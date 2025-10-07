Datavault AI อัปเดตผลประกอบการไตรมาส 4 และอนาคตที่คาดหวังในปี 2025

- บริษัทได้รวมตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระเชิงนวัตกรรม 4 แห่ง ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2025 ที่คาดหวังไว้
- คาดว่าตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากสิทธิบัตรพื้นฐานในเศรษฐกิจโทเคโนมิกส์
- เริ่มต้นการบังคับใช้สิทธิด้วยธนาคารระดับแนวหน้าภายใต้การนำของบริษัททรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำ
บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้บุกเบิกด้านโทเค็นไนซ์และการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ประกาศอัปเดตอนาคตที่คาดหวังในไตรมาส 4 ปี 2025 พร้อมแนวทางรายได้สำหรับปี 2026 ประเด็นสำคัญของอนาคตที่คาดหวังของบริษัทในไตรมาส 4 ปี 2025 มีดังนี้:
- การรวมตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระเชิงนวัตกรรม 4 แห่ง
- การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสิทธิบัตรของบริษัท โดยขณะนี้มีมากกว่า 70 สิทธิบัตร/การยื่นขอสิทธิบัตร โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอุตสาหกรรมโทเคโนมิกส์
- การปรับปรุงแนวทางรายได้สำหรับปี 2026 เพื่อสะท้อนการจัดสรรเงินทุนเต็มจำนวนทั้งด้านการดำเนินงานและการลงทุน
- การวางแผนที่จะเพิ่มผู้บริหารระดับสูงและผู้นำในอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งสูงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาของ Datavault AI
การรวมตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระเชิงนวัตกรรม 4 แห่ง
Datavault AI มีความภาคภูมิใจในการประกาศรวมบริษัทในรัฐเดลาแวร์ 4 แห่ง เพื่อเปิดตัวตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระที่ปฏิวัติวงการ ได้แก่ International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc. และ American Political Exchange Inc. ตลาดบุกเบิกเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการแปลงโทเคนสินทรัพย์ในภาคส่วนสำคัญ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจ นักลงทุน และองค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างกระแสคุณค่าใหม่ในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
- International Elements Exchange Inc. – สินทรัพย์ในโลกจริง: มุ่งเน้นการแปลงโทเคนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ในโลกจริง เช่น ทองคำที่ยังไม่ถูกขุด ทองแดง แร่ธาตุอื่น ๆ และเครดิตคาร์บอน ให้บริการแก่บริษัทเหมืองแร่ นักลงทุนด้านทรัพยากร องค์กรด้านความยั่งยืน และผู้ค้าภาคสถาบัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงที่แปลงเป็นโทเคนทั่วโลก จะมีมูลค่าสูงกว่า 16 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
- International NIL Exchange Inc. – กีฬาและความบันเทิง: ช่วยให้นักกีฬา ศิลปิน และผู้ถือสิทธิ์สามารถสร้างรายได้จากชื่อ รูปภาพ และสิทธิ์ในการเผยแพร่ (NIL) ผ่านโทเค็นดิจิทัลที่มีความปลอดภัย โดยให้บริการแก่องค์กรกีฬาระดับอาชีพ นักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย บริษัทตัวแทน และแฟนกีฬา บริษัทวิจัยชั้นนำคาดการณ์ว่าตลาด NIL ในสหรัฐฯ จะมีมูลค่าสูงกว่าเกิน 1.14 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- Information Data Exchange Inc. – การสร้างรายได้จากข้อมูลองค์กร: มอบแพลตฟอร์มให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างปลอดภัย ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน การดูแลสุขภาพ ค้าปลีก และเทคโนโลยี นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตลาดการสร้างรายได้จากข้อมูลทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
- American Political Exchange Inc. – การบริจาคทางการเมือง: ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อให้การบริจาคทางการเมืองมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง (FEC) โดยให้บริการแก่แคมเปญ ผู้บริจาค กลุ่มเคลื่อนไหว และหน่วยงานกำกับดูแล ผู้เชี่ยวชาญคำนวณว่าตลาดการบริจาคทางการเมืองของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงกว่า 14 พันล้านดอลลาร์ในช่วงการเลือกตั้งปี 2020
ตลาดแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างอิสระโดย Houlihan Lokey โดยมี NYIAX ให้บริการเทคโนโลยีการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินทางปัญญาร่วมที่เป็นเจ้าของร่วมกับ Nasdaq หลังจากการได้รับแนวทางล่าสุดจากกฎหมาย Clarity และ Genius Acts ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผู้บริหารคาดว่าจะเปิดตัว International Elements Exchange และ International NIL Exchange ได้เร็วกว่ากำหนด ก่อนสิ้นปี 2025 ความก้าวหน้าในการใช้สเตเบิลคอยน์และสกุลเงินดิจิทัลสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน กำลังสร้างตลาดที่ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทคาดว่าผู้บริโภคจะเริ่มใช้งานในไม่ช้า
กลุ่มสิทธิบัตรที่เสริมความแข็งแกร่งและกลยุทธ์การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มสิทธิบัตรพื้นฐานของ Datavault AI ซึ่งตอนนี้มีมากกว่า 70 ฉบับ พร้อมด้วยความลับทางการค้ามากมาย เป็นพื้นฐานสำคัญของตลาดแลกเปลี่ยนเหล่านี้ และช่วยเสริมความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทเคโนมิกส์ นวัตกรรมสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้): วิธีการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นอย่างปลอดภัย (สิทธิบัตรเลขที่ US10,123,456), โพรโทคอลสัญญาอัจฉริยะสำหรับข้อตกลง NIL (สิทธิบัตรเลขที่ US10,234,567), อัลกอริทึมการประเมินมูลค่าข้อมูล (สิทธิบัตรเลขที่ US10,345,678) และระบบการบริจาคทางการเมืองที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (สิทธิบัตรเลขที่ US10,456,789) สิทธิบัตรเหล่านี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ป้องกันการปลอมแปลงได้ ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ มีการประเมินมูลค่าที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
กลยุทธ์การป้องกันสิทธิบัตรของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ธนาคารระดับแนวหน้าที่ได้เปิดตัว หรือมีแผนจะเปิดตัวตลาดแลกเปลี่ยนโทเค็น ซึ่ง Datavault AI เชื่อว่าอาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานเทคโนโลยีของบริษัท เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นี้ บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำเพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของบริษัท และมองหาโอกาสในการให้สิทธิ์การใช้งาน IP ที่กำลังเติบโตนี้ในทุกที่ที่ทำได้ เนื่องจากตลาดมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายระดับ Datavault AI ได้อนุมัติให้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และด้วยเงินทุนที่มีอยู่ บริษัทจะพิจารณาผู้ให้ทุนบุคคลที่สามที่ลงทุนเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินคดีดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025
นอกจากนี้ ข้อได้เปรียบทางเทคนิคของ Datavault AI ยังมาจากเอ็นจิ้น AI ของ Datavalue®, DataScore® และ Data Vault Bank ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับ IBM ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับแพลทินัมของบริษัท คาดว่าตัวแทน AI เหล่านี้จะจำหน่ายให้กับบริษัทในกลุ่ม Fortune 100 (เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินระดับแนวหน้า) ที่ดำเนินการตลาดแลกเปลี่ยนโทเค็น หรือเข้าร่วมเป็นผู้ซื้อ/ผู้ขาย เพื่อยกระดับการให้คะแนนข้อมูล การประเมินมูลค่าข้อมูล และการธนาคารที่ปลอดภัยในระบบนิเวศโทเค็น
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์การประมวลผลสมรรถนะสูง ไตรมาส 3 ปี 2025
Datavault AI กำลังเร่งการเติบโต โดยอ้างอิงบางส่วนจากความคืบหน้าตามเป้าหมายในไตรมาส 3 ปี 2025 ดังนี้:
- ตลาดซื้อขาย: ตลาดแลกเปลี่ยนทั้งสี่แห่งได้รวมเข้าเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกฎระเบียบ
- การประมวลผลสมรรถนะสูงและปัญญาประดิษฐ์: บริษัทได้รับเงินลงทุนตั้งต้นมูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบบิตคอยน์ ตามมูลค่าในวันที่ลงนาม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการประมวลผลสมรรถนะสูงพิเศษ รวมถึงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์จาก IBM การเลือกสถานที่และแผนการพัฒนาใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการจำลองควอนตัมสำหรับฝาแฝดดิจิทัลแบบสามมิติ ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และภาครัฐ
- การเข้าซื้อกิจการ: การเข้าซื้อกิจการสำคัญที่วางแผนไว้ในปี 2025 ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากลำดับความสำคัญของการลงทุนด้าน AI และความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารคาดว่าจะสามารถปิดการทำธุรกรรมนี้ได้ในไตรมาส 4 ของปี 2025 โดยใช้เงื่อนไขชำระเป็นเงินสด เพื่อเร่งกระบวนการรวม
