Datavault AI ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 สำหรับการจ่ายเหรียญ Dream Bowl Draft Meme ให้กับผู้ถือหุ้น Scilex และ Datavault AI ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด

การจัดจำหน่ายพิเศษนี้เป็นการเฉลิมฉลองเหรียญ Draft Coin ที่สร้างขึ้นด้วย AI และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นครั้งแรก สำหรับทั้งการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยและอีสปอร์ต โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามกีฬา AT&T เมืองแดลลัส รัฐเทกซัส ในวันที่ 11 มกราคม 2026
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN — Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้บุกเบิกด้านการประเมินมูลค่าข้อมูลและการแปลงเป็นโทเค็นด้วย AI ในวันนี้ ได้ประกาศแผนการจัดงาน Dream Bowl Draft ที่ทุกคนรอคอย โดยงานนี้จะคัดเลือกผู้เล่นเด่น ๆ ที่ได้รับเชิญสำหรับการแข่งขันระหว่างทีม Crusaders และ Patriots ใน Dream Bowl 2026 ที่จัดโดย Scilex (NASDAQ: SCLX) งานสำคัญนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 มกราคม 2026 ณ สนามกีฬา AT&T เมืองแดลลัส รัฐเทกซัส โดยมีนักกีฬาระดับแนวหน้าลงแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ Dream Bowl เพื่อต่อยอดกระแสความตื่นเต้นนี้ Datavault AI จะจัดการแข่งขันบินโดรนระดับมืออาชีพและการแข่งขันชิงแชมป์อีสปอร์ต พร้อมทั้งสถาปนาแชมป์ World Champion of Madden Football 2026 และมอบตำแหน่งแชมป์อีสปอร์ตประเภททีมที่น่าตื่นเต้นอีกสองรายการ งานอเมริกันฟุตบอลและอีสปอร์ตระดับมหาวิทยาลัยครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี้จะรวมเอาทีมแชมป์โลกอีสปอร์ตจากทั่วโลก พร้อมด้วยแชมป์ North American Madden 2026 มาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะลงสนามพบกับผู้ท้าชิงอันดับต้น ๆ เพื่อชิงทั้งเงินรางวัลและตำแหน่งตำแหน่งแชมป์
Datavault AI ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง Datavault ร่วมมือกับ Scilex Holding เฉลิมฉลองการแข่งขัน Dream Bowl 2026 ที่กำลังจะมาถึง ด้วยการจ่ายเหรียญ Dream Bowl 2026 Meme Coin แบบพิเศษเพียงครั้งเดียวให้แก่ผู้ถือหุ้น DVLT และ Scilex ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับของสะสมดิจิทัลที่ระลึกสุดพิเศษที่ออกแบบมาพร้อมฟีเจอร์การใช้งาน เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รายละเอียดการจำหน่ายตั๋วที่ฝังไว้ และเนื้อหาสุดพิเศษที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาที่ได้รับเชิญ ไฮไลท์ของเกม และการเข้าร่วมอีเวนต์ โทเคนที่สร้างขึ้นอย่างประณีตนี้จะถูกส่งแบบแอร์ดรอปไปยังกระเป๋า Data Vault® หลังจากมีการยืนยันรายชื่อขั้นสุดท้ายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2025 เป็นต้นไป โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2025 บริษัทจะจัดทำคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากระเป๋าเงิน การเข้าถึงโทเคน และขั้นตอนการแจกจ่าย ในการสื่อสารครั้งต่อไปก่อนถึงวันส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถขอรับและดูโทเคนของตนได้อย่างถูกต้อง
“การแจกจ่ายนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ภักดีของเราเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ถือหุ้นของ Datavault AI และ SCILEX อยู่ในแนวหน้าของโทเคโนมิกส์และระบบอัจฉริยะขั้นสูง ที่รับรู้ความสามารถและความสำเร็จผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแบบครอบคลุมใหม่สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล ด้วยการให้คะแนนทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของนักกีฬาผ่าน DataScore® และตามด้วยการประเมินมูลค่าเป็นสเตเบิลคอยน์ผ่าน DataValue® เราได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกมูลค่าข้อมูล การสร้างมูลค่า และนำไปสร้างรายได้ในรูปแบบที่ไม่จำกัด โดยตัวแทนของเราอย่าง DataValue®, DataScore® และ Data Vault Bank® สะท้อนถึงกลยุทธ์การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Larry Fink ของ BlackRock และ JPMorgan” Nathaniel Bradley ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Datavault AI กล่าว “โครงการมีมคอยน์ของเรามีศักยภาพที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมใน Dream Bowl ที่กำลังจะมาถึง และยังเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ Web 3.0 ที่ซึ่งประสบการณ์ถือเป็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และข้อมูลได้กลายเป็นสกุลเงินใหม่ของเรา” เราหวังว่าผู้เข้าร่วม Dream Bowl ทุกคนจะได้ใช้เวลาเรียนรู้ว่าข้อมูลและ AI สามารถช่วยสร้างความเท่าเทียมในสนามแข่งขันที่ไม่สมดุลมาอย่างยาวนานได้อย่างไร เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีพรสวรรค์ ความสามารถ หรือความมุ่งมั่นและความมั่นใจที่จะคว้าชัยชนะ จะสามารถคว้าโอกาสในฝันของตนเองได้
Neil Malvone ซีอีโอของ Cutting Edge Sports Management และพิธีกรรายการ Dream Bowl XIV กล่าวว่า “ที่ CESM เรากำลังให้นิยามใหม่แก่อนาคตของกีฬาผ่านนวัตกรรม” ดราฟท์ที่เปลี่ยนเป็นโทเค็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันล้ำสมัยของ DatavaultAI สำหรับ Dream Bowl ถือเป็นก้าวเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ ด้วยการผสานเทคโนโลยี ความโปร่งใส และโอกาสสำหรับนักกีฬามหาวิทยาลัย เรากำลังสร้างแนวทางใหม่ที่ยุติธรรมและโปร่งใสให้แก่ผู้เล่น แฟนกีฬา และพันธมิตรในการสัมผัสประสบการณ์กระบวนการคัดเลือกตัวนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการบล็อกเชนและปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน วันที่ 14 พฤศจิกายน จะเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในเส้นทางที่ชาญฉลาดและยุติธรรมยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ระดับถัดไปของวงการอเมริกันฟุตบอล”
Datavault AI ยังคงใช้ประโยชน์จากพอร์ตโฟลิโอ IP ที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์มข้อมูล การแปลงเป็นโทเค็น และเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบดื่มด่ำ เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจดิจิทัลที่เฟื่องฟู
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโครงการมีมคอยน์ของเรา รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นและวันจ่ายมีมคอยน์ที่วางแผนไว้ ประโยชน์ใช้สอยและฟังก์ชันการทำงานของมีมคอยน์ที่วางแผนไว้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ Dream Bowl Draft โอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 Office
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
