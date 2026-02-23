Best Places to Work Certification มอบรางวัลให้แก่องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรับรองความเป็นเลิศด้านสถานที่ทำงาน

สิงคโปร์, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — โครงการ The Best Places to Work Certification Program มอบรางวัลให้แก่ 15 บริษัททั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับวัฒนธรรมในที่ทำงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานที่แข็งแกร่ง และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นนวัตกรรม การรับรองนี้เป็นการประเมินองค์กรต่าง ๆ ในด้านประสิทธิผลของความเป็นผู้นำ ประสบการณ์ของพนักงาน และวัฒนธรรมโดยรวมของสถานที่ทำงาน โดยเน้นไปที่องค์กรที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการสนับสนุน และมีอำนาจในการตัดสินใจ
รางวัลในปีนี้มุ่งเน้นที่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การพัฒนาเส้นทางอาชีพ และวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ หลายองค์กรได้รับการยกย่องในด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานแบบร่วมมือกัน แนวทางปฏิบัติในสถานที่ทำงานที่สร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเสริมสร้างอำนาจตัดสินใจให้แก่พนักงาน แนวโน้มอื่น ๆ ได้แก่ ความเป็นเลิศในการสร้างทีมงานที่มีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม และกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มองการณ์ไกล ซึ่งช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงาน องค์กรหลาย ๆ แห่งมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านการมุ่งเน้นการเติบโตของบุคลากรและการพัฒนาด้านวิชาชีพในหลาย ๆ ภาคส่วน สำหรับภาพรวมโดยละเอียดและการจัดอันดับทั้งหมด คุณสามารถดูรายงานได้ที่นี่
การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วเอเชียในปี 2025 ยังคงแข็งแกร่ง โดยระดับการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 77 % ในสถานที่ทำงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด Hamza Idrissi ผู้อำนวยการโปรแกรมระดับโลก Best Places to Work Certification ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ โดยกล่าวว่า “บริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับเลือกในปีนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเท่านั้น หากยังช่วยสนับสนุนความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย”
โครงการ Best Places to Work Certification Program มอบการประเมินแนวปฏิบัติในที่ทำงานด้วยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้องค์กรเหล่านั้นยกระดับการมีส่วนร่วมของพนักงาน เสริมสร้างความเป็นผู้นำ และบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองและองค์กรที่เข้าร่วม โปรดไปที่ www.bestplacestoworkfor.org
