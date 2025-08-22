KFSHRC ช่วยชีวิตเด็กชาวซาอุดีอาระเบียวัย 7 ขวบ ผ่านการปลูกถ่ายหัวใจข้ามพรมแดนด้วยอวัยวะจากผู้บริจาคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) ในกรุงริยาด ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเด็กชาวซาอุดีอาระเบียวัย 7 ขวบ โดยใช้อวัยวะที่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคที่สมองตายในกรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ขั้นตอนที่ซับซ้อนนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือข้ามพรมแดนอย่างราบรื่นระหว่างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งซาอุดีอาระเบีย และโครงการแห่งชาติเพื่อการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อของมนุษย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (HAYAT) โดยได้รับความยินยอมอย่างเต็มที่จากครอบครัวของผู้บริจาคและได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับทั้งหมด
ความร่วมมือนี้เกี่ยวข้องกับการประสานงานทางการแพทย์และการขนส่งที่แม่นยำ เริ่มตั้งแต่การนำอวัยวะออก ตามด้วยการขนส่งทางอากาศมายังกรุงริยาด และสิ้นสุดด้วยการเตรียมห้องผ่าตัดในเวลาที่รวดเร็วเป็นประวัติการณ์ การปลูกถ่ายได้ดำเนินการภายในกรอบเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งท้ายที่สุดได้ช่วยชีวิตเด็กที่ไม่มีทางเลือกในการรักษาอื่นใดอีกแล้ว
ทีมแพทย์ของ KFSHRC ได้ทำการปลูกถ่ายให้กับเด็กซึ่งกำลังทุกข์ทรมานจากภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรงเนื่องจากความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดที่ซับซ้อน หลังจากที่ได้ลองใช้ทางเลือกการรักษาที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ซึ่งรวมถึงการใช้ยา การใช้เครื่องช่วยหายใจ และการฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ โดยไม่มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เด็กคนนี้จึงถูกใส่ไว้ในรายชื่อผู้รอรับการปลูกถ่ายเร่งด่วน
เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ระยะเวลาระหว่างการนำหัวใจออกจากผู้บริจาคและการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยต้องไม่เกินห้าชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของการปลูกถ่าย ข้อจำกัดด้านเวลานี้สร้างความท้าทายด้านการขนส่งที่สำคัญ นอกเหนือจากขั้นตอนทางการแพทย์ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริจาคที่สมองตายอยู่ในภูมิภาคอื่นภายในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศ ในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกนาทีที่ล่าช้าจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการผ่าตัด
ศูนย์โรคหัวใจของ KFSHRC ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์โรคหัวใจชั้นนำของโลก โดยประสบความสำเร็จในเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ธรรมดา รวมถึงการปลูกถ่ายหัวใจด้วยหุ่นยนต์อย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกของโลก และการฝังเครื่องสูบฉีดหัวใจเทียมด้วยหุ่นยนต์โดยไม่ต้องกรีดเปิดหน้าอก ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของราชอาณาจักรในการผ่าตัดหัวใจที่ซับซ้อน
KFSHRC ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเป็นอันดับที่ 15 ของโลกในรายชื่อศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการ 250 อันดับแรกของโลกเป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์การดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในราชอาณาจักรและตะวันออกกลาง จากการจัดอันดับของ Brand Finance ประจำปี 2024 โรงพยาบาลแห่งนี้ติดอยู่ในรายชื่อโรงพยาบาลที่ดีที่สุด 250 แห่งของโลก และในรายชื่อโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดของโลก (World’s Best Smart Hospitals) ประจำปี 2025 โดยนิตยสาร Newsweek
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.kfshrc.edu.sa หรือติดต่อทีมสื่อของเราที่ [email protected]
รูปภาพประกอบประกาศนี้มีอยู่ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaf4d900-7f18-4871-9809-29e19875c14a
GlobeNewswire Distribution ID 9516738