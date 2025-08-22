Hyra Network คว้ารางวัล Chairman’s Award ประจำปี 2025 ในงาน WITSA Global AI Summit

ไทเป ไต้หวัน, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Hyra Network ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้าน AI แบบกระจายอำนาจและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอธิปไตย ได้รับรางวัล Chairman’s Award ประจำปี 2025 ในงาน WITSA Global AI Summit ซึ่งจัดโดย World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) นี่คือเกียรติยศสูงสุดของ WITSA ที่มอบให้แก่ผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวจากทั่วโลกในแต่ละปี ด้วยการยอมรับนี้ ทำให้ Hyra Network กลายเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบกระจายอำนาจรายแรกที่ได้รับเกียรติในประเภทรางวัล Chairman’s Award
โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจแรกของโลก
Hyra Network และแพลตฟอร์ม Hyra AI ที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ผสมผสานกริดการคำนวณที่ตรวจสอบได้เข้ากับการกำกับดูแล DAO บนเชน สถาปัตยกรรมดังกล่าวช่วยให้ประเทศ องค์กร และประชาชนสามารถเข้าถึงและควบคุมดูแล AI ได้อย่างโปร่งใสและมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด
|“Chairman’s Award สงวนไว้สำหรับโครงการริเริ่มที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมอันโดดเด่นและผลกระทบระดับโลก” Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah, ประธานของ WITSA กล่าว “วิสัยทัศน์ของ Hyra Network สำหรับ AI แบบกระจายอำนาจและเป็นอิสระสร้างมาตรฐานใหม่และช่วยกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม AI”
เส้นทางสู่อารยธรรมดิจิทัลที่เป็นอิสระ
ตามที่ John Tran ผู้ก่อตั้งและประธานของ Hyra Holdings & Hyra Network กล่าว รางวัล Chairman’s Award เป็นทั้งการยอมรับทางเทคโนโลยีและการยืนยันวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Hyra
|“เราเชื่อว่าทุกประเทศและพลเมืองทุกคนสมควรเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเอง” Tran กล่าว “รางวัลนี้เป็นทั้งการยอมรับของ WITSA และความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของ Hyra ในการสร้างอารยธรรมดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ ซึ่งยกย่องความยุติธรรมและให้ผู้คนมีอำนาจในการควบคุม”
ด้วยความยึดมั่นในหลักการที่ว่า “AI เป็นทรัพยากรสาธารณะ” Hyra Network กำลังทำให้ AI เป็นของชุมชนและเป็นอิสระ DAO บนเชนช่วยให้แน่ใจว่าโปรโตคอลจะพัฒนาไปในรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด
จากอุดมคติสู่ความเป็นจริงในระดับขนาดใหญ่
ณ เดือนสิงหาคม 2025 Hyra Network ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 2.7 ล้านเครื่องในกว่า 200 ประเทศ โดยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐาน AI อิสระที่เหนือกว่าศูนย์ข้อมูลรวมศูนย์แบบดั้งเดิม แพลตฟอร์มอันล้ำสมัยนี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย Hyra Tek JCS (เวียดนาม) และดำเนินการโดย Hyra Tek Smart Solution L.L.C ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ด้วยโหนดที่ใช้งานอยู่หลายแสนโหนดและฐานผู้ใช้ทั่วโลก Hyra ได้แสดงให้เห็นว่า AI แบบกระจายอำนาจสามารถขยายขนาดจากแนวคิดไปสู่การผลิต
ระบบนิเวศแบบเปิดของ Hyra ประกอบด้วยสามแพลตฟอร์มหลัก:
- Hyra AI – แพลตฟอร์ม AI inference ดั้งเดิมบนเอดจ์ที่ตรวจสอบได้ ซึ่งประมวลผลข้อมูลโดยตรงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
- Hyra Zone – เครือข่ายการฝึกอบรม GPU แบบกระจายอำนาจขนาดใหญ่ที่เข้ามาแทนที่โมเดลศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ด้วยความจุที่ยืดหยุ่นและคุ้มต้นทุน
- Hyra Mega – ตลาดซื้อขายที่โปร่งใสสำหรับโมเดล AI ชุดข้อมูล และ API ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างยุติธรรมและปลอดภัย
เมื่อรวมกัน แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น “ระบบปฏิบัติการสำหรับยุคแห่งอธิปไตยทางดิจิทัล” โดยส่งเสริมให้องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ใช้งาน และตรวจสอบ AI ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้จำหน่าย Big Tech
เร่งการขยายตัวทั่วโลก – มุ่งหน้าสู่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในตลาด Nasdaq ในปี 2030
รางวัล Chairman’s Award WITSA ประจำปี 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญของกลยุทธ์การโลกาภิวัตน์ของ Hyra ก่อนหน้านี้ Hyra ได้รับการยกย่องที่งาน Globee International Business Awards ในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้วยศูนย์กลางระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) Hyra กำลังเสริมสร้างการดำเนินงานในระดับนานาชาติและเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์ในตลาด Nasdaq ในปี 2030 โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก
เกี่ยวกับ Hyra Network
Hyra Network ที่วิจัยและพัฒนาโดย Hyra Tek JCS (เวียดนาม) และดำเนินการโดย Hyra Tek Smart Solution L.L.C ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hyra Holdings เป็นผู้บุกเบิกโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อสร้างระบบนิเวศ AI อิสระสำหรับยุคดิจิทัล Hyra ที่พัฒนาบนบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ที่มีการกำกับดูแล DAO และแอปพลิเคชัน AI ในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยให้รัฐบาล นักพัฒนา และประชาชนสามารถเป็นเจ้าของ กำกับดูแล และได้รับประโยชน์จาก AI Hyra กำลังขับเคลื่อนการแปลงโฉมทางดิจิทัลอย่างยั่งยืนและกำหนดด้วยตนเอง และเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ในตลาด Nasdaq ในปี 2030 พร้อมทั้งขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับรัฐบาล นักลงทุน และชุมชนดิจิทัลทั่วโลก
เกี่ยวกับ WITSA
World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) เป็นกลุ่มพันธมิตรระดับโลกชั้นนำที่เป็นตัวแทนของสมาคมเทคโนโลยีระดับชาติมากกว่า 80 แห่ง WITSA ส่งเสริมนวัตกรรม การเติบโตทางดิจิทัลแบบไม่แบ่งแยก และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ โดยรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายประเทศและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนและร่วมมือกัน รางวัล Chairman’s Award ของกลุ่มพันธมิตรยกย่องโครงการริเริ่มอันโดดเด่นที่มีผลกระทบในระดับโลก
เกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง
John Tran เป็นผู้ก่อตั้งและประธานของ Hyra Holdings และ Hyra Network และผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจชั้นนำ ด้วยวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่เน้นชุมชนในระยะยาว เขาได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาบล็อคเชนเลเยอร์ 3 การกำกับดูแล DAO และแอปพลิเคชัน AI ในทางปฏิบัติของ Hyra ปัจจุบันเขากำลังดูแลแผนงาน IPO ระดับโลกของ Hyra โดยสนับสนุน AI แบบกระจายอำนาจให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานรากฐานสำหรับประเทศและพลเมืองทั่วโลก
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://hyra.network
สำนักงาน:
UAE: C1804- King of Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
ท่านสามารถดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47194a72-92b5-4693-a897-5c5dc730f3e3
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/400021fd-68cc-4af6-b213-e33e7b007d7f
