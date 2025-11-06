ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน IBN — Datavault AI Inc. (“Datavault AI” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านโซลูชันบล็อกเชนขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากข้อมูล การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน และตลาดดิจิทัลที่ปลอดภัย ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลก พร้อมสิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิต่อ แก่ Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX) สำหรับเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Datavault AI การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ปรับให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชภัณฑ์ ทำให้ Scilex สามารถสร้างและดำเนินการแพลตฟอร์ม Biotech Exchange ได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลขั้นสูงของ Datavault AI ทำให้ Scilex สามารถอำนวยความสะดวกในการแปลงเป็นโทเคน การซื้อขาย และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีชีวภาพได้อย่างปลอดภัย รวมถึงข้อมูลจีโนมและ DNA ผลิตภัณฑ์วินิจฉัยและบำบัด ข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลยา ข้อตกลงนี้ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการพาสินทรัพย์นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ และต่อยอดจากความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Datavault AI ด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและโซลูชันขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Datavault AI เชื่อว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะขยายไปยังแพลตฟอร์ม Pharmaceutical Exchange ซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมเภสัชกรรมด้วยการจัดการสินทรัพย์และการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
Datavault AI ประมาณการว่าจะมีโอกาสแปลงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายยาและยอดขายการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรัให้เป็นโทเคน1 บริษัทยังมองว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นทางเลือกแทนสำหรับบริษัทต่าง ๆ ในการระดมทุนแบบไม่ลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของเพื่อพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การวินิจฉัยและยาออกสู่ตลาด
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธินี้เน้นย้ำถึงกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งของ Datavault AI ซึ่งรวมถึงคำขอจดสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่อง “Platform and Method for Tokenizing DNA Data” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/941,623) ซึ่งสร้างกรอบงานที่ปลอดภัยสำหรับการแปลงข้อมูลพันธุกรรมที่ละเอียดอ่อนเป็นโทเคนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว เทคโนโลยีนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยชุดสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Biotech Exchange เช่น:
- ได้รับสิทธิบัตรแล้ว: “Platform for Management of User Data” (สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เลขที่ 11,593,515; 11,960,622; 12,100,025) และฉบับต่อเนื่อง ซึ่งสนับสนุนการจัดการข้อมูลและการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย
- ได้รับสิทธิบัตรแล้ว: “Portfolio Driven Targeted Advertising Network, System, and Method” (สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 11,315,150) ซึ่งอำนวยความสะดวกในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาบนพื้นฐานข้อมูลภายในระบบนิเวศการแลกเปลี่ยน
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Tokenized Minting, Authentication, and Utilization of Assets” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/842,139) ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงสินทรัพย์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นโทเคนได้
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “Platform and Method for Tokenization of Corporate Data” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/941,550) ซึ่งสามารถปรับใช้กับชุดข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพได้
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Tokenized Licensing of Content” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/842,328) สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Tokenized Affiliate Marketing” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/842,265) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Funding a Virtual Location” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 17/842,220) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับตลาดเทคโนโลยีชีวภาพเสมือน
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Tokenized Event Management” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 19/248,284) สำหรับกิจกรรมและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
