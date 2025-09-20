KFSHRC เข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น C3 Davos of Healthcare™

โตเกียว, Sept. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) ประกาศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น C3 Davos of Healthcare ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2025 ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระดับไตรภาคี: การสร้างการเชื่อมโยงแบบไร้พรมแดนในด้านการดูแลสุขภาพ” ซึ่งจะนำพาผู้นำระดับโลก ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุน และนักนวัตกรรมมารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
บุคคลสำคัญของคณะผู้แทนจาก KFSHRC คือ ฯพณฯ ดร. Majid Alfayyadh ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังซาอุดีอาระเบีย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ซึ่งจะกล่าวปาฐกถาสำคัญในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ของ King Faisal ที่มีต่อการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อการแพทย์สมัยใหม่”
ในการกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ ดร. Alfayyadh จะนำเสนอยุทธศาสตร์ของราชอาณาจักรในการสร้างระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยจะเน้นถึงโครงการริเริ่มด้านสุขภาพแบบดิจิทัล การขยายโรงพยาบาล และแพทย์ศาสตรศึกษา นอกจากนี้ เขายังจะกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การลงทุนจากต่างประเทศ และการปฏิรูประเบียบข้อบังคับกำลังหล่อหลอมอนาคตด้านการดูแลสุขภาพในซาอุดีอาระเบียอย่างไร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนงานใหญ่อันมุ่งมั่นและโอกาสของราชอาณาจักรเพื่อการร่วมมือในระดับโลก
โดยในส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ ผู้นำทางความคิดจาก KFSHRC จะเข้าร่วมการอภิปรายเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ดร. Esam Abdullah Al Banyan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมของ KFSHRC จะเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจะมีส่วนสนับสนุนวิสัยทัศน์ของซาอุดีอาระเบียด้านการดูแลสุขภาพในปี 2030 อย่างไร” โดยเขาจะสำรวจโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ และการดูแลผู้สูงอายุ
ดร. Osama AlSwailem รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KFSHRC จะเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลสุขภาพและจีโนมิกส์เข้าสู่แบบจำลอง AI เพื่อระบุโรคที่พบได้ยาก” โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูงและการแพทย์แม่นยำ เพื่อยกระดับการวินิจฉัยโรคในระยะแรกและผลการรักษา ทั้ง ดร. Al Banyan และ ดร. AlSwailem จะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในงาน Startup Showcase ซึ่งตอกย้ำถึงการสนับสนุนของ KFSHRC ต่อการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การที่ KFSHRC เข้าร่วมในครั้งนี้สะท้อนถึงบทใหม่ของการมีส่วนร่วมในเวทีโลก ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ผลักดันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ และยกระดับภาคส่วนการดูแลสุขภาพของราชอาณาจักรสู่มาตรฐานชั้นนำระดับโลก การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น C3 Davos of Healthcare KFSHRC มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างพันธมิตรระดับโลกในการเร่งพัฒนานวัตกรรมและยกระดับผลงานด้านสุขภาพข้ามพรมแดน
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ได้รับการจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกา และอันดับที่ 20 ของโลก ในรายชื่อ 250 ศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการชั้นนำของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่สอง อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นแบรนด์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในราชอาณาจักรและภูมิภาคตะวันออกกลาง ตามการจัดอันดับ Brand Finance ประจำปี 2024 นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน โรงพยาบาลยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweek ให้อยู่ในรายชื่อ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก
