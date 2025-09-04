ปลัดกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เยี่ยมชมสำนักงาน Tellus Power Globe Holding Limited ในฮ่องกง

เมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย , Sept. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” หรือบริษัท) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับ ฯ พณ ฯ Eng Sharif Al Olama ปลัดกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ สำนักงานในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเยือนโดยผู้นำระดับสูงครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์เชิงมองการณ์ไกลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านพลังงาน การเดินทางที่สะอาด และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
ระหว่างการเยือนครั้งนี้ ฯ พณ ฯ Eng Al Olama ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Tellus Power โดยได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงเทคโนโลยี Vehicle-to-Grid (V2G) และ Vehicle-to-Everything (V2X) ขั้นสูง
การเยี่ยมเยือนครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความคืบหน้าของการร่วมทุนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่าง Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding และ Sing Family Enterprise Group ซึ่งมุ่งหวังที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในตะวันออกกลาง การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและการสร้างงานอีกด้วย
ฯ พณ ฯ Eng Al Olama กล่าว: “กระผมรู้สึกยินดีที่ได้การเยี่ยมชมสำนักงาน Tellus Power ในฮ่องกง ที่ซึ่งเราได้พบเห็นนวัตกรรมที่มีแนวโน้มส่งผลดีต่อโซลูชันเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมครั้งนี้ถือเป็นก้าวอันมีค่าสู่ความร่วมมือในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกันของเราในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้าที่สะอาดและอัจฉริยะ”
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ฯ พณ ฯ Eng Sharif Al Olama มาเยี่ยมชมสำนักงานของเรา โดยความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ของท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน” Yansong Li ผู้ร่วมก่อตั้ง Tellus Power กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของเราสู่การส่งมอบเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ‘ผลิตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์’ และวางตำแหน่งให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานขั้นสูงสำหรับภูมิภาคนี้และทั่วโลก”
การสนับสนุนของกระทรวงพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการขับเคลื่อนโซลูชันที่ยั่งยืนและพร้อมสำหรับอนาคต ภาคส่วนตะวันออกกลางของ Tellus Power หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับผู้ถือผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบนิเวศการเคลื่อนที่ที่สะอาดขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และเชื่อมโยงกันมากขึ้น
เกี่ยวกับ Tellus Power Globe Holding Limited
Tellus Power Globe Holding Limited (“Tellus Power” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลก โดยบริษัทส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย ROI ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวและประสิทธิภาพการดำเนินงาน Tellus Power ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV ขั้นสูงและเชื่อถือได้เพื่อรองรับการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก
ข้อมูลติดต่อบริษัท
Caitlin McCann
[email protected]
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ
Jessica Starman, MBA
[email protected]
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/edd98a1b-4e05-48b5-968c-f28b9bac5bdd
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daabfe75-f0b6-4409-ba5c-c66378fde7b6
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2063883-6ca3-4447-bb25-b8bdb7003a34
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9f5f8fa-564e-407b-b022-b21c33a221cf
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0adc644d-73f7-499e-a5af-cd763515b4df
GlobeNewswire Distribution ID 9523571