Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Coventry และ Alan Buerger ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคดีความของ Abacus

คำร้องชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาของ Abacus ไม่มีน้ำหนัก เนื่องจาก Lapetus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประเมินอายุขัยหลักของบริษัท ได้ปิดกิจการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม

ฟอร์ตวอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry First LLC (“Coventry”) และผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร Alan H. Buerger ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนต่อศาลแขวงกลางสหรัฐฯ เขตกลางรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2025 เพื่อขอให้ถอนคำฟ้องที่ Abacus Global Management, Inc. (“Abacus”) เป็นผู้ยื่น สามารถดูคำร้องขอเพิกถอนฉบับเต็มได้ที่นี่

ในการยื่นคำร้อง Coventry และ Mr. Buerger แสดงความเห็นว่าคดีความของ Abacus เป็นความพยายามที่จะปิดกั้นการถกเถียงซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามที่คำร้องระบุไว้ว่า:

“การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกสะท้อนให้เห็นถึง ‘ความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของชาติในหลักการที่ว่าการถกเถียงในประเด็นสาธารณะควรเป็นไปอย่างเสรี ชัดเจน และเปิดกว้าง’ อย่างไรก็ตาม Abacus กลับพยายามบิดเบือนหลักการนั้นให้ตรงกันข้าม เมื่อเผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาร้ายแรงที่ตนเองก่อขึ้น Abacus จึงได้ยื่นฟ้องคดีที่ไร้มูลนี้ขึ้นมา เพื่อปิดปากผู้ที่เปิดเผยความจริงหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” ว่าไม่มีสิทธิทำได้”

คำร้องยังเน้นย้ำด้วยว่า Abacus ได้ลงทุนและพึ่งพา Lapetus Solutions, Inc. (“Lapetus”) อย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการประเมินอายุขัยหลัก แต่ Lapetus ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าได้ยุติการดำเนินงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2025 เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ Abacus และตอกย้ำถึงความสำคัญของการถกเถียงอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

“คำฟ้องของ Abacus เป็นความพยายามที่จะปิดกั้นการถกเถียงอย่างเข้มข้นในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงความน่าเชื่อถือของการประเมินอายุขัย” Mr. Buerger กล่าว การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และตลาดการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยรวม อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกยังคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและความกังวล โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นนี้

เกี่ยวกับ Coventry

Coventry เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า และขยายโอกาสสำหรับเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประสบการณ์อันยาวนานของ Coventry ผสานกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค จึงทำให้ Coventry ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งเราใช้ตำแหน่งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จนถึงปัจจุบัน เราได้ส่งมอบมูลค่ามากกว่า $6 พันล้านให้กับเจ้าของกรมธรรม์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องถือกรมธรรม์อีกต่อไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry กรุณาไปที่ Coventry.com

แหล่งที่มา: Coventry

ติดต่อด้านสื่อ:

Prosek Partners สำหรับ Coventry
Andy Merrill / Kiki Tarkhan
[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9523401

Recent Posts

The Philippines News Gazette is a trusted and comprehensive source for staying informed about the latest happenings in the Philippines. With a strong focus on domestic news as well as regional news within the ASEAN region, this news outlet ensures that readers are well-informed about significant developments.

Read more

POPULAR NEWS

RECNET POSTS

CATEGORIES

Copyright ©2025 Philippines News Gazette All Rights Reserved.