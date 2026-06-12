NetBox Labs เปิดตัวแพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมความสามารถใหม่ที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ NetBox บริษัทประกาศจัดงานประชุม NetBox ครั้งสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่ยุคถัดไปสำหรับยุค AI
นิวยอร์ก, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBox Labs เปิดตัวแพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้ ซึ่งเป็นระบบแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ทีมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างแบบจำลองเป้าหมายการดำเนินงานของตน มองเห็นทรัพยากรที่ได้รับการจัดหาและวิธีการนำไปใช้งาน ดำเนินงานผ่านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกำกับดูแลทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยกลไกควบคุมสำหรับทั้งบุคลากรและ AI agents
ด้วยการติดตั้งใช้งานหลายแสนระบบ NetBox ได้กลายเป็นระบบบันทึกข้อมูลหลัก มาตรฐานของอุตสาหกรรม และเป็นหัวใจสำคัญของ NetBox Labs Platform แพลตฟอร์มดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของ neoclouds, ศูนย์ข้อมูล AI ขนาดไฮเปอร์สเกล, องค์กรธุรกิจ และผู้ปฏิบัติการด้าน OT ทั่วโลก โดยบริษัทชั้นนำอย่าง ARM, Cisco, CoreWeave และ J.P. Morgan Chase ต่างใช้ NetBox Labs Platform เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความครอบคลุมของแพลตฟอร์มแสดงออกมาให้เห็นจากรูปแบบการใช้งานของลูกค้า โดยมากกว่าหนึ่งในสามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ NetBox Labs มากกว่าหนึ่งรายการในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัจจุบัน NetBox Labs กำลังขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรของฐานผู้ใช้งานขนาดใหญ่ของบริษัท เมื่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานมีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมงานต่าง ๆ ต้องการมากกว่าเพียงแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ของเครือข่าย เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยขีดความสามารถใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ NetBox Labs Platform ได้ขยายขอบเขตการทำงานของระบบอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยให้องค์กรในทุกช่วงของการปรับเปลี่ยนสู่ความทันสมัยสามารถสร้างแบบจำลอง มองเห็น ดำเนินการ และกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานของตนได้อย่างมั่นใจ
แบบจำลอง: ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของโลก
NetBox Data Exchange (NDX) เป็นแค็ตตาล็อกข้อมูลเมตาของส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการคัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมอุปกรณ์หลายหมื่นประเภทจากผู้ผลิตหลายร้อยราย แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลจากไฟล์ PDF ของผู้จำหน่าย ทีมงานสามารถดึงข้อมูลเมตาด้านวงจรชีวิต การดำเนินงาน สิ่งแวดล้อม และการสังเกตการณ์ระบบ (observability) เข้าสู่ NetBox Labs Platform ได้โดยตรง พร้อมใช้งานสำหรับการวางแผน ระบบอัตโนมัติ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
NetBox Asset Lifecycle เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดหาแบบเนทีฟที่เชื่อมโยงการออกแบบเครือข่ายเข้ากับการติดตั้งใช้งานจริง โดยสามารถสร้างและจัดการรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOMs) ใบสั่งซื้อ การจัดส่ง และอะไหล่สำรอง โดยอ้างอิงจากวัตถุ DCIM ที่วางแผนไว้ ทำให้เกิดเส้นทางข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เพียงหนึ่งเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติไปจนถึงการติดตั้งภายในระบบบันทึกข้อมูลหลักที่ทีมงานไว้วางใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
มอง: การมองเห็นอย่างต่อเนื่องจากแผนงานสู่การปฏิบัติจริง
NetBox Assurance ช่วยให้ทีมงานมองเห็นว่าอะไรถูกติดตั้งใช้งานอยู่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และจุดใดที่สภาพการดำเนินงานจริงแตกต่างจากการออกแบบที่ตั้งใจไว้ ความสามารถด้านการค้นพบของผลิตภัณฑ์ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและตรวจจับความคลาดเคลื่อน ขณะที่ NetBox Assurance จะตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าระบบบันทึกข้อมูลหลักขององค์กรสอดคล้องกับระบบที่กำลังทำงานอยู่จริงหรือไม่ เพื่อให้ทีมงานสามารถทำความเข้าใจและแก้ไขความคลาดเคลื่อนได้ และช่วยให้ระบบอัตโนมัติทำงานบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
ปฏิบัติ: ชั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI Agents
NetBox Labs Platform MCP Server และชุดทักษะอย่างเป็นทางการชุดใหม่สำหรับระบบนิเวศของ NetBox Labs ช่วยให้ AI Agents สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานได้โดยตรง ด้วยเครื่องมือแบบครอบคลุมทุกขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม ระบบยืนยันตัวตนรายผู้ใช้ และกลไกควบคุมการจัดการข้อมูลที่รองรับการแยกสาขาข้อมูลและขั้นตอนอนุมัติการเปลี่ยนแปลง AI Agent ทุกตัวที่รองรับ MCP สามารถทำงานร่วมกับ NetBox Labs Platform ได้ ขณะที่คลังทักษะแบบเปิดซึ่งประกอบด้วยทักษะสำหรับ Agent หลายสิบรายการยังช่วยให้ Agent เหล่านี้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้อง จากนี้ไป Agent ทุกประเภทสามารถทำงานร่วมกับ NetBox Labs ได้ โดยทำหน้าที่เสริมความสามารถของ NetBox Copilot ซึ่งเป็น Agent ที่ฝังอยู่ภายในแพลตฟอร์มอยู่แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
การกำกับดูแล: การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความยืดหยุ่นของระบบที่ผ่านการตรวจสอบก่อนทุกการเปลี่ยนแปลง