- อยู่ระหว่างการพิจารณา: “System and Method for Registering Claims of Ownership Rights” (เลขที่คำขอสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา 18/412,128) เพื่อรับรองความเป็นเจ้าของที่ตรวจสอบได้ในการซื้อขายข้อมูล
นวัตกรรมเหล่านี้รวมกันเป็นแกนหลักของ Biotech Exchange ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถแปลงสินทรัพย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพเป็นโทเคน ประเมินมูลค่า และซื้อขายได้ โดยยังคงรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว
ต่อยอดจากการร่วมมือก่อนหน้าของ Datavault AI กับห้องปฏิบัติการแห่งชาติบรูกเฮเวน (Brookhaven National Laboratory) ซึ่งได้ประกาศไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2025 โดยเราได้ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญกรดไขมันในผักกาดก้านขาว (Brassica napus) (คาโนลา) โดยใช้แบบจำลองการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธินี้จึงเป็นการขยายเทคโนโลยี AI และการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราไปสู่การประยุกต์ใช้ในวงกว้างของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สืบเนื่องจากประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2024 ซึ่งเน้นย้ำถึงแพลตฟอร์ม Bioenergy Digital Twins ที่งาน New York State Digital Summit ซึ่งให้ความสำคัญกับการประสานข้อมูลแบบเรียลไทม์และการผสานเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อความก้าวหน้าด้านพลังงานชีวภาพ
ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง Datavault AI จะได้รับค่าอนุญาตใช้สิทธิล่วงหน้าแบบไม่สามารถขอคืนได้ เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง เป็นจำนวน 4 งวดเท่า ๆ กัน โดย Scilex จะชำระค่าดังกล่าวภายในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2025, 31 มีนาคม 2026, 30 มิถุนายน 2026 และ 30 กันยายน 2026 นอกจากนี้ Datavault AI มีสิทธิได้รับการชำระเงินตามเป้าหมายยอดขายสูงสุดรวม 2,550 ล้านดอลลาร์ เมื่อ Scilex บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนดไว้
ข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลง Datavault AI จะได้รับค่าอนุญาตใช้สิทธิล่วงหน้าแบบไม่สามารถขอคืนได้ เป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์ต่อครั้ง เป็นจำนวน 4 งวดเท่า ๆ กัน โดย Scilex จะชำระค่าดังกล่าวภายในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2025, 31 มีนาคม 2026, 30 มิถุนายน 2026 และ 30 กันยายน 2026 นอกจากนี้ Datavault AI มีสิทธิได้รับการชำระเงินตามเป้าหมายยอดขายสูงสุดรวม 2,550 ล้านดอลลาร์ เมื่อ Scilex บรรลุเป้าหมายยอดขายที่กำหนดไว้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI โปรดเยี่ยมชม www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) กำลังเป็นผู้นำในด้านประสบการณ์ข้อมูลขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนก Acoustic Science ของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงไร้สาย HD แบบหลายช่องทางและเชิงพื้นที่รุ่นแรกของอุตสาหกรรม พร้อมสิทธิบัตรครอบคลุมด้านการจับเวลาเสียง การซิงค์ และการตัดสัญญาณรบกวนระหว่างช่องทางเสียงต่าง ๆ แผนก Data Science ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพื่อจัดเตรียมโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการให้สิทธิ์ใช้ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและบันเทิง กิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ ดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้สามารถใช้ Digital Twins ออกการให้สิทธิ์ใช้ชื่อ ภาพ และลักษณะเฉพาะบุคคล (name, image, and likeness – NIL) โดยการเชื่อมโยงอ็อบเจกต์ในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับอ็อบเจกต์เมตาดาต้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบด้วยด้วยความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และนำเสนอระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การผสานระบบจากบุคคลภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย
เกี่ยวกับบริษัท Scilex Holding Company
Scilex เป็นบริษัทสร้างรายได้อย่างมีนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าซื้อกิจการ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จัดการความปวดที่ไม่ใช่ฝิ่นสำหรับการรักษาอาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงโรคทางระบบประสาทและโรคทางเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ Scilex กำหนดเป้าหมายไปยังภาวะโรคที่ยังไม่มีทางรักษาที่เพียงพอและมีโอกาสทางตลาดขนาดใหญ่ โดยใช้การบำบัดที่ไม่ใช่ฝิ่นสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันและเรื้อรัง และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและปรับปรุงผลลัพธ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของ Scilex ได้แก่: (i) ZTlido® (ระบบลิโดเคนทาเฉพาะที่) 1.8% ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ลิโดเคนแบบใช้ภายนอกตามใบสั่งแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สำหรับการบรรเทาอาการปวดเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับโรคเส้นประสาทอักเสบหลังเป็นงูสวัด ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการปวดเส้นประสาทหลังเป็นงูสวัด (ii) ELYXYB® ซึ่งเป็นการรักษาเบื้องต้นที่มีศักยภาพและเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ที่พร้อมใช้ได้ทันทีในรูปแบบน้ำยาสำหรับรับประทาน เพื่อรักษาอาการไมเกรนเฉียบพลันในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอาการนำ และ (iii) Gloperba® ซึ่งเป็นยารักษาโรคเกาต์ (ยาโคลชิซีน) ชนิดน้ำยาสำหรับรับประทานสูตรแรกและสูตรเดียวที่ได้รับการรับรองสำหรับป้องกันอาการกำเริบของโรคเก๊าท์ที่เจ็บปวดในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ Scilex มีผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนการพัฒนาสามรายการ ได้แก่: (i) SP-102 (10 มก., เจลหนืดเดกซาเมทาโซนโซเดียมฟอสเฟต) (“SEMDEXA” หรือ “SP-102”) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ Semnur (บริษัทย่อยที่ Scilex ถือหุ้นใหญ่) และเป็นสูตรเจลหนืดใหม่ของคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการฉีดเข้าช่องไขสันหลังเพื่อรักษาอาการปวดรากประสาทกระดูกสันหลังส่วนเอวหรืออาการปวดตะโพก โดย Scilex ได้ดำเนินการศึกษาเฟส 3 เสร็จสิ้นแล้ว และได้รับสถานะการดำเนินการแบบเร่งด่วนจาก FDA ในปี 2017 (ii) SP-103 (ระบบลิโดเคนทาเฉพาะที่) 5.4% (“SP-103”) ซึ่งเป็นสูตร ZTlido รุ่นถัดไปที่มีความเข้มข้นเป็นสามเท่าสำหรับรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และ Scilex เพิ่งดำเนินการทดลองเฟส 2 เสร็จสิ้นสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างเฉียบพลัน SP-103 ได้รับสถานะการดำเนินการแบบเร่งด่วนจาก FDA สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง และ (iii) SP-104 (4.5 มก., แคปซูลปลดปล่อยแบบหน่วงเวลาแนลเทรกโซนไฮโดรคลอไรด์ในปริมาณต่ำ) (“SP-104”) ซึ่งเป็นแคปซูลนัลเทรโซนไฮโดรคลอไรด์ชนิดปลดปล่อยช้าในปริมาณต่ำที่กำลังพัฒนาเพื่อรักษาภาวะที่มีอาการปวดเรื้อรังตามกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่ออ่อนทั่วร่างกาย
สำนักงานใหญ่ของ Scilex ตั้งอยู่ที่เมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.scilexholding.com
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า,” “อาจ,” “จะ,” “ประมาณการ,” “ยังคง,” “คาดการณ์,” “มีเจตนา,” “คาดหวัง,” “ควร,” “จะได้,” “วางแผน,” “พยากรณ์,” “ศักยภาพ,” “ดูเหมือน,” “แสวงหา,” “อนาคต,” “แนวโน้ม” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทกับ Scilex โอกาสในการแปลงสินทรัพย์มูลค่าประมาณ 2.0 ล้านล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับยอดขายยาและยอดขายการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้เป็นโทเคน ความสามารถของ Datavault AI ในการสนับสนุน Scilex ในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อแปลงสินทรัพย์เทคโนโลยีชีวภาพเป็นโทเคน การซื้อขาย และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย การสร้างแพลตฟอร์ม Pharmaceutical Exchange ที่อาจเป็นไปได้ ความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสในการแปลงยอดขายยาและยอดขายการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้เป็นโทเคน รวมถึงขนาดของโอกาสดังกล่าว โอกาสในอนาคตของ Datavault AI กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายระยะยาว และแผนการพาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างพัฒนา การพัฒนาที่วางแผนไว้และโอกาสได้รับการรับรอง ตลอดจนศักยภาพในการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการรับประโยชน์จากข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิและธุรกรรมอื่น ๆ ที่วางแผนไว้กับ Scilex รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงานในอนาคต ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของกระบวนพิจารณาทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคู่สัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้กับ Scilex รวมถึงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ ความเสี่ยงที่ธุรกรรมที่วางแผนไว้กับ Scilex อาจรบกวนแผนการดำเนินงานปัจจุบัน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีอย่างประสบความสำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโตและบริหารการเติบโตอย่างมีกำไรและรักษาพนักงานหลักไว้ได้ ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาขึ้นอาจไม่ก้าวหน้าหรือได้รับการรับรองตามกรอบเวลาที่คาดไว้หรืออาจไม่ได้รับการรับรองเลย ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเส้นทางการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI ประเมินขนาดตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความร่วมมือสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาอาจไม่สามารถทำซ้ำได้ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับประโยชน์ตามที่คาดไว้จากธุรกรรมที่วางแผนไว้กับ Scilex และความเสี่ยงที่ Datavault AI จะไม่ได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Pharmaceutical Exchange รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่ระบุเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
GlobeNewswire Distribution ID 9570333