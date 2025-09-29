กรุงเทพฯ, Sept. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำจากนอร์เวย์ Noromega ได้เข้าร่วมงาน Vitafoods ซึ่งเป็นงานนวัตกรรมโภชนเภสัชระดับนานาชาติ ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง โดยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ในเวทีระดับนานาชาติที่สวิตเซอร์แลนด์ สเปน และประเทศไทย เสริมสร้างสถานะในตลาดโลกและการเติบโตเชิงกลยุทธ์อย่างมั่นคง
การเดินทางสู่ตลาดโลกของ Noromega มีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งมั่น แบรนด์ได้เปิดตัวครั้งแรกที่ Vitafoods Europe ณ กรุงเจนีวา เดือนพฤษภาคม 2024 ตามมาด้วยการบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแข็งแกร่งในงาน Vitafoods Asia 2024 ที่ประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2025 Noromega ได้ขยายการเข้าถึงตลาดยุโรปต่อที่ Vitafoods Europe ในประเทศสเปน และในเดือนกันยายน 2025 ได้กลับมาร่วมงาน Vitafoods Asia 2025 อีกครั้ง โดยได้รับเชิญจากหอการค้าไทย–นอร์เวย์ (TNCC)
Noromega ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีโลกด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกัน 4 ครั้ง
ในฐานะผู้แนะนำโดย TNCC Noromega โดดเด่นที่ Vitafoods Asia 2025 ในประเทศไทยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ครบทุกกลุ่ม โดยมี H.E. Astrid Emilie Helle เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และ คุณ Axel Blom ประธาน TNCC เข้าร่วมบูธพร้อมกับ CEO Derek เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีเปิดตัว Noromega Global Market Strategy แสดงถึงการรับรองและสนับสนุนอย่างชัดเจนจากหน่วยงานทางการของนอร์เวย์ต่อการขยายกลยุทธ์ระดับโลกของแบรนด์
บูธของ Noromega ยังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้แทนระดับทางการ รวมถึง ดร.ชุติมา เอื้อมโชติชวลี ประธานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (PMUC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่ได้ชื่นชมความเชี่ยวชาญและอิทธิพลทางวิชาชีพของแบรนด์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ Miss WELLNESS ยังได้ร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ภายในงาน ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและอิทธิพลของ Noromega ในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมีการหารือเชิงลึกกับผู้จัดจำหน่ายนานาชาติหลายรายระหว่างงานนิทรรศการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือในเบื้องต้นหลายข้อตกลง และวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง
Noromega ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีโลกด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกัน 4 ครั้ง
ในด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Noromega ได้รับการยอมรับในระดับสากลในเรื่อง วัตถุดิบบริสุทธิ์ และ สูตรที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยผลิตภัณฑ์เด่น Superior-A Astaxanthin ได้รับการคัดเลือกเป็น รอบชิงชนะเลิศในงาน NutraIngredients-Asia Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ในด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
Noromega ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีโลกด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกัน 4 ครั้ง
ด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกันถึง 4 ครั้ง Noromega ไม่เพียงแค่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบถ้วน แต่ยังสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ขยายการเข้าถึงตลาดโลกอย่างมั่นคง
ก้าวต่อไป Noromega จะยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพแบบนอร์ดิกสู่ผู้คนทั่วโลก
Noromega ตอกย้ำความแข็งแกร่งบนเวทีโลกด้วยการเข้าร่วมงาน Vitafoods ติดต่อกัน 4 ครั้ง
บริษัท: Vitalis Pharma AS
ชื่อผู้ติดต่อ: Vegard
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.nor-omega.no
โทรศัพท์: +47 96872379
เมือง: ออสโล ประเทศนอร์เวย์
สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a63aff39-6024-4a74-93ef-e6d2a90d7f10/th
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/888e9f3a-0c9d-4409-80c3-9bc3ddd3cd09/th
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91963cf5-2d80-4e64-91c7-10ae1ab07eda/th
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27700703-970b-4e94-9da7-978a4b3da13f/th
GlobeNewswire Distribution ID 9536559