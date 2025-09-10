CGTN ได้ตีพิมพ์บทความโดยเน้นย้ำถึงการเรียกร้องของจีนให้กลุ่มประเทศ BRICS ปกป้องพหุภาคี โดยบทความดังกล่าวระบุถึงข้อเสนอของประธานาธิบดี Xi Jinping เกี่ยวกับพหุภาคี ความเปิดกว้าง และความร่วมมือ ในระหว่างการประชุมสุดยอด BRICS เสมือนจริง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทของโครงการริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (Global Governance Initiative) ในฐานะแผนนำทางสู่ระบบธรรมาภิบาลที่ยุติธรรมมากขึ้น โดยมีแรงสนับสนุนจากนานาชาติ
ปักกิ่ง , Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา BRICS New Development Bank (NDB) ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการต่างๆ กว่า 100 โครงการในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด และการพัฒนาทางดิจิทัล โดยมียอดสินเชื่อรวมอยู่ที่ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ นอกเหนือจากตัวเลขดังกล่าวแล้ว ธนาคารนี้คือตัวอย่างอันทรงพลังของสิ่งที่เศรษฐกิจเกิดใหม่สามารถสร้างขึ้นได้เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
ธนาคารแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นเรือธงของความร่วมมือของกลุ่มประเทศ BRICS อีกด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน เมื่อต้นปีนี้ ขณะเดินเยี่ยมสำนักงานใหญ่ของ NDB ในเซี่ยงไฮ้ นาย Xi ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในวงกว้างของสถาบัน โดยอธิบายว่าเป็น “โครงการริเริ่มอันล้ำสมัยเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการปรับปรุงตนเองของกลุ่มประเทศโลกใต้” พร้อมชูให้เห็นว่าธนาคารนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่กว้างขวางของการปฏิรูปและยกระดับธรรมาภิบาลโลก
จิตวิญญาณแห่งความร่วมมือนี้ได้รับการถ่ายทอดสู่การประชุมสุดยอด BRICS เสมือนจริงในวันจันทร์ ในการกล่าวผ่านวิดีโอลิงก์จากปักกิ่ง นาย Xi เรียกร้องให้ประเทศในกลุ่ม BRICS ซึ่งเป็นแนวหน้าของกลุ่มประเทศโลกใต้ ดำเนินการตามจิตวิญญาณของ BRICS ซึ่งก็คือความเปิดกว้าง ความครอบคลุม และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ร่วมกันปกป้องพหุภาคีและระบบการค้าพหุภาคี ส่งเสริมความร่วมมือของ BRICS ให้มากขึ้น และสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ
ในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ นาย Xi ได้ให้ข้อเสนอแนะสามประการสำหรับความร่วมมือของกลุ่ม BRICS ได้แก่ การยึดมั่นในหลักพหุภาคีเพื่อปกป้องความยุติธรรมและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ การยึดมั่นในความเปิดกว้างและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเพื่อปกป้องระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และการยึดมั่นในความเป็นเอกภาพและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกัน
นอกจากนี้ เขายังยืนยันถึงโครงการริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (GGI) ซึ่งนำเสนอครั้งแรกที่การประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเน้นย้ำว่าโครงการริเริ่มนี้มุ่งเป้าไปที่ “การกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือระดับโลก เพื่อพัฒนาระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเสมอภาคมากยิ่งขึ้น”
พหุภาคีคือรากฐานสำคัญ
ในบรรดาข้อเสนอทั้งสามข้อนี้ การยึดมั่นในพหุภาคีถือเป็นหลักสำคัญ
ประธานาธิบดี Xi ย้ำว่าการปฏิบัติตามหลักพหุภาคีเป็นเส้นทางพื้นฐานสู่ธรรมาภิบาลโลก ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับหลักการชี้นำห้าประการของ GGI ได้แก่ การยึดมั่นในความเท่าเทียมทางอธิปไตย การเคารพหลักนิติรัฐระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามหลักพหุภาคี การสนับสนุนแนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการมุ่งเน้นที่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
ประธานาธิบดีของจีนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า “ประวัติศาสตร์บอกเราว่าพหุภาคีเป็นความปรารถนาที่ร่วมกันของประชาชน และเป็นทิศทางหลักของยุคสมัยของเรา เราควรปฏิบัติตามหลักการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางและการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนปกป้องระบบระหว่างประเทศโดยมี United Nations เป็นแกนหลัก รวมทั้งระเบียบระหว่างประเทศอันอิงอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพหุภาคี”
นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงขั้นตอนปฏิบัติจริงในการเสริมสร้างความเป็นพหุภาคี ได้แก่ การส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการเป็นตัวแทนและเสียงของประเทศในกลุ่มโลกใต้ การปฏิรูปและปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลโลกเพื่อระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายร่วมกัน และการดูแลรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่มี World Trade Organization เป็นศูนย์กลางขณะเดียวกันก็ต่อต้านการกีดกันการค้าทุกรูปแบบ
GGI และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของจีนต่อความร่วมมือพหุภาคีได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนานาชาติ นาย Antonio Guterres เลขาธิการ UN กล่าวว่า GGI “ยึดมั่นในหลักพหุภาคี และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องระบบระหว่างประเทศโดยมี UN เป็นเสาหลัก และระเบียบระหว่างประเทศภายใต้การสนับสนุนของกฎหมายระหว่างประเทศ”
เสียงจากพันธมิตรในกลุ่ม BRICS ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการริเริ่มนี้ด้วย
Celso Amorim หัวหน้าที่ปรึกษาประธานาธิบดีบราซิล ชี้ให้เห็นว่า ในบริบทปัจจุบันที่บางประเทศเพิกเฉยต่อกฎระเบียบสากล ใช้อัตราภาษีในทางมิชอบ และบ่อนทำลายระบบการค้าพหุภาคี ความสามัคคีและความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศโลกใต้และกลุ่มประเทศ BRICS จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เขาย้ำว่าข้อเสนอ GGI ของจีนมีคุณค่าอย่างมหาศาลในการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าว
