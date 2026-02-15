Search
Dentsu ประกาศปรับโครงสร้างบริหารจัดการระดับโลกใหม่

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขีดความสามารถในการดำเนินการ

โตเกียว, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Dentsu Group Inc. (โตเกียว: 4324; รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN): JP3551520004; เขตมินาโตะ, โตเกียว ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก: Hiroshi Igarashi; บริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “dentsu”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระดับโลกใหม่ รวมทั้งประกาศแต่งตั้งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลกคนใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตให้แก่ลูกค้าของเรา โดยโครงสร้างใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026

ในปีงบประมาณ 2025 แม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในธุรกิจในต่างประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพลิกโฉมธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ dentsu ช่วยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับก้าวต่อไปของการเติบโต ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ dentsu จะเสริมความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานมากยิ่งขึ้นโดยต่อยอดจากพื้นฐานธุรกิจของเรา วัฒนธรรมที่เราได้บ่มเพาะการเป็นองค์กรระดับโลก รวมถึงการให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการกำกับดูแลที่เราได้ปลูกฝังไว้ในองค์กรทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ความพยายามเหล่านี้จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับมูลค่าองค์กรอย่างยั่งยืน

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในทีมผู้บริหารระดับโลกที่มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการระดับโลก โดยประกาศแต่งตั้ง Takeshi Sano เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก Sano ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu

Sano ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Inc. อีกด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ประมาณ 40% ของรายได้รวมสุทธิของกลุ่ม และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง เขาได้พัฒนา Dentsu Inc. ให้ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรเพื่อการเติบโตแบบบูรณาการที่แท้จริง โดยบรรลุการเติบโตของรายได้ติดต่อกันถึง 11 ไตรมาส และทำสถิติกำไรสูงติดต่อกันสองปี นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2023 เขายังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจระดับโลกของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (BX) ของ densu อีกด้วย โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BX ของ dentsu

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2025 ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ dentsu และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น เขาบรรลุผลลัพธ์ที่สำคํัญในการบริหารจัดการระดับโลกจากการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่แข็งแกร่งในตลาดญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งในการผสานรวมการปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนกลุ่มลูกค้าในญี่ปุ่นในการขยายธุรกิจของตนไปต่างประเทศ และรุกขยายขีดความสามารถของ dentsu ประเทศญี่ปุ่นไปยังตลาดระดับโลก การดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น ต่อไปในปี 2026 เขาจะยังคงรักษาโมเมนตั้มในการเติบโตของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานรวมของทั้งกลุ่มบริษัท พร้อมสร้างการผนึกพลังระหว่างธุรกิจในญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการระยะกลางและขับเคลื่อนการฟื้นฟูและการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในขณะที่ Dentsu Inc. มุ่งเป้าที่จะบรรลุการเติบโตให้มากขึ้นโดยการรักษาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตัดสินใจและการดำเนินการของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก Sano จะก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Inc. ส่วน Chisato Matsumoto ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Dentsu Inc. จะรับตำแหน่งแทน Sano ในปัจจุบัน

ความเห็นจาก Takeshi Sano, กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ของ dentsu (มีผลตั้งแต่ 27มีนาคม 2026 เป็นต้นไป):
“ท่ามกลางการพลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในธุรกิจของเรา เรายังคงปรับเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับผู้นำและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงของเรา และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันเพิ่มศักยภาพของเราในการมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตของลูกค้า Dentsu จะเดินหน้าพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น พร้อมวางตำแหน่งตนเองในฐานะพันธมิตรด้านการเติบโตอย่างแท้จริง โดยมุ่งสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างโมเมนคั้มให้กับลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และสังคมของเรา เราจะเสริมสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แน่นแฟ้นขึ้น และยกระดับการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรของเราได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