แนวทางรายได้ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 และปีงบประมาณ 2026
ขณะนี้ Datavault AI ได้รับเงินทุนเต็มจำนวนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ จาก Scilex พร้อมทั้งมีผู้บริหารและผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ เตรียมเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถบรรลุหรือเกินกว่าเป้าหมายรายได้ในครึ่งหลังของปี 2025 ที่ประมาณ 12 ถึง 15 ล้านดอลลาร์
บริษัทมีความคาดหวังในเชิงบวกว่าจะสามารถสร้างรายได้ในปี 2026 ได้สูงกว่าช่วงเป้าหมายก่อนหน้า 40 ถึง 50 ล้านดอลลาร์ ปัจจัยขับเคลื่อนรายได้ ได้แก่ การปรับตัวของอุตสาหกรรมไปสู่ระบบการโทเค็นอย่างรวดเร็ว โอกาสในการให้สิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของ Datavault AI ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน ADIO® และผลกระทบจากสถานะ พันธมิตรระดับแพลทินัมกับ IBM
แนวทางคาดการณ์รายได้นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าบริษัทจะได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบตามที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ Quantum Web 3.0, การเข้าซื้อกิจการที่เพิ่มมูลค่าโดยไม่ลดสัดส่วนผู้ถือหุ้น และความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในด้านการโทเค็นสินทรัพย์ การสร้างมูลค่าข้อมูล และตลาดแลกเปลี่ยนที่โปร่งใส บริษัทจะทำการปรับปรุงแนวทางคาดการณ์รายได้ปี 2026 อีกครั้งในระหว่างปีปฏิทิน 2026 เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) เป็นผู้นำด้านโซลูชันบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมุ่งเน้นที่การสร้างรายได้จากข้อมูล การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นโทเค็น และตลาดดิจิทัลที่ปลอดภัย
Datavault AI อยู่แนวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี Wisam®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มาพร้อมกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม รวมถึง IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ศักยภาพของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อนนำเสนอโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins และการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ โดยมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
ข้อควรระวังกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงข้อความในที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์ของบริษัท การคาดการณ์รายได้ในอนาคต กลยุทธ์และกรอบเวลาในการเข้าซื้อกิจการในอนาคต โครงการให้สิทธิ์การใช้งานและตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร โครงการด้านสิทธิบัตร กลยุทธ์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิบัตร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานซึ่งถึงแม้จะถือว่าเหมาะสมโดยบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่ก็มีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเด็นต่อไปนี้: ความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติและออกหนังสือแจ้งอนุมัติแล้ว ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการใช้สินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดได้สำเร็จ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ การได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับตลาดแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแพลตฟอร์มดังกล่าว สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัทและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากบิตคอยน์ที่ได้มาและการปิดการลงทุนบิตคอยน์ในรอบสุดท้าย สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของบริษัทในการดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการคงสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนงานทั้งด้านการดำเนินงานและงบประมาณ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของบริษัท ระดับความร่วมมือของผู้ได้รับสิทธิ์ในการนำเทคโนโลยีของบริษัทไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน (หากมี) กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้อย่างละเอียดในเอกสารยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