NetBox Validation นำความสามารถด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง การยืนยันความปลอดภัยก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบ และการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐาน มาสู่ NetBox Labs Platform โดยผสานการทำงานของกลไกหลัก 3 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบความสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด การวิเคราะห์การกำหนดค่าระบบ และการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบคำถามสำคัญสองข้อคือ “การเปลี่ยนแปลงนี้ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งานหรือไม่?“ และ “หากส่วนนี้ล้มเหลว จะส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง?” ด้วย NetBox Validation ทีมงานสามารถยกระดับความพร้อมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน AI Agents ยังได้รับกลไกควบคุมและความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ซึ่งช่วยให้สามารถดำเนินงานแบบอัตโนมัติได้อย่างมั่นใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
การประกาศเกี่ยวกับ NetBox Labs Platform มีขึ้นในขณะที่บริษัทและชุมชน NetBox กำลังเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีนับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการโอเพนซอร์สซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2016 NetBox ได้รับดาวบน GitHub มากกว่า 20,000 ดวง มีการออกรุ่นมากกว่า 350 รุ่น และมีการส่งโค้ดมากกว่า 15,000 ครั้งจากผู้มีส่วนร่วมเกือบ 400 คน ส่งผลให้ NetBox กลายเป็นระบบบันทึกข้อมูลหลักสำหรับเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความซับซ้อนซึ่งได้รับการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
ในปี 2023 NetBox Labs ก่อตั้งขึ้นในฐานะผู้ดูแลด้านธุรกิจของ NetBox โดยมีพันธกิจในการทำให้การสร้างและการบริหารจัดการเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ตลอดสามปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัวนวัตกรรมในด้านการดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบระบบ การจัดการความคลาดเคลื่อน, AI และอีกหลากหลายด้าน ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการใช้งานและผลกระทบของ NetBox Labs Platform อย่างรวดเร็ว พร้อมผลักดันการเติบโตและการนำไปใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับเงินทุนมากกว่า 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนระดับโลก และได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในระบบนิเวศของผู้ให้บริการบูรณาการระบบทั่วโลก ซึ่งรวมถึง WWT, AHEAD, Presidio และอีกหลายองค์กรชั้นนำ
“เมื่อสิบปีก่อน NetBox ได้เข้ามาแก้ปัญหาสำคัญด้วยการมอบแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ให้แก่ทีมงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน” Kris Beevers ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง NetBox Labs กล่าว “แต่ในปัจจุบัน องค์กรทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดของการพัฒนา ต่างต้องการมากกว่าเพียงแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ พวกเขาต้องการระบบบันทึกข้อมูลหลักที่มอบมุมมองเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งบุคลากรและ AI Agents สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน Agents หรือกำลังก้าวไปสู่ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ NetBox Labs คือแพลตฟอร์มพื้นฐานสำหรับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในทุกระดับขนาด เราภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของ NetBox ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และรู้สึกขอบคุณชุมชนผู้ใช้งานของเรา NetBox Labs จะยังคงลงทุนในโอเพนซอร์สต่อไป พร้อมกับขยายแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยความรวดเร็ว ความมั่นใจ และการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น”
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของ NetBox เวอร์ชันโอเพนซอร์ส NetBox Labs จะจัดงาน NetBox Evolve ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของบริษัทสำหรับชุมชนผู้ใช้งาน ลูกค้า และพันธมิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2026 ณ Kennedy Space Center ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ netboxevolve.com
เกี่ยวกับ NetBox Labs
NetBox Labs ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการตลอดวงจรชีวิตของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่มีความต้องการสูงที่สุดในโลก ในฐานะผู้ดูแลด้านธุรกิจของ NetBox ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลหลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากกว่า 10,000 แห่งมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ NetBox Labs ช่วยให้กระบวนการจัดหา การสร้างแบบจำลอง การติดตั้งใช้งาน และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทั้งบุคลากรและ Agents แพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทเป็นรากฐานสำคัญของระบบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทต่าง ๆ เช่น ARM, CoreWeave, J.P. Morgan, Kaiser Permanente และ Riot Games ต่างไว้วางใจให้ NetBox Labs ดูแลเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของตน NetBox Labs มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนครนิวยอร์ก และได้รับการสนับสนุนจาก NGP, Notable Capital, Flybridge, IBM, Salesforce และ Two Sigma เยี่ยมชม netboxlabs.com
ติดต่อด้านสื่อ: Rhiannon Pacheco - [email protected]
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