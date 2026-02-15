Dentsu ประกาศปรับโครงสร้างบริหารจัดการระดับโลกใหม่

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขีดความสามารถในการดำเนินการ
โตเกียว, Feb. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Dentsu Group Inc. (โตเกียว: 4324; รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN): JP3551520004; เขตมินาโตะ, โตเกียว ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก: Hiroshi Igarashi; บริษัทและกลุ่มบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “dentsu”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระดับโลกใหม่ รวมทั้งประกาศแต่งตั้งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลกคนใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตให้แก่ลูกค้าของเรา โดยโครงสร้างใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026
ในปีงบประมาณ 2025 แม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในธุรกิจในต่างประเทศท่ามกลางสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพลิกโฉมธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ dentsu ช่วยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับก้าวต่อไปของการเติบโต ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ dentsu จะเสริมความแข็งแกร่งให้การดำเนินงานมากยิ่งขึ้นโดยต่อยอดจากพื้นฐานธุรกิจของเรา วัฒนธรรมที่เราได้บ่มเพาะการเป็นองค์กรระดับโลก รวมถึงการให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และการกำกับดูแลที่เราได้ปลูกฝังไว้ในองค์กรทั่วทั้งกลุ่มบริษัท ความพยายามเหล่านี้จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการยกระดับมูลค่าองค์กรอย่างยั่งยืน
มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในทีมผู้บริหารระดับโลกที่มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการระดับโลก โดยประกาศแต่งตั้ง Takeshi Sano เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก Sano ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu
Sano ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Inc. อีกด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ประมาณ 40% ของรายได้รวมสุทธิของกลุ่ม และสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง เขาได้พัฒนา Dentsu Inc. ให้ก้าวสู่การเป็นพันธมิตรเพื่อการเติบโตแบบบูรณาการที่แท้จริง โดยบรรลุการเติบโตของรายได้ติดต่อกันถึง 11 ไตรมาส และทำสถิติกำไรสูงติดต่อกันสองปี นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2023 เขายังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตและขยายธุรกิจระดับโลกของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (BX) ของ densu อีกด้วย โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BX ของ dentsu
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2025 ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ dentsu และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น เขาบรรลุผลลัพธ์ที่สำคํัญในการบริหารจัดการระดับโลกจากการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่แข็งแกร่งในตลาดญี่ปุ่น รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งในการผสานรวมการปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนกลุ่มลูกค้าในญี่ปุ่นในการขยายธุรกิจของตนไปต่างประเทศ และรุกขยายขีดความสามารถของ dentsu ประเทศญี่ปุ่นไปยังตลาดระดับโลก การดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu ประเทศญี่ปุ่น ต่อไปในปี 2026 เขาจะยังคงรักษาโมเมนตั้มในการเติบโตของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นต่อไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานรวมของทั้งกลุ่มบริษัท พร้อมสร้างการผนึกพลังระหว่างธุรกิจในญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการระยะกลางและขับเคลื่อนการฟื้นฟูและการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศ
นอกจากนี้ ในขณะที่ Dentsu Inc. มุ่งเป้าที่จะบรรลุการเติบโตให้มากขึ้นโดยการรักษาและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตัดสินใจและการดำเนินการของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก Sano จะก้าวลงจากตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Inc. ส่วน Chisato Matsumoto ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Dentsu Inc. จะรับตำแหน่งแทน Sano ในปัจจุบัน
ความเห็นจาก Takeshi Sano, กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ของ dentsu (มีผลตั้งแต่ 27มีนาคม 2026 เป็นต้นไป):
“ท่ามกลางการพลิกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในธุรกิจของเรา เรายังคงปรับเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับผู้นำและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงของเรา และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันเพิ่มศักยภาพของเราในการมีส่วนร่วมสร้างการเติบโตของลูกค้า Dentsu จะเดินหน้าพัฒนาคุณค่าที่โดดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างจากบริษัทอื่น พร้อมวางตำแหน่งตนเองในฐานะพันธมิตรด้านการเติบโตอย่างแท้จริง โดยมุ่งสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการสร้างโมเมนคั้มให้กับลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และสังคมของเรา เราจะเสริมสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แน่นแฟ้นขึ้น และยกระดับการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรของเราได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
