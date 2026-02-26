Deutsche Telekom รายงานการประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 65% ในเครือข่าย 5G Core ซึ่งพัฒนาด้วยการสนับสนุนจาก Mavenir

ประสิทธิภาพพลังงานแบบครบทุกชั้น (Full stack) สำหรับ 5G Core และพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมใหม่ของ DT สำหรับระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานสามารถขยายผลได้ทั่วทั้งเครือข่ายหลัก
บอนน์ เยอรมนี, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir บริษัทซอฟต์แวร์ผู้สร้างเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบโดยมี AI เป็นแกนหลัก วันนี้ได้ยืนยันบทบาทของบริษัทในสองโครงการเชิงกลยุทธ์ของ Deutsche Telekom AG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน 5G Core
ประการแรก ภายใต้ความร่วมมือระยะเวลาหลายปีกับ Deutsche Telekom ซอฟต์แวร์ 5G Core แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir และความสามารถด้านระบบอัตโนมัติที่คำนึงถึงพลังงาน มีบทบาทสำคัญในการบรรลุการประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 65% จากการทดสอบยืนยันบนเครือข่ายที่ใช้งานจริง ซึ่งสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการดำเนินงาน 5G Core ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงในยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนจาก Mavenir ผ่านคุณสมบัติซอฟต์แวร์ 5G ที่ได้รับการนำไปใช้งานเป็นครั้งแรก Core ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุดนี้ใช้การปรับขยายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบไดนามิกเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย CO₂ โดยมุ่งสู่แนวคิด “ศูนย์บิตและศูนย์วัตต์” แนวทางดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดประสิทธิภาพพลังงานแบบครบทุกชั้น (Full Stack) ซึ่งพัฒนาโดย Deutsche Telekom และพันธมิตร
นอกจากนี้ Mavenir ยังเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีหลักในการเปลี่ยนผ่านของ Deutsche Telekom สู่สถาปัตยกรรมคลาวด์แบบรวมศูนย์ภายใต้แนวคิด Horizontal TelCo Cloud ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานให้ครอบคลุมทั่วทั้งเครือข่ายหลัก สถาปัตยกรรมยุคใหม่นี้เข้ามาแทนที่ระบบที่แยกส่วนและแบ่งส่วนกัน ด้วยแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับบริการทั้งหมดของโครงข่ายหลักได้ในระดับขนาดใหญ่
พิมพ์เขียวอุตสาหกรรมฉบับใหม่นี้ช่วยให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและเติบโตได้ โดยแทนที่โซลูชันจำนวนมากที่แยกส่วนและทำงานแบบอิสระ ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันและมีมาตรฐานเดียวสำหรับทุกบริการ ผ่านเครือข่ายโครงข่ายหลักแบบคลาวด์เนทีฟที่สามารถขยายขนาดได้ ต่อจากนี้ Mavenir มีแผนที่จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา Horizontal TelCo Cloud อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่:
- การออกแบบแบบคลาวด์เนทีฟที่ปรับให้เหมาะสมด้านพลังงาน
- การพัฒนาแพลตฟอร์ม Kubernetes
- Custom Resource Definitions (CRD) ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับเวิร์กโหลดด้านโทรคมนาคม
- การบริหารจัดการทรัพยากรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้ Deutsche Telekom ก้าวหน้าไปสู่การดำเนินงานโครงข่ายหลักยุคถัดไปที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบและคำนึงถึงการใช้พลังงาน
Christoph Hilz ผู้ดำรงตำแหน่ง Group SVP Core Network & Services ของ Deutsche Telekom กล่าวว่า “ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหลักการออกแบบสำคัญของเครือข่ายของเรา ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ความชาญฉลาดที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟ และการเพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ สามารถผสานกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม Core แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรม Horizontal Telco Cloud ของ DT มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้แนวทางการบริหารจัดการพลังงานแบบครบทุกชั้นของเราสามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรหลายราย รวมถึง Mavenir ทำให้ Telekom ได้พัฒนาแนวคิดที่ช่วยลดการใช้พลังงานในทุกชั้นของเครือข่าย เรากำลังทบทวนสถาปัตยกรรมคลาวด์ของเครือข่ายโครงข่ายหลัก เพื่อสร้างพิมพ์เขียวสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งระบบ”
Michael Cooper ผู้ดำรงตำแหน่ง EVP & General Manager, Packet Core, Security & Messaging ของ Mavenir กล่าวว่า “ความเป็นผู้นำของ Deutsche Telekom แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการระดับ Tier 1 สามารถบรรลุผลได้ดีเพียงใด เมื่อมีการนำนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับความยั่งยืนในระดับขนาดใหญ่ แนวทางเชิงนวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้การดำเนินงานเรียบง่าย ลดความซับซ้อน และเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม เมื่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือก้าวเข้าสู่ยุค AI-native และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจาก Telco สู่ TechCo เราจะได้เห็นพัฒนาการจากการดำเนินงานที่ผสาน AI ซึ่งกำลังก่อร่างขึ้นในปัจจุบัน ไปสู่พลังของระบบนิเวศ AI-native แบบ Agentic อย่างเต็มรูปแบบ”
กิจกรรมความร่วมมือภายในงาน Mobile World Congress (#MWC26):
- การปลดล็อกคุณค่าของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในยุค Agentic จะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของงาน MWC Barcelona 2026 โดยผู้บริหารของ Mavenir จะเข้าร่วมสนทนากับผู้แทนอาวุโสจาก Deutsche Telekom ในการสนทนาที่มีผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม เวลา 11:00 – 11:30 น. ณ บูธของ Mavenir ใน Hall 2 หมายเลข 2H60 หากต้องการสำรองที่นั่งและเข้าร่วมงานจริงด้วยตนเองหรือผ่านการถ่ายทอดสด กรุณาลงทะเบียนที่นี่: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-value-in-the-agentic-era/
- Core ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุด: Deutsche Telekom และ Mavenir เปิดตัวแนวคิดประสิทธิภาพพลังงานแบบครบทุกชั้น (Full Stack) สำหรับ 5G Core โดยใช้การปรับขยายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แบบไดนามิกเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อย CO₂ โดยมุ่งสู่แนวคิด “ศูนย์บิตและศูนย์วัตต์” เข้าร่วมในวันอังคารที่ 3 มีนาคม เวลา 15:00 – 15:30 น. ณ บูธของ Deutsche Telekom ใน Hall 3 หมายเลข 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-efficient-core
Mavenir มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ระยะยาวในเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่คลาวด์ของ Deutsche Telekom โดยได้จัดหา Packet core แบบคลาวด์เนทีฟที่ผสานรวม 4G และ 5G ให้แก่ผู้ให้บริการ พร้อมความสามารถด้านการแบ่งเครือข่ายที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว Packet core ที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมคอนเทนเนอร์เต็มรูปแบบนี้ รองรับบริการ 5G แบบสแตนด์อโลน (SA) ขั้นสูง รวมถึงการผลิตวิดีโอถ่ายทอดสด การเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ และ RedCap
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริง ๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]
