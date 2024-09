Malaysia Beat Philippines 2-1 In 2024 Merdeka Tournament

KUALA LUMPUR, Malaysia defeated the Philippines 2-1 in the 2024 Merdeka Tournament semi-final at the National Stadium, Bukit Jalil here, tonight:

Half-time: Malaysia 1-1 Philippines

Scorers

———

Malaysia: Mohamad Syamer Kutty Abba (43rd minute), Muhammad Safawi Rasid (penalty – 73rd minute)

Philippines: Muhamad Feroz Baharudin (own goal, 27th minute)

MALAYSIA: Ahmad Syihan Hazmi Mohamed, Matthew Davies, Daniel Ting, Arif Aiman Mohd Hanapi (Muhammad Syafiq Ahmad), Mohd Afiq Fazail (Nooa Laine), Mohammad Syamer Kutty Abba, Paulo Josue (Endrick Dos Santos), Muhamad Feroz Baharudin (Dominic Tan), Muhammad Akhyar Abdul Rashid (Muhammad Safawi Rasid), Dion Cools (captain), Romel Morales (Darren Lok).

PHILIPPINES: Neil Etheridge (captain), Paul Tabinas, Jefferson Tabinas, Michael Baldisimo (Scott Philip Woods), Dylan Demuynck, Jesper Nyholm, Amani Aguinaldo, Alex Monis (Jeremiah Borlongan), Mikel Baas (Matthew Anthony Baldisimo), Patrick Reichelt (Sandro Miguel Reyes), Bjorn Kristensen (Javier Agustine

Gayoso).

Referee: Yudi Nurcahya (INA)

Source: BERNAMA News Agency