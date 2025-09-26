CGTN: ความคืบหน้าใหม่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ปี 2035 ของจีน

บทความที่ตีพิมพ์โดย CGTN อธิบายถึง NDC (Nationally Determined Contributions หรือการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด) ปี 2035 ของจีน รวมถึงบทบาทของประเทศในผลักดันการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลกให้ก้าวหน้าผ่าน NDC โดยรายงานดังกล่าวอธิบายเป้าหมาย NDC ของจีนในทศวรรษหน้า และรายละเอียดความก้าวหน้าภายในประเทศในด้านการปกป้องระบบนิเวศ ตลอดจนขยายความร่วมมือไปยังประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่กว้างขึ้นของจีนในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
ปักกิ่ง, Sept. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันพุธ ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้เปิดเผยถึงการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ปี 2035 โดยให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิทั่วทั้งเศรษฐกิจลงร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 จากระดับสูงสุด พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากกว่าปี 2020 ถึงกว่า 6 เท่า โดยตั้งเป้ารวมไว้ที่ 3,600 กิกะวัตต์
“ขอให้เราทุกคนเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์อันงดงามแห่งความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ และร่วมกันปกป้องโลก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้าน” นาย Xi กล่าวในการปราศรัยผ่านวิดีโอที่การประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของ United Nations ปี 2025
มีอะไรใหม่บ้าง
ย้อนกลับไปในปี 2020 นาย Xi ได้ตั้งเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยาน โดยประกาศว่าจีนจะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้สูงสุดก่อนปี 2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2060
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จีนได้เดินหน้าผลักดันงานด้านการกักเก็บคาร์บอน โดยได้ขยายระบบการซื้อขายคาร์บอน และเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2025 ตลาดคาร์บอนแห่งชาติของจีนมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 189 ล้านตัน และมูลค่าการทำธุรกรรมอยู่ที่ 1.81 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 2.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยปี 2024 ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2021 รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธเน้นย้ำว่า ตลาดดังกล่าวช่วยลดความเข้มข้นของคาร์บอนในภาคพลังงานลง 10.8 เปอร์เซ็นต์ในปี 2024 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2018 นับเป็นการเสริมสร้างบทบาทของกลไกตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและความพยายมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจีน นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา จีนยังได้เปิดตัวตลาดแห่งชาติสำหรับการซื้อขายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขยายเครื่องมือเชิงนโยบายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่
นาย Xi ยังได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสภาพแวดล้อมทางนิเวศที่ดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของจีนในระยะยาว พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยต่อการฟื้นฟูที่ดินและการเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2024 พื้นที่ปลูกป่าของจีนมีขนาดใหญ่เทียบเท่าประเทศเยอรมนีสองประเทศ
ความพยายามปลูกป่าเป็นส่วนเสริมให้เกิดความสำเร็จที่กว้างขึ้นทั่วทั้งระบบนิเวศ ในปี 2024 เมืองต่าง ๆ ในจีนจำนวน 222 เมืองได้บรรลุมาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยค่าเฉลี่ย PM2.5 ในเมืองที่มีระดับเทียบเท่าหรือสูงกว่ามณฑลลดลงเหลือ 29.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่สัดส่วนของวันที่มีคุณภาพอากาศดีอยู่ที่ 87.2%
เพื่อโลกที่ดีกว่า
นาย Xi กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อวันพุธว่า “นานาประเทศควรเคารพหลักการความรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง โดยประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้การสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นแก่ประเทศกำลังพัฒนา”
ตั้งแต่ปี 2016 จีนได้ระดมเงินมากกว่า 1.77 แสนล้านหยวนเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาผ่านพลังงานสะอาด การปรับตัว และความพยายามในการรับมือกับสภาพอากาศ โดยรวมแล้ว จีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศกับประเทศกำลังพัฒนาจำนวน 42 ประเทศ โดยมีข้อตกลงรวมทั้งหมด 54 ฉบับ
เฉพาะในทวีปแอฟริกาเพียงแห่งเดียว จีนได้ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการพลังงานสะอาดและโครงข่ายไฟฟ้าหลายร้อยโครงการ โดยหนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Garissa ในประเทศเคนยา ซึ่งผลิตไฟฟ้าให้ครัวเรือนประมาณ 70,000 หลังคาเรือน อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ประมาณ 43,000 ตันต่อปี นอกจากนี้ จีนยังสนับสนุนโครงการสำคัญอื่น ๆ เช่น ฟาร์มกังหันลม De Aar ในแอฟริกาใต้และพลังงานน้ำในรวันดา
นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานแล้ว จีนยังให้คำปรึกษาทางเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และเครื่องมือดาวเทียมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศ ในเดือนมกราคม 2022 เมื่อประเทศตองงาได้รับผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรง ดาวเทียม HISEA-1 ของจีนได้ให้การสนับสนุนการสำรวจระยะไกลเพื่อจัดการเหตุฉุกเฉิน
ในอนาคตอันใกล้นี้ จีนมีเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือระดับพหุภาคีด้านการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศโลก เป้าหมายที่ระบุไว้คือการมีส่วนร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกประเทศ เพื่อเผชิญกับความท้าทายเร่งด่วนที่ไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง
“ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในด้านการพัฒนาสีเขียว สิ่งสำคัญคือ ประเทศต่าง ๆ ต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตสีเขียวและรับประกันถึงการไหลเวียนอย่างเสรีของผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีคุณภาพทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนจากทุกมุมโลกได้รับประโยชน์จากการพัฒนาสีเขียว” นาย Xi กล่าวในสุนทรพจน์
https://news.cgtn.com/news/2025-09-25/What-s-new-about-China-s-2035-Nationally-Determined-Contributions-1GWru6zIHao/p.html
ข้อมูลการติดต่อ: CGTN [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9535674