  • เราได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการระดับโลกใหม่ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเสริมขีดความสามารถในการดำเนินงานให้แข็งแกร่งขึ้น และเร่งความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเลิกบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกในการตรวจสอบดูแลภูมิภาคทั้งหมด และยกเลิกบทบาทของประธานระดับโลกในการตรวจสอบดูแลแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจทั้งหมดโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละภูมิภาคและประธานของแต่ละแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ผู้ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ได้รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ทีมบริหารจัดการสามารถทำงานให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น และทำการตัดสินใจได้ฉับไวโดยเน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ยิ่งกว่านั้น เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลก เราได้แต่งตั้งตำแหน่งใหม่คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี้ เพื่อเสริมรากฐานในการกำกับดูแลให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานระดับโลกของเรา เราได้ตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นใหม่
  • Yoshimasa Watahiki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่นจะขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลก หลังจาก Watahiki เข้าร่วมงานกับ Dentsu Inc. เขาได้ทำงานในแผนกสื่อก่อนที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำหลายตำแหน่งในแผนกบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเขาได้เป็นผู้นำในการพัฒนาและนำกลยุทธ์ธุรกิจไปลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ปี 2020 เขาได้มีส่วนร่วมในการบริหาร Dentsu Japan Network (ปัจจุบันเรียกว่า dentsu ประเทศญี่ปุ่น) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2023 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น ช่วยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนทั้งในธุรกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทอีกหลายแห่ง และมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการกำกับดูแลและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท นับจากนี้ไป Watahiki จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เขาขยายขีดความสามารถในการบริหารขึ้นสู่ระดับโลก โดยจะทำงานร่วมกันกับทีมบริหารจัดการระดับโลกที่นำโดย Sano ในบทบาทใหม่ของเขาในตำแหน่งรองประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เขาจะรับผิดชอบด้านการตรวจสอบดูแลการกำกับดูแล นอกจากนี้ เขายังมีกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนามของ dentsu โดยต้องรอการอนุมัติที่จำเป็นอยู่
  • Shigeki Endo จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก Endo มีประวัติผลงานในด้านประสบการณ์การเป็นผู้นำฝ่ายการเงินระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์มานานกว่า 30 ปี เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของเขาที่บริษัทเทรดดิ้ง และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศที่บริษัท General Electric (GE) ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา และที่บริษัท British American Tobacco ทำให้เขาสั่งสมประสปการณ์อย่างกว้างขวางในการดำเนินธุรกิจระดับโลก ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในญี่ปุ่นที่บริษัท Accenture ประเทศญี่ปุ่น ก่อนร่วมงานกับ dentsu ในเดือนกรกฎาคม 2024 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 เขาช่วยเร่งความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการบริหารจัดการจากมุมองด้านการเงินของเขาในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลกของ dentsu เขายังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงมือปฏิบัติงานจริงได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในการทบทวนพิจารณาธุรกิจในต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์และสร้างรากฐานใหม่ให้กับการบริหารจัดการ ซึ่งเขาได้ส่งมอบผลลัพธ์อย่างสม่าเสมอ ต่อจากนี้ไป เขายังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้องค์กรต่อไปด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและมุ่งบรรลุเป้าหมายการสร้างกระแสเงินสดที่ยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ยังต้องรอการอนุมัติที่จำเป็นอยู่ เขายังมีกำหนดให้รับตำแหน่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่ dentsu

    * Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki และ Shigeki Endo ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครเพื่อเลือกเป็นกรรมการ โดยจะยื่นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 177 ในวันที่ 27 มีนาคม 2026 นี้ นอกจากนี้ หลังจากสรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้แล้ว พวกเขาทั้งสามคนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้ง Takeshi Sano และ Yoshimasa Watahiki คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม

ทีมบริหารจัดการระดับโลก
ทีมบริหารจัดการระดับโลก ประกอบด้วยสมาชิกทีม 23 คน โดยจะรับผิดชอบการบริหารจัดการกลุ่มบริษัททั้งหมดในกว่า 120 ประเทศ รวมทั้ง Dentsu Group Inc. ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ระดับโลกด้วย ภายในทีมนี้ สมาชิกทีมจะดูแลหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งเรียกว่า “การจัดการผู้บริหารระดับโลก”

การจัดการผู้บริหารระดับโลก ได้แต่งตั้ง (ผู้นำ 13 คน)
(มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป)

การเปลี่ยนแปลง　ชื่อ ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบัน
** กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น		 Takeshi Sano เจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น และ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ dentsu
** กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลกของ dentsu		 Yoshimasa Watahiki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น
** กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก, dentsu		 Shigeki Endo เจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก, dentsu
* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu สหรัฐอเมริกา และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าระดับโลก Beth Ann Kaminkow ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu อเมริกาเหนือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA) Andre Andrade ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu เอเชียแปซิฟิก (APAC) Yuichi Toyoda ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu เอเชียแปซิฟิก (APAC)
ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – สื่อและโซลูชันเชิงบูรณาการ, dentsu Will Swayne ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – สื่อและโซลูชันเชิงบูรณาการ, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก, dentsu Yasuharu Sasaki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก, dentsu
ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CXM), dentsu Pete Stein ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CXM), dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก, dentsu Miho Tanimoto ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก, dentsu
* ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงระดับโลก, dentsu Noritaka Omi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจระดับโลก, dentsu
* ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ระดับโลก, dentsu Jean Lin ประธานระดับโลก – แนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก, dentsu
* ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจใหม่, dentsu Yoshiki Ishihara ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลก, dentsu

ฝ่ายบริหารจัดการระดับโลกได้แต่งตั้ง (ผู้นำ 10 คน)
(มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป)

* เลขานุการบริษัทและรองที่ปรึกษาทั่วไป, dentsu Tadashi Nagae เลขานุการบริษัทระดับโลกและรองที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบอัจฉริยะ, dentsu Kimiya Satake ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบอัจฉริยะ, dentsu
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในระดับโลก, dentsu Hideo Hatano หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในระดับโลก, dentsu
ที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu Alison Zoellner ที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก, dentsu Yuko Kitakaze ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก, dentsu
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและความเสี่ยงระดับโลก, dentsu So Aoki หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและความเสี่ยงระดับโลก, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก, dentsu Alex Bedier ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก, dentsu
* หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu Manus Wheeler ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และวัฒนธรรม, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับโลก, dentsu Jeremy Miller ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับโลก, dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี,
dentsu		 Shirli Zelcer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี, dentsu

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป

ผู้บริหารต่อไปนี้จะก้าวลงจากตำแหน่งทีมกลุ่มผู้บริหาร: Hiroshi Igarashi (กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก, dentsu), Arinobu Soga (กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลระดับโลก, dentsu), และ Giulio Malegori (เจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก, dentsu และประธาน, dentsu สหรัฐอเมริกา) ผู้ที่จะเปลี่ยนมารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับผู้บริหาร

รายละเอียดของแต่ละบทบาทใหม่: (“dentsu” จากแต่ละตำแหน่งไม่ได้ระบุไว้)

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลก
    ตรวจสอบดูแลการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัททั้งหมด รวมทั้งกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การควบคุมภายในและความเสี่ยง, และความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบที่แข็งแกร่งทั่วทุกองค์กรทั่วโลก
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าระดับโลก
    เป็นผู้นำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าระดับโลก และสร้างความสอดประสานกันระหว่างภูมิภาค หมวดธุรกิจ และขีดความสามารถเพื่อปลดล็อกโอกาสในการเติบโตและส่งมอบมูลค่าระยะยาวอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้าทั่วโลก
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
    เร่งการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรโดยการริเริ่มโครงการระดับโลกที่สำคัญและเชื่อมโยงกลยุทธ์ การดำเนินงานและเทคโนโลยีให้สอดประสานกันในทุกส่วนขององค์กร
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ระดับโลก
    เป็นผู้นำการกำหนดวิสัยทัศน์ การวางตำแหน่งและสถาปัตยกรรมของแบรนด์ให้กับกลุ่มบริษัท เสริมความแข็งแกร่งในการนำเสนอเรื่องราวและสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์
  • ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจใหม่ระดับโลก
    ขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ด้วยการบูรณาการขีดความสามารถระดับโลกที่มีศักยภาพสูง และเร่งบุกธุรกิจใหม่ตั้งแต่การค้นหาโอกาสตั้งแต่แรกจนถึงสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ขยายขนาดได้
  • หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
    สนับสนุนสำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานระหว่างผู้นำระดับผู้บริหารกับธุรกิจทั่วโลกให้สอดประสานกัน ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เร่งการตัดสินใจให้ฉับไว และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา
https://www.group.dentsu.com/en/news/release/

  • ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Group Inc.
  • ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนามของ Dentsu Group Inc.
  • ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Group Inc.

ติดต่อ:
Group Corporate Communications Office
Dentsu Group Inc. อีเมล: [email protected]

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวนี้ได้ที่ {http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23fb3144-0535-48ed-a9cf-75eedd1f72ab

GlobeNewswire Distribution ID 1001164833

