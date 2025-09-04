Coventry และ Alan Buerger ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคดีความของ Abacus

คำร้องชี้ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาของ Abacus ไม่มีน้ำหนัก เนื่องจาก Lapetus ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการประเมินอายุขัยหลักของบริษัท ได้ปิดกิจการไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
ฟอร์ตวอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Coventry First LLC (“Coventry”) และผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร Alan H. Buerger ประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนต่อศาลแขวงกลางสหรัฐฯ เขตกลางรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2025 เพื่อขอให้ถอนคำฟ้องที่ Abacus Global Management, Inc. (“Abacus”) เป็นผู้ยื่น สามารถดูคำร้องขอเพิกถอนฉบับเต็มได้ที่นี่
ในการยื่นคำร้อง Coventry และ Mr. Buerger แสดงความเห็นว่าคดีความของ Abacus เป็นความพยายามที่จะปิดกั้นการถกเถียงซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตามที่คำร้องระบุไว้ว่า:
“การแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกสะท้อนให้เห็นถึง ‘ความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของชาติในหลักการที่ว่าการถกเถียงในประเด็นสาธารณะควรเป็นไปอย่างเสรี ชัดเจน และเปิดกว้าง’ อย่างไรก็ตาม Abacus กลับพยายามบิดเบือนหลักการนั้นให้ตรงกันข้าม เมื่อเผชิญกับคำวิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาร้ายแรงที่ตนเองก่อขึ้น Abacus จึงได้ยื่นฟ้องคดีที่ไร้มูลนี้ขึ้นมา เพื่อปิดปากผู้ที่เปิดเผยความจริงหรือแสดงความคิดเห็นซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” ว่าไม่มีสิทธิทำได้”
คำร้องยังเน้นย้ำด้วยว่า Abacus ได้ลงทุนและพึ่งพา Lapetus Solutions, Inc. (“Lapetus”) อย่างมากในฐานะผู้ให้บริการการประเมินอายุขัยหลัก แต่ Lapetus ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าได้ยุติการดำเนินงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2025 เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของ Abacus และตอกย้ำถึงความสำคัญของการถกเถียงอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
“คำฟ้องของ Abacus เป็นความพยายามที่จะปิดกั้นการถกเถียงอย่างเข้มข้นในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิต รวมถึงความน่าเชื่อถือของการประเมินอายุขัย” Mr. Buerger กล่าว การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และตลาดการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยรวม อีกทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรกยังคุ้มครองสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและความกังวล โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นนี้
เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกตลาดรองสำหรับประกันชีวิต ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ก้าวไปข้างหน้า และขยายโอกาสสำหรับเจ้าของกรมธรรม์ประกันชีวิต ประสบการณ์อันยาวนานของ Coventry ผสานกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค จึงทำให้ Coventry ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งเราใช้ตำแหน่งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จนถึงปัจจุบัน เราได้ส่งมอบมูลค่ามากกว่า $6 พันล้านให้กับเจ้าของกรมธรรม์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องถือกรมธรรม์อีกต่อไป หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry กรุณาไปที่ Coventry.com
แหล่งที่มา: Coventry
ติดต่อด้านสื่อ: Prosek Partners สำหรับ Coventry Andy Merrill / Kiki Tarkhan [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9523401