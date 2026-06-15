เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Emun Zabihi ซีอีโอของ iHerb คว้ารางวัล EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest Award ในบรรดาผู้เข้าร่วมโครงการเกือบ 1,000 คน ซึ่งรวมถึงผู้เข้ารอบสุดท้าย 592 คนจาก 17 ภูมิภาคที่แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งนี้ Zabihi เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
นับตั้งแต่ก้าวขึ้นเป็นซีอีโอในปี 2021 Zabihi ได้พา iHerb ผ่านช่วงเวลาของการขยายธุรกิจระหว่างประเทศและนวัตกรรมครั้งสำคัญ ปัจจุบัน iHerb ให้บริการลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลกผ่านเครือข่ายอีคอมเมิร์ซและระบบปฏิบัติการจัดส่งระดับโลกที่มีความล้ำหน้า ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ความโปร่งใส และความไว้วางใจจากลูกค้า ภายใต้การนำของ Zabihi บริษัทได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ซึ่งมุ่งช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีคุณภาพสูงได้ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใด
Zabihi กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทอันยอดเยี่ยมของทีมงานทุกคนที่ทำให้พันธกิจของเราเป็นจริงขึ้นมาได้ในทุกวัน” “เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เราจึงยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความไว้วางใจจากลูกค้า และการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี”
โครงการ Entrepreneur Of The Year ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 41 แล้ว มีจุดประสงค์เพื่อยกย่องผู้นำทางธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ โครงการนี้เฉลิมฉลองให้กับผู้ก่อตั้งดั้งเดิมที่เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหรือระดมทุนภายนอกเพื่อขยายบริษัทของตน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เปลี่ยนแปลงซึ่งผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับองค์กรที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนวิถีขององค์กร และผู้นำธุรกิจครอบครัวหลายช่วงวัยที่พลิกโฉมโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมและพัฒนารูปแบบธุรกิจดั้งเดิมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับอนาคต
ผู้ชนะระดับภูมิภาคได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้ชนะรางวัลในอดีต ซีอีโอระดับสูง และผู้นำธุรกิจ คณะกรรมการตัดสินได้ประเมินผู้สมัครจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ จากความสามารถในการสร้างคุณค่าในระยะยาว จิตวิญญาณผู้ประกอบการ ความมุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ และการเติบโตและผลกระทบที่สำคัญ
ในฐานะผู้ชนะรางวัล Pacific Southwest Zabihi จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับชาติสำหรับรางวัล Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards ซึ่งจะประกาศในเดือนพฤศจิกายน ณ งานประจำปี Strategic Growth Forum® ซึ่งเป็นงานที่ซีอีโอของบริษัทที่มีการเติบโตสูง ผู้บริหารจาก Fortune 1000 และนักลงทุนมารวมตัวกันเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของโลกธุรกิจ
เกี่ยวกับ Entrepreneur Of The Year® ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 รางวัล Entrepreneur Of The Year® เฉลิมฉลองให้กับผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความทะเยอทะยานมากกว่า 11,000 คน โดยเป็นผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและไม่หยุดนิ่งในสหรัฐอเมริกา และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ขยายไปยังเกือบ 60 ประเทศและดินแดนทั่วโลก
เกี่ยวกับ iHerb, LLC
iHerb เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของโลกที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ต่าง ๆ ประมาณ 2,000 แบรนด์ ให้แก่ลูกค้ากว่า 15 ล้านรายที่ใช้งานอยู่ใน 180 ประเทศ iHerb ผสานขนาดธุรกิจระดับโลกเข้ากับประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง ให้บริการใน 36 ภาษา รองรับมากกว่า 80 สกุลเงิน และวิธีการชำระเงินท้องถิ่นกว่า 40 รูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานทั่วโลกเกือบ 2,000 คน เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอันล้ำสมัยของ iHerb ครอบคลุมศูนย์ปฏิบัติการจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ 9 แห่งในสหรัฐฯ เอเชีย และตะวันออกกลาง เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ให้แก่ลูกค้า iHerb ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีพันธกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และข้อมูลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ corporate.iherb.com
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