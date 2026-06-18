Workvivo เปิดตัว Workvivo HQ “สำนักงานใหญ่ดิจิทัลยุค AI” สำหรับพนักงานทุกคน

Workvivo HQ ผสานการสื่อสาร องค์ความรู้ และพลังของ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้พนักงานค้นหาคำตอบ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อกับองค์กรได้อย่างไร้รอยต่อ
คอร์ก ประเทศไอร์แลนด์, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Workvivo by Zoom เปิดตัว Workvivo HQ อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ดิจิทัล (Digital Headquarters) ที่สร้างขึ้นบนแนวคิด AI-Native โดยผสานรวมการสื่อสาร ความรู้ และการดำเนินงานเข้าไว้ด้วยกันในแพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียว Workvivo HQ ออกแบบมาเพื่อรองรับพนักงานทุกกลุ่ม ตั้งแต่พนักงานด่านหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าไปจนถึงพนักงานในสำนักงาน จึงช่วยให้ทุกองค์กรทำงานทุกอย่างได้ในแพลตฟอร์มเดียว
การเปิดตัว Workvivo HQ ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่องค์กรทั่วโลกกำลังลงทุนด้าน AI และมองหาแนวทางที่เชื่อถือได้ในการนำศักยภาพของ AI มาสู่พนักงานทุกคน ด้วยเทคโนโลยี AI ของ Zoom แพลตฟอร์มนี้เปรียบเสมือนสำนักงานใหญ่ดิจิทัลอัจฉริยะ ที่รวมทุกสิ่งที่พนักงานต้องใช้ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การเริ่มต้นวันทำงาน การค้นหาข้อมูล การดำเนินงาน ไปจนถึงการติดตามข่าวสาร ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียเวลาสลับใช้งานหลายระบบ พร้อมนำ AI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนการลงทุนด้าน AI ให้เกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจได้จริง
“พนักงานทุกคนควรมีสำนักงานใหญ่ของตัวเอง” John Goulding ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Workvivo กล่าว “อนาคตของการทำงานไม่ใช่การมีอีกหนึ่งเครื่องมือ AI แต่คือประสบการณ์การทำงานที่การสื่อสาร ความรู้ และ AI หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างไร้รอยต่อ Workvivo HQ คือสำนักงานใหญ่ดิจิทัลสำหรับยุค AI ที่ช่วยให้พนักงานทุกคนค้นหาคำตอบ ลงมือทำงาน และเชื่อมต่อกับสิ่งสำคัญได้ในที่เดียว”
ก้าวใหม่ของประสบการณ์พนักงาน: เมื่อการทำงานมี “บ้าน” ของตัวเอง
การเปิดตัว Workvivo HQ ถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของแพลตฟอร์ม Workvivo นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Zoom ในปี 2023 และเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์พนักงานในยุค AI แนวคิดนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากแพลตฟอร์มที่เคยเน้นด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ไปสู่การเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ ความรู้ และ AI
Workvivo HQ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ของ Zoom และแนวทางการเชื่อมโยงแบบกระจายศูนย์ของ Zoom ซึ่งเป็นรากฐานเทคโนโลยีเดียวกับที่อยู่เบื้องหลัง ZoomMate ที่ผสานการทำงานของโมเดล AI ของ Zoom เอง ร่วมกับโมเดลชั้นนำจาก OpenAI, Anthropic และผู้ให้บริการรายอื่น ทำให้ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การทำงานในทุกวัน ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแยกต่างหาก
สิ่งที่พนักงานสามารถทำได้ผ่าน Workvivo HQ
- เข้าถึงองค์ความรู้ นโยบาย เอกสาร และผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจความรู้สึกและแนวโน้มของพนักงานผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้วย AI
- รับข่าวสารสำคัญผ่านสรุปเนื้อหาและอัปเดตเฉพาะบุคคลที่สร้างโดย AI
- สร้างประกาศ ข่าวสาร และคอนเทนต์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก AI ในการเขียน
- เข้าถึงพนักงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ตั้งแต่พนักงานด่านหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าไปจนถึงพนักงานในสำนักงาน ผ่านประสบการณ์การใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- เปลี่ยนคำถามให้กลายเป็นงานที่สำเร็จได้จริงผ่าน HQ Agent
เปิดตัว HQ Agent
พร้อมกันนี้ Workvivo ยังได้เปิดตัว HQ Agent ซึ่งเป็นชั้นการทำงานแบบ Agentic AI ที่ขยายขีดความสามารถของ Workvivo HQ ให้เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายในองค์กร
HQ Agent สามารถเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจมากกว่า 60 แพลตฟอร์ม อาทิ Gmail, Google Drive, Jira, Salesforce, ServiceNow, Workday และแอปพลิเคชันองค์กรอื่น ๆ AI Agent นี้สามารถเข้าใจคำขอของผู้ใช้ ค้นหาข้อมูลจากหลายระบบ ประสานงานข้ามแพลตฟอร์ม และดำเนินการต่าง ๆ แทนพนักงานได้โดยตรง ในขณะที่ Workvivo HQ ช่วยให้พนักงานค้นหาคำตอบและสื่อสารได้ดีขึ้น HQ Agent ก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานเปลี่ยนคำตอบเหล่านั้นให้กลายเป็นการลงมือทำงานจริง
“ตอนที่เราเริ่มออกแบบ Workvivo HQ เราไม่ได้ถามตัวเองว่าจะเพิ่ม AI เข้าไปในที่ทำงานอย่างไร แต่เราถามว่าจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นได้อย่างไร” Andrea Graham หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรมของ Workvivo กล่าว “ผลลัพธ์คือประสบการณ์การทำงานที่รวมการสื่อสาร ความรู้ และการลงมือทำงานไว้ในที่เดียว ช่วยให้พนักงานใช้เวลาค้นหาน้อยลง และมีเวลาสร้างคุณค่าให้กับงานมากขึ้น”
ออกแบบมาเพื่อการนำ AI ไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
ปัจจุบัน Workvivo มีผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคน จากองค์กรกว่า 1,300 แห่ง ในมากกว่า 200 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ด้วยการปรับใช้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานที่อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม Workvivo จึงมีความพร้อมและความได้เปรียบในการช่วยให้องค์กรนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ Workvivo HQ ยังผสานความสามารถของ Seer by Workvivo ที่ผสานการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและข้อมูลเชิงลึกด้านบุคลากรเข้ากับประสบการณ์การทำงานของพนักงานโดยตรง ด้วยการผสานการสื่อสาร ข้อมูลเชิงลึกด้านบุคลากรและ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว องค์กรจะสามารถเข้าใจความต้องการของพนักงานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ผู้นำมีเครื่องมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่องค์กรต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีขยายการใช้งาน AI ให้ครอบคลุมบุคลากรที่มีความหลากหลายมากขึ้น งานวิจัยล่าสุดที่ Workvivo ว่าจ้างให้จัดทำในหัวข้อ The Frontline AI Gap** พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการปรับใช้ AI ในที่ทำงาน โดยพนักงานออฟฟิศ 62% รายงานว่าใช้ AI เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว เมื่อเทียบกับพนักงานด่านหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าที่มีเพียง 32% เท่านั้น
แตกต่างจากโซลูชัน AI สำหรับองค์กรจำนวนมากที่มุ่งเน้นให้บริการพนักงานที่ทำงานประจำโต๊ะเป็นหลัก Workvivo HQ มอบประสบการณ์การใช้งานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจรทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ช่วยให้องค์กรลดช่องว่างดังกล่าว และขยายประโยชน์ของ AI ไปสู่พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานหน้างานและพนักงานที่ไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะ
“องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ AI คือองค์กรที่สามารถทำให้ AI มีประโยชน์ เข้าถึงได้ง่าย และตอบโจทย์การทำงานของพนักงานทุกคน” Goulding กล่าว “การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงกลุ่มพนักงานสายความรู้ (Knowledge Workers) เท่านั้น แต่ต้องเข้าถึงบุคลากรทั้งองค์กร Workvivo HQ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายดังกล่าว”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Workvivo HQ ได้ที่ www.workvivo.com/hq
**ในปี 2026 Workvivo ได้ว่าจ้าง TrendCandy ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ ให้ดำเนินการสำรวจพนักงานด่านหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าและพนักงานในสำนักงานจำนวน 4,736 คน จากหลากหลายอุตสาหกรรมและหลายประเทศทั่วโลก ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติผ่านกลุ่มตัวอย่าง B2B ที่ได้รับการคัดสรร โดยใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพงานวิจัยตามมาตรฐานสากล เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติซ้ำสองครั้ง การสรรหาแบบปกปิดสองทาง การตรวจสอบคุณภาพการมีส่วนร่วมของผู้ตอบ การสุ่มตัวอย่าง และแนวปฏิบัติด้านระเบียบวิธีวิจัยที่ดีที่สุดอื่น ๆ
เกี่ยวกับ Workvivo by Zoom
Workvivo by Zoom เป็นแพลตฟอร์มด้านประสบการณ์พนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยกำเนิด (AI-Native) และเป็นผู้นำตลาดสำหรับองค์กรระดับโลก แพลตฟอร์มนี้รวมเอาการสื่อสารภายในองค์กร การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การจัดการองค์ความรู้ และข้อมูลเชิงลึกด้านบุคลากรไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบโดยยึดแนวคิด Mobile-First เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างง่ายดายตั้งแต่วันแรก ด้วยการเชื่อมโยงและบริหารประสบการณ์พนักงานผ่านหลากหลายช่องทางและระบบต่าง ๆ Workvivo ช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ค้นหาคำตอบและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่าน AI เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในระดับองค์กร
Workvivo ได้รับการยอมรับให้เป็น Leader in The Forrester Wave: Intranet Platforms, Leader in the Gartner® Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions และ Customers’ Choice in Gartner Peer Insights โดยรองรับผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ: Amazon, Delta, Motherson, White Castle, Heineken, Bupa, Ryanair และ Verizon Workvivo ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และถูก Zoom เข้าซื้อกิจการในปี 2023 โดยยังคงเดินหน้าสร้างนิยามใหม่ให้กับวิธีที่องค์กรใช้ในการเชื่อมโยง สื่อสาร และสร้างความสอดคล้องในการทำงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://www.workvivo.com
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ Vineetha Pathrose [email protected]
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