenir ในครั้งนี้ และขอชื่นชมความมุ่งมั่นของผู้ผลิตที่ต้องการขอรับการรับรองส่วนประกอบเครือข่ายแกนหลักที่สำคัญนี้เพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน BSI NESAS”
ความสำเร็จก้าวแรกนี้ของ Mavenir เป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากที่เยอรมนีมีการบังคับใช้ข้อกำหนดเรื่องการตรวจรับรอง BSI NESAS ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2026 ตามกฎหมายด้านโทรคมนาคมของเยอรมนี (TKG) และกฎหมาย BSI (BSIG) ขณะนี้ Mavenir กำลังดำเนินการขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ Packet Core และ IMS ทั้งหมด โดยตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 การดำเนินการนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้งานสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ มีความปลอดภัย และเป็นแบบคลาวด์เนทีฟได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง
Omar Shahdad ซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการของ Mavenir ได้กล่าวว่า “การรับรองนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ Mavenir ในการส่งมอบซอฟต์แวร์ 5G ซึ่งมีคุณภาพระดับผู้นำในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติที่เข้มงวดที่สุดอีกด้วย เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทั่วทั้งยุโรปยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครือข่ายให้สูงขึ้น Mavenir จะพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง”
ใบรับรองนี้ออกโดยหน่วยงานรับรองของ Federal Office for Information Security (BSI) ภายใต้โครงการรับรอง BSI NESAS ซึ่งเป็นการรับรองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต่อยอดมาจากกรอบการทำงานด้านการตรวจรับรองความปลอดภัย GSMA NESAS ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล BSI NESAS ใช้การตรวจประเมินกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวงจรการใช้งานของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด ควบคู่ไปกับการทดสอบความปลอดภัยเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานระดับสูงให้กับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่สำคัญ
สาธารณชนสามารถดูใบรับรอง BSI NESAS สำหรับ NRF CC 24.4.2 p4 ของ Mavenir ได้บนเว็บไซต์ของ BSI: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-0007-2026.html?nn=1078814
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรอง BSI NESAS โปรดไปที่: https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านโทรคมนาคมของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วจากการติดตั้งระบบให้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วนับว่าได้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากกว่า 50% ของโลก Mavenir ผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที ตลอดจนทักษะด้านวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่คุณภาพเป็นที่ประจักษ์แล้วของบริษัทนี้ ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วย AI ตั้งแต่ต้น โดยคำนึงถึงอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลักดันการวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com
ผู้ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]
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