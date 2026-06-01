กษัตริย์บาบิโลนสองพระองค์ เจ้าหน้าที่ศุลกากรอียิปต์ และสมบัติสะสมจากคอร์ซิกา นำทัพการประมูลวัตถุโบราณและศิลปะยุคโบราณของ TimeLine ในวันที่ 2 มิถุนายน

วันแรกถือเป็นงานประมูลหลักซึ่งมาพร้อมกับแคตตาล็อกฉบับพิมพ์โดยเฉพาะ ส่วนการประมูลในช่วงวันที่ 3–8 มิถุนายนจะจัดขึ้นทางออนไลน์เท่านั้น และตามด้วยรายการเหรียญกษาปณ์ เครื่องชั่งน้ำหนัก โทเคน และเหรียญที่ระลึก ในวันที่ 9–10 มิถุนายน
ฮาร์วิช สหราชอาณาจักร, May 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — TimeLine Auctions ซึ่งเป็นสำนักประมูลสัญชาติอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านโบราณวัตถุระดับพิพิธภัณฑ์ จะจัดงานประมูลโบราณวัตถุและศิลปะโบราณขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2026 การประมูลวันแรกมีชิ้นงานเด่นๆ จากเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีซ และเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประมูลที่ครอบคลุมตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคกลาง
กษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียสองพระองค์ซึ่งระบุพระนามไว้ประทับอยู่ด้านบนสุดของบัญชีรายชื่อ ชามสำริดทรงครึ่งวงกลมใบหนึ่งปรากฏจารึกอักษรคูนิฟอร์มจำนวนห้าตัวอักษร ซึ่งระบุพระนามของพระเจ้ามานิชตูชูแห่งอัคคาเดียน (ราว 2270–2255 ปีก่อนคริสตกาล หมายเลขรายการ 249) นับเป็นหนึ่งในจารึกหลวงที่ระบุพระนาม ซึ่งได้เข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เป็นครั้งแรกๆ จากยุค Kassite พบลูกปัดหินโมราลายดวงตา ซึ่งจารึกพระนามของ Kurigalzu II (Lot 250) และตราประทับทรงกระบอกทำจากหินโมราลายแถบ พร้อมจารึกบทสวดภาษาซูเมอร์ถึงเทพเจ้าแห่งพายุ Adad (Lot 216)
ส่วนของอียิปต์นั้นมีรูปปั้นหินบะซอลต์ขนาดสี่สิบเซนติเมตรเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรแห่งยุค Saite ชื่อ Wahibre คุกเข่าแบกอ่างบูชาขนาดใหญ่ไว้ หลังจากถูกแยกออกจากกันในศตวรรษที่ 19 ชิ้นส่วนทั้งสองได้หมุนเวียนเปลี่ยนมือผ่านหลากหลายคอลเลกชันและห้องประมูล ก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ณ ที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกในการประมูล (Lot 61) ไฮไลต์ชิ้นอื่นๆ จากอียิปต์ ได้แก่ รูปปั้นสำริดหล่อกลวงรูปเทพโอซิริส สูง 70 เซนติเมตร จากราชวงศ์ที่ 26 (Lot 81) และแผ่นศิลาไม้แกะสลักลงสี ซึ่งเชื่อมโยงเทพอามุนแห่งลักซอร์เข้ากับเทพโอซิริสแห่งอไบดอส (Lot 65)
เรือแอทติกสองลำเป็นไฮไลต์ของส่วนกรีก เครื่องปั้นดินเผาพิกซิสแบบภาพดำ (Black-figure pyxis) สมัยศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล แสดงภาพขบวนรถม้าของเจ้าสาวชาวเอเธนส์ โดยมีภาพงานเลี้ยงต้อนรับ ณ เรือนหอหลังใหม่ปรากฏอยู่รอบฝาภาชนะ (Lot 96) แจกันทรงกระบอกเคลือบสีแดงสมัยศตวรรษที่ 5 แสดงภาพยูโรปาคู่กับภาพเทพไดโอนิซัสสามองค์ ซึ่งเป็นสองฉากแห่งพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์บนภาชนะเดียวกัน (Lot 88)
จากแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตกมีวัตถุสำริดชุด Gravona ซึ่งประกอบด้วยวัตถุจำนวน 10 ชิ้นที่ถูกขุดพบจากพื้นที่ตัดทางรถไฟบนเกาะคอร์ซิกาในช่วงทศวรรษ 1880 และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่โดย Robert Forrer ในปี 1924
หลังวันที่หนึ่ง การประมูลเป็นแบบออนไลน์เท่านั้นตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน โดยนำเสนอศิลปะโบราณจากหลากหลายหมวดหมู่การสะสม รายการนี้จะปิดท้ายด้วยการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์โบราณในวันที่ 9–10 มิถุนายน โดยมีตุ้มน้ำหนัก โทเคน เหรียญที่ระลึก และหนังสือจัดจำหน่ายด้วย
เวลาเริ่มต้นการประมูล: 08:00 น. (เวลาตะวันออกของสหรัฐฯ) / 13:00 น. (BST)
การเสนอราคา: แบบฝากเสนอราคา (Absentee), ทางโทรศัพท์ หรือแบบสดผ่านระบบออนไลน์ทางแพลตฟอร์มการประมูลของ TimeLine รวมถึง LiveAuctioneers, Invaluable และ The Saleroom
การชำระเงิน: รับชำระด้วยสกุลเงิน GBP มีบริการจัดส่งทั่วโลก
คำถาม: +44 (0) 1277 815121 หรือ [email protected]
ออนไลน์: https://timelineauctions.com
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c350ee3-943d-4407-9634-d55fd6940c48
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d11d6df8-af6c-456d-a263-16a46d0e7564
GlobeNewswire Distribution ID 1001184943