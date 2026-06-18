Univar Solutions ขยายการเป็นพันธมิตรเฉพาะด้านส่วนผสมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเภสัชภัณฑ์กับ American Distilling ใน EMEA

การขยายเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชช่วยเสริมสร้างการสนับสนุนระดับภูมิภาคสำหรับลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเภสัชภัณฑ์
รอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Univar Solutions B.V. ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะด้านชั้นนำระดับโลกแก่ผู้ใช้ส่วนผสมชนิดพิเศษและสารเคมี ประกาศในวันนี้ถึงการขยายความร่วมมือในการจัดจำหน่ายกับ American Distilling ผ่านฝ่าย Ingredients + Specialties from Univar Solutions ภายใต้ข้อตกลงใหม่ Univar Solutions จะจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนผสมชนิดพิเศษจากธรรมชาติคุณภาพสูงของ American Distilling ข้อตกลงนี้รวมถึงวิชฮาเซล (witch hazel) แบบดั้งเดิม (ตัวเลือกที่ปราศจากแอลกอฮอล์และเกรดที่ปรับแต่งได้) สำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ในตลาดที่เลือกสรรในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA)*
“การเป็นพันธมิตรกับ American Distilling ใน EMEA ช่วยให้เราอยู่ในตำแหน่งการเป็นผู้จัดจำหน่ายชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ในขณะที่ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชของเรา” Nick Powell, CEO ของ Ingredients + Specialties from Univar Solutions กล่าว “เราได้สนับสนุนส่วนผสมชนิดพิเศษเหล่านี้ในอเมริกาเหนือมานานแล้ว และด้วยห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและทีมเทคนิคที่มีประสบการณ์ซึ่งพร้อมให้บริการในระดับภูมิภาค เราจึงสามารถเสนอคลังพัสดุในท้องถิ่นและความพร้อมในการจัดหาสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า”
วิชฮาเซลเป็นสารสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เจลบำรุงรอบดวงตา และผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล ส่วนผสมที