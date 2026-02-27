CGTN: การเยือนจีนของ Merz นายกรัฐมนตรีเยอรมนี สร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ในความสัมพันธ์จีน-เยอรมนี และจีน-ยุโรป

CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของ Friedrich Merz นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์ บทความดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจและการเมืองว่า จีนและเยอรมนีได้ร่วมกันเขียนเรื่องราวความสำเร็จของความร่วมมือแบบวิน-วินอย่างไร รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์จีน-ยุโรป และธรรมาภิบาลโลกได้อย่างไร
ปักกิ่ง, Feb. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — BMW ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมัน ได้ประกาศแผนงานเมื่อเดือนเมษายน 2025 ที่จะเริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จาก DeepSeek สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของจีน มาติดตั้งในรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทในประเทศจีนภายในช่วงปลายปี ก่อนหน้านี้ BMW ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Alibaba เกี่ยวกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของปัญญาประดิษฐ์ (AI Large Language Models)
ทั้งนี้ BMW เป็นหนึ่งในคณะผู้แทนผู้บริหารระดับสูงจากประมาณ 30 บริษัทที่เป็นกระดูกสันหลังทางอุตสาหกรรมของเยอรมนี ซึ่งร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี Friedrich Merz ของเยอรมนี ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 กุมภาพันธ์
โดยประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน ได้เข้าพบหารือกับนาย Merz ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งผู้นำทั้งสองต่างให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
‘เรื่องราวความสำเร็จของการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน’
ประธานาธิบดี Xi Jinping กล่าวในระหว่างการพบปะว่า ยิ่งโลกเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นที่ทั้งสองประเทศจะต้องยกระดับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในเชิงยุทธศาสตร์ และดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าครั้งใหม่ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและเยอรมนี
ทั้งจีนและเยอรมนีต่างมุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเองและบรรลุการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดี Xi Jinping ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความร่วมมือที่เปิดกว้าง พร้อมทั้งได้ร่วมกันเขียนเรื่องราวความสำเร็จของการบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างจีนและเยอรมนีต่อปีคงตัวอยู่ที่ระดับสูงกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าการลงทุนทวิภาคีสะสมเกินกว่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแต่ละส่วนนั้นคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่าความร่วมมือทั้งหมดระหว่างจีนและสหภาพยุโรป เมื่อปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างจีนและเยอรมนีพุ่งสูงถึง 2.92 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้จีนกลายเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี
นาย Merz ระบุว่า ประชาคมธุรกิจของเยอรมนีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับตลาดจีน และหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกัน
การสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรป และธรรมาภิบาลโลก
ท่ามกลางความเสี่ยงและความท้าทายระดับโลกที่เกี่ยวพันกัน การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-เยอรมนีอย่างมีเสถียรภาพไม่เพียงแต่จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอีกด้วย
ในฐานะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองและอันดับสามของโลก ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมกันยึดมั่นในบทบาทศูนย์กลางขององค์การสหประชาชาติ ยืนยันบทบาทนำขององค์กร และเป็นผู้นำในการปกป้องพหุภาคีนิยม ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ ปกป้องการค้าเสรี และสนับสนุนความสามัคคีและการประสานงานร่วมกัน
นายกรัฐมนตรี Merz ได้เรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการประสานงานและรักษาการค้าเสรีกับจีนอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนระหว่างสหภาพยุโรปและจีนนั้น เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และยังช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่งคั่งของโลกอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน นาย Jiang Feng ศาสตราจารย์วิจัยแห่ง Shanghai Academy of Global Governance and Area Studies ให้ความเห็นว่า ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนและเยอรมนีนั้นมีน้ำหนักมากกว่าข้อแตกต่างกันระหว่างทั้งสองประเทศอย่างมาก และขอบเขตของความร่วมมือก็มีมากกว่าความตึงเครียดจากการแข่งขัน
“การเยือนจีนของนายกรัฐมนตรี Merz ในครั้งนี้ อาจนำมาซึ่งความชัดเจนที่สามารถคาดการณ์ได้และเสถียรภาพที่โลกซึ่งกำลังจะแตกแยกต้องการเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแสดงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในธรรมาภิบาลโลกได้” นาย Jiang กล่าว
https://news.cgtn.com/news/2026-02-25/Merz-s-China-visit-boosts-China-Germany-China-Europe-ties-1L3Bn4LgC0U/p.html
ข้อมูลติดต่อ: Jiang Simin [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9662710