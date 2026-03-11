Egg Medical นำเสนอข้อมูลในงาน CRT 2026 ที่แสดงถึงเส้นทางที่มีความรับผิดชอบในการป้องกันรังสีแบบสวมเสื้อตะกั่วชนิดเบาและแบบไม่สวมเสื้อตะกั่ว

วอชิงตัน, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Egg Medical ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์ป้องกันรังสีขั้นสูง (ERPD) ได้ประกาศผลการศึกษาวิจัยที่เพิ่งค้นพบซึ่งนำเสนอในการประชุมเทคโนโลยีค้นคว้าด้านระบบหัวใจหลอดเลือด (Cardiovascular Research Technologies – CRT) ประจำปี 2026 ผลการศึกษาวิจัยซึ่งนำเสนอโดยนายแพทย์ Santiago Garcia จากโรงพยาบาล The Christ Hospital ได้ยืนยันว่าการเพิ่มระบบ EggNest จะช่วยลดระดับรังสีกระเจิงต่อสมาชิกทีมรังสีร่วมรักษาทั้งหมดจนถึงระดับที่ผู้ใช้สามารถทำหัตถการได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสวมเสื้อตะกั่วกันรังสีเลยหรือด้วยการสวมเสื้อตะกั่วเบาพิเศษ
“เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ชุมชนรังสีร่วมรักษาได้ยอมรับผลได้ผลเสียที่ว่า การป้องกันสุขภาพในระยะยาวจากผลของการสัมผัสรังสีต้องแลกมาด้วยการสวมเสื้อตะกั่วหนัก ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อหลังและข้อต่อของผู้สวม” นายแพทย์ Santiago Garcia ซึ่งเป็นผู้นำเสนอหลักของการศึกษาวิจัยนี้กล่าว “ข้อมูลนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไป ด้วยการใช้ระบบ EggNest เราสามารถให้การป้องกันแก่ทั้งทีมที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ามาตรฐานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วยการไม่สวมเสื้อตะกั่วเลย หรือในขณะที่สวมเสื้อตะกั่วที่ให้ความรู้สึกเหมือนเสื้อกั๊กที่มีน้ำหนักเบา ทั้งนี้เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าคนรุ่นต่อไปจะทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องรับภาระทางร่างกาย”
ผลการศึกษาวิจัยสำคัญที่พบ:
- ปริมาณรังสีต่อปีที่วัดบริเวณคอเสื้อ (ในหน่วย mrem) เหนือเสื้อตะกั่วคือ 25.5 สำหรับผู้ผ่าตัดหลัก 9.8 สำหรับผู้ช่วย และ 10.2 สำหรับพยาบาล เมื่อใช้ร่วมกับเสื้อตะกั่วเบาพิเศษ ปริมาณรังสีรวมต่อปีจะลดลงเหลือ 1.41 สำหรับผู้ผ่าตัดหลัก 2.1 สำหรับผู้ช่วย และ 1.0 สำหรับพยาบาล
- ที่ระดับนี้ แพทย์ฝ่ายรักษาจะต้องทำงานตลอดอายุงานจึงจะได้รับรังสีในปริมาณเดียวกับที่รับอยู่ในปัจจุบันภายใต้มาตรฐานการดูแลเพียงปีเดียว
- การศึกษาวิจัยยืนยันว่าไม่ว่าแพทย์ฝ่ายรักษาจะเลือกไม่สวมเสื้อตะกั่วหรือสวมเสื้อตะกั่วที่เบากว่าเสื้อตะกั่วมาตรฐาน 55% ทั้งทีมก็จะได้รับรังสีในระดับต่ำกว่าระดับการได้รับรังสีแบบเดิมที่ใช้วิธีการมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคน ภายใต้แนวคิด “การป้องกันเป็นเรื่องส่วนบุคคล” บริษัทขอสนับสนุนวิธีการที่มีความผิดชอบ ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะปฏิบัติงานแบบไม่ใส่เสื้อตะกั่วหรือไม่
“เป้าหมายของเราคือการให้ทางเลือกแก่แพทย์ฝ่ายรักษา แต่ต้องเป็นทางเลือกที่สนับสนุนด้วยข้อมูลที่ศึกษามาเป็นอย่างดีและตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว” Gavin Philipps ประธานเจ้าหน้าที่การค้ากล่าว “การมีทางเลือกไม่ใช่จุดอ่อน แต่เป็นวิธีที่ใช้ดำเนินโปรแกรมความปลอดภัยที่มีความรับผิดชอบ ด้วยการมอบข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคลผ่านการวัดรังสีแบบเรียลไทม์ EggNest จึงสนับสนุนเวิร์กโฟลว์แบบไม่สวมเสื้อตะกั่วหรือสวมเสื้อตะกั่วเบาพิเศษเมื่อได้รับอนุมัติ แทนที่จะบังคับให้ดำเนินการตามที่กำหนดเท่านั้น”
รูปภาพประกอบประกาศนี้สามารถดูได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc
ติดต่อ: Susan Storm [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9669896