- เราได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการระดับโลกใหม่ ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเสริมขีดความสามารถในการดำเนินงานให้แข็งแกร่งขึ้น และเร่งความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกเลิกบทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกในการตรวจสอบดูแลภูมิภาคทั้งหมด และยกเลิกบทบาทของประธานระดับโลกในการตรวจสอบดูแลแนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจทั้งหมดโดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแต่ละภูมิภาคและประธานของแต่ละแนวปฏิบัติทางธุรกิจ ผู้ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ได้รายงานขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ทีมบริหารจัดการสามารถทำงานให้สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น และทำการตัดสินใจได้ฉับไวโดยเน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ยิ่งกว่านั้น เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงระดับโลก เราได้แต่งตั้งตำแหน่งใหม่คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี้ เพื่อเสริมรากฐานในการกำกับดูแลให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานระดับโลกของเรา เราได้ตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ที่ตั้งขึ้นใหม่
- Yoshimasa Watahiki ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่นจะขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลก หลังจาก Watahiki เข้าร่วมงานกับ Dentsu Inc. เขาได้ทำงานในแผนกสื่อก่อนที่จะก้าวสู่บทบาทผู้นำหลายตำแหน่งในแผนกบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งเขาได้เป็นผู้นำในการพัฒนาและนำกลยุทธ์ธุรกิจไปลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่ปี 2020 เขาได้มีส่วนร่วมในการบริหาร Dentsu Japan Network (ปัจจุบันเรียกว่า dentsu ประเทศญี่ปุ่น) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี 2023 เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น ช่วยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนทั้งในธุรกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทอีกหลายแห่ง และมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการกำกับดูแลและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท นับจากนี้ไป Watahiki จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เขาขยายขีดความสามารถในการบริหารขึ้นสู่ระดับโลก โดยจะทำงานร่วมกันกับทีมบริหารจัดการระดับโลกที่นำโดย Sano ในบทบาทใหม่ของเขาในตำแหน่งรองประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เขาจะรับผิดชอบด้านการตรวจสอบดูแลการกำกับดูแล นอกจากนี้ เขายังมีกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนามของ dentsu โดยต้องรอการอนุมัติที่จำเป็นอยู่
- Shigeki Endo จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก Endo มีประวัติผลงานในด้านประสบการณ์การเป็นผู้นำฝ่ายการเงินระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์มานานกว่า 30 ปี เขาเริ่มต้นเส้นทางอาชีพของเขาที่บริษัทเทรดดิ้ง และดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศที่บริษัท General Electric (GE) ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา และที่บริษัท British American Tobacco ทำให้เขาสั่งสมประสปการณ์อย่างกว้างขวางในการดำเนินธุรกิจระดับโลก ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในญี่ปุ่นที่บริษัท Accenture ประเทศญี่ปุ่น ก่อนร่วมงานกับ dentsu ในเดือนกรกฎาคม 2024 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2025 เขาช่วยเร่งความก้าวหน้าในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการบริหารจัดการจากมุมองด้านการเงินของเขาในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลกของ dentsu เขายังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการลงมือปฏิบัติงานจริงได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในการทบทวนพิจารณาธุรกิจในต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์และสร้างรากฐานใหม่ให้กับการบริหารจัดการ ซึ่งเขาได้ส่งมอบผลลัพธ์อย่างสม่าเสมอ ต่อจากนี้ไป เขายังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้องค์กรต่อไปด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและมุ่งบรรลุเป้าหมายการสร้างกระแสเงินสดที่ยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ยังต้องรอการอนุมัติที่จำเป็นอยู่ เขายังมีกำหนดให้รับตำแหน่งเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารที่ dentsu
* Takeshi Sano, Yoshimasa Watahiki และ Shigeki Endo ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครเพื่อเลือกเป็นกรรมการ โดยจะยื่นเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 177 ในวันที่ 27 มีนาคม 2026 นี้ นอกจากนี้ หลังจากสรุปการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งเดียวกันนี้แล้ว พวกเขาทั้งสามคนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้ง Takeshi Sano และ Yoshimasa Watahiki คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม
ทีมบริหารจัดการระดับโลก
ทีมบริหารจัดการระดับโลก ประกอบด้วยสมาชิกทีม 23 คน โดยจะรับผิดชอบการบริหารจัดการกลุ่มบริษัททั้งหมดในกว่า 120 ประเทศ รวมทั้ง Dentsu Group Inc. ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ระดับโลกด้วย ภายในทีมนี้ สมาชิกทีมจะดูแลหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งเรียกว่า “การจัดการผู้บริหารระดับโลก”
การจัดการผู้บริหารระดับโลก ได้แต่งตั้ง (ผู้นำ 13 คน)
(มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป)
|การเปลี่ยนแปลง ชื่อ
|ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป
|ชื่อ
|ตำแหน่งปัจจุบัน
|**
|กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น
|Takeshi Sano
|เจ้าหน้าที่บริหาร,
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น และ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกของ dentsu
|**
|กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลกของ dentsu
|Yoshimasa Watahiki
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ dentsu ประเทศญี่ปุ่น
|**
|กรรมการ,
เจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก, dentsu
|Shigeki Endo
|เจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระดับโลก, dentsu
|*
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu สหรัฐอเมริกา และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าระดับโลก
|Beth Ann Kaminkow
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu อเมริกาเหนือ
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA)
|Andre Andrade
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu ยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA)
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu เอเชียแปซิฟิก (APAC)
|Yuichi Toyoda
|ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu เอเชียแปซิฟิก (APAC)
|ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – สื่อและโซลูชันเชิงบูรณาการ, dentsu
|Will Swayne
|ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – สื่อและโซลูชันเชิงบูรณาการ, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก, dentsu
|Yasuharu Sasaki
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ระดับโลก, dentsu
|ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CXM), dentsu
|Pete Stein
|ประธานแนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก – การบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CXM), dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก, dentsu
|Miho Tanimoto
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก, dentsu
|*
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงระดับโลก, dentsu
|Noritaka Omi
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจระดับโลก, dentsu
|*
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ระดับโลก, dentsu
|Jean Lin
|ประธานระดับโลก – แนวปฎิบัติทางธุรกิจระดับโลก, dentsu
|*
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจใหม่, dentsu
|Yoshiki Ishihara
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ระดับโลก, dentsu
ฝ่ายบริหารจัดการระดับโลกได้แต่งตั้ง (ผู้นำ 10 คน)
(มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป)
|*
|เลขานุการบริษัทและรองที่ปรึกษาทั่วไป, dentsu
|Tadashi Nagae
|เลขานุการบริษัทระดับโลกและรองที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบอัจฉริยะ, dentsu
|Kimiya Satake
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบอัจฉริยะ, dentsu
|หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในระดับโลก, dentsu
|Hideo Hatano
|หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในระดับโลก, dentsu
|ที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu
|Alison Zoellner
|ที่ปรึกษาทั่วไประดับโลก, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก, dentsu
|Yuko Kitakaze
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนระดับโลก, dentsu
|หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและความเสี่ยงระดับโลก, dentsu
|So Aoki
|หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและความเสี่ยงระดับโลก, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก, dentsu
|Alex Bedier
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก, dentsu
|*
|หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร, dentsu
|Manus Wheeler
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์และวัฒนธรรม, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับโลก, dentsu
|Jeremy Miller
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับโลก, dentsu
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี,
dentsu
|Shirli Zelcer
|ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี, dentsu
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป）
ผู้บริหารต่อไปนี้จะก้าวลงจากตำแหน่งทีมกลุ่มผู้บริหาร: Hiroshi Igarashi (กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลก, dentsu), Arinobu Soga (กรรมการ, เจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนาม, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลระดับโลก, dentsu), และ Giulio Malegori (เจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก, dentsu และประธาน, dentsu สหรัฐอเมริกา) ผู้ที่จะเปลี่ยนมารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับผู้บริหาร
รายละเอียดของแต่ละบทบาทใหม่: (“dentsu” จากแต่ละตำแหน่งไม่ได้ระบุไว้)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ระดับโลก
ตรวจสอบดูแลการกำกับดูแลของกลุ่มบริษัททั้งหมด รวมทั้งกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การควบคุมภายในและความเสี่ยง, และความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบที่แข็งแกร่งทั่วทุกองค์กรทั่วโลก
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าระดับโลก
เป็นผู้นำกลยุทธ์การบริหารลูกค้าระดับโลก และสร้างความสอดประสานกันระหว่างภูมิภาค หมวดธุรกิจ และขีดความสามารถเพื่อปลดล็อกโอกาสในการเติบโตและส่งมอบมูลค่าระยะยาวอย่างสม่ำเสมอให้กับลูกค้าทั่วโลก
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
เร่งการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรโดยการริเริ่มโครงการระดับโลกที่สำคัญและเชื่อมโยงกลยุทธ์ การดำเนินงานและเทคโนโลยีให้สอดประสานกันในทุกส่วนขององค์กร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ระดับโลก
เป็นผู้นำการกำหนดวิสัยทัศน์ การวางตำแหน่งและสถาปัตยกรรมของแบรนด์ให้กับกลุ่มบริษัท เสริมความแข็งแกร่งในการนำเสนอเรื่องราวและสร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจใหม่ระดับโลก
ขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ด้วยการบูรณาการขีดความสามารถระดับโลกที่มีศักยภาพสูง และเร่งบุกธุรกิจใหม่ตั้งแต่การค้นหาโอกาสตั้งแต่แรกจนถึงสร้างการเติบโตของธุรกิจที่ขยายขนาดได้
- หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
สนับสนุนสำนักงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานระหว่างผู้นำระดับผู้บริหารกับธุรกิจทั่วโลกให้สอดประสานกัน ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เร่งการตัดสินใจให้ฉับไว และประสานการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา
https://www.group.dentsu.com/en/news/release/
- ประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครเพื่อเลือกเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Group Inc.
- ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจลงนามของ Dentsu Group Inc.
- ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dentsu Group Inc.
ติดต่อ:
Group Corporate Communications Office
Dentsu Group Inc. อีเมล: [email protected]
สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวนี้ได้ที่ {http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23fb3144-0535-48ed-a9cf-75eedd1f72ab
GlobeNewswire Distribution ID 1001164833