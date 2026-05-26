CGTN: As pessoas em primeiro lugar: um princípio orientador na governança da China

A CGTN publicou um artigo mostrando como a abordagem de governança centrada nas pessoas melhorou significativamente os padrões de vida na China e como isso deve resultar em ainda mais melhorias tangíveis para a vida das pessoas no futuro

PEQUIM, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Antes do Festival da Primavera deste ano, o presidente chinês Xi Jinping, visitou uma cantina comunitária em um complexo de apartamentos para idosos para conhecer o trabalho local que visa melhorar os serviços públicos de conveniência e atendimento a idosos. Ele também teve uma conversa calorosa com os entregadores que estavam descansando na cantina, perguntando sobre o seu trabalho e dia a dia.

Xi enfatizou que os comitês do Partido e os governos em todos os níveis devem cuidar deles e proporcionar melhores serviços em apoio à vida, ao trabalho e à educação deles.

O ano de 2026 marca o 105º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCC). Xi disse uma vez que as pessoas representam a nação, e a nação é composta de pessoas. Ele também disse que a sobrevivência de um partido depende do apoio do seu povo, e que, com a confiança e o apoio das pessoas, o PCCh é invencível diante de quaisquer obstáculos.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, quase 100 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, criando uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, e o país estabeleceu os maiores sistemas do mundo de educação, segurança social, saúde e apoio à habitação urbana.

O acesso à educação em todos os níveis atingiu ou superou a média dos países de renda média e alta. A cobertura de seguro médico básico continua acima de 95%, a expectativa de vida aumentou para mais de 79 anos e o grupo de renda média agora excede 400 milhões de pessoas.

A ênfase em colocar as pessoas em primeiro lugar é mais evidente, pois a China está no primeiro ano do 15º Plano Quinquenal (2026-2030). Mais de um terço do plano de desenvolvimento econômico e social nacional está relacionado aos meios de subsistência das pessoas, abrangendo emprego, renda, educação, saúde, cuidados de idosos e crianças – questões que são de maior e mais imediata preocupação para o público.

Em relação aos entregadores de comida, motoristas de aplicativos de transporte e trabalhadores de comércio eletrônico, as “novas formas de emprego” que representam uma parte em rápido crescimento do mercado de trabalho da China que surgiu com a ascensão da internet e da economia digital, o plano enfatizou os esforços para promover o desenvolvimento sólido das formas de emprego flexíveis e emergentes, bem como para apoiar os trabalhadores inseridos nessas modalidades a aderirem aos regimes de seguro destinados aos empregados, aprimorando ainda mais as políticas de transferência de contas de seguridade social.

Zhang Linshan, pesquisador da Academia de Pesquisa Macroeconômica da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, disse que o 15º Plano Quinquenal envia um forte sinal de que a China continua comprometida com uma abordagem centrada nas pessoas, com o desenvolvimento de alta qualidade focado em melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir que os resultados do desenvolvimento beneficiem todas as pessoas de forma mais ampla e justa.

Zhang disse que isso também reflete a mudança na abordagem ao desenvolvimento da China: em vez da simples busca do crescimento para a busca do crescimento de maior qualidade.

O objetivo é garantir que o crescimento econômico e as melhorias nos meios de subsistência das pessoas avancem em conjunto, criando um ciclo virtuoso que possibilite que as pessoas se sintam mais seguras e confiantes em relação ao futuro, acrescentou Zhang.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-24/Putting-people-first-A-guiding-principle-in-China-s-governance-1NpJlbWbCUM/p.html

GlobeNewswire Distribution ID 9726291