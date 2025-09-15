งาน Tomorrow.City Shanghai ประจำปี 2025 เปิดฉากแล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมสมาร์ตซิตี้ระดับโลก

เซี่ยงไฮ้, Sept. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — งาน Tomorrow.City Shanghai ประจำปี 2025 (TCS 2025) ได้เปิดฉากขึ้นที่หอวิทยาศาสตร์จางเจียงภายใต้แนวคิด “ชาเลนจ์และโซลูชัน”
ด้วยการขยายขนาดการจัดงาน TCS 2025 ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกว่า 110 เมืองทั่วเอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา และแอฟริกา การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่สี่หัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ Tomorrow.Technologies, Tomorrow.Mobility, Tomorrow.Environment, and Tomorrow.Utilities มีผู้แสดงผลงานมากกว่า 100 รายได้นำเสนอโซลูชันล้ำสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้นำที่เติบโตขึ้นของจีนในด้านนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่สำหรับความร่วมมือระดับนานาชาติ กำหนดการของงานประกอบด้วยเวทีเสวนาอุตสาหกรรม 20 รายการ การแสดงผลงานของเมือง 32 รายการ และการประชุมแบบปิดมากกว่า 40 รายกร โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้และเร่งรัดการดำเนินโครงการ
นอกจากนี้ งานยังได้จัดพิธีมอบรางวัล Region & China Smart City Awards รางวัลเหล่านี้เน้นย้ำถึงแนวทางปฏิบัติที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชียในด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และนวัตกรรมด้านการบริการสาธารณะ ในบรรดาผู้ชนะรางวัล Best Projects （X-SDI）Award จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมผังเมืองและชนบท (PLANMalaysia) ประเทศมาเลเซีย สภาเทศบาลเมืองเซปัง ประเทศมาเลเซีย เทศบาลเมืองชลบุรี ประเทศไทย รวมถึงผู้ชนะจากคาซัคสถาน นิวซีแลนด์ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน รางวัล The Leadership Awards – Leader distinction ได้มอบให้แก่สถาปนิกหลักของโครงการพัฒนาศักยภาพสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยและสมาชิกทีมปฏิบัติการหลัก
ในพิธีเปิด คณะผู้แทนจากนานาประเทศได้เน้นย้ำถึงบทบาทของนวัตกรรมในการสร้างเมืองที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน การเปิดตัว Tomorrow.City Community Shanghai ถือเป็นศูนย์กลางทางกายภาพแห่งแรกของเครือข่ายระดับโลก ซึ่งเป็นเวทีที่น่าเชื่อถือสำหรับความร่วมมือและการเร่งรัดโครงการ เพื่อเสริมความสำคัญของก้าวสำคัญครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่รายการความท้าทายและโอกาสของเมืองเพื่อความร่วมมือร่วมกับ 16 เมืองนานาชาติ โดยระบุถึงประเด็นสำคัญ เช่น ธรรมาภิบาลอัจฉริยะ การเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
