ABS อนุมัติระบบจ่ายเชื้อเพลิงแอมโมเนียสำหรับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

ฮูสตันและเทเมคูลา, รัฐแคลิฟอร์เนีย, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ABS ได้ออกใบอนุญาตการทำงานในหลักการ (AIP) สำหรับระบบจ่ายเชื้อเพลิงแอมโมเนีย (FSS) ใหม่จาก Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอุตสาหกรรมของ Nikkiso Co., Ltd.

ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแอมโมเนียนี้มีคุณสมบัติปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบการจัดการเชื้อเพลิงแบบบูรณาการ สามารถติดตั้งในการใช้งานทางทะเล เช่น เรือพาณิชย์ ABS ได้ทำการตรวจสอบการออกแบบตามข้อกำหนดด้านระดับชั้นและข้อกำหนดตามกฎหมาย

“แอมโมเนียมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงทางเลือกชั้นนำในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เมื่อดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยแล้ว ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ลึกซึ้งของเราในเชื้อเพลิงทางเลือกและการออกแบบเครื่องยนต์ทำให้เราเป็นสมาคมจัดชั้นเรือที่เหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรมเช่นนี้จาก Nikkiso” Patrick Ryan รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ ABS กล่าว

ABS นำเสนอบริการชั้นนำของอุตสาหกรรมในการนำแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางในทะเล รวมถึงแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม ที่นี่

“ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านระบบเติมเชื้อเพลิง LNG ทางทะเล Nikkiso มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เชื้อเพลิงแอมโมเนียที่ปล่อยคาร์บอนต่ำได้อย่างปลอดภัยสำหรับลูกค้า” Konstantinos Fakiolas ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินเรือของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases กล่าว “ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแอมโมเนีย (FSS) ของ Nikkiso ได้รับการออกแบบตามหลักการความซ้ำซ้อน เพิ่มความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่ง พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดเพื่อลดการรั่วไหลและการลื่นไถล”

คำบรรยายภาพ: ในภาพ (จากซ้าย) คือ Vassilios Kroustallis รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับโลกของ ABS, Konstantinos Fakiolas หัวหน้าฝ่ายการเดินเรือของ Nikkiso CE&IG, Patrick Ryan รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ ABS และ Joseph Pak ประธานฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและโครงการเชิงกลยุทธ์ของ Nikkiso CE&IG

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (dba Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยี และการใช้งานในกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,600 คนใน 22 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ Nikkiso Co., Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

เกี่ยวกับ ABS

ABS เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านการจัดประเภทและบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคแก่ภาคอุตสาหกรรมทางทะเลและนอกชายฝั่ง โดยมุ่งมั่นที่จะกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเป็นเลิศในด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ABS มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและโซลูชันดิจิทัลที่ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยร่วมมือกับอุตสาหกรรมและลูกค้าเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แม่นยำและคุ้มค่า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับสินทรัพย์ทางทะเลและนอกชายฝั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ABS Media Relations: jmire@eagle.org หรือ Nikkiso CE&IG Media Relations: pr@nikkisoceig.com

ภาพประกอบที่มาพร้อมกับประกาศนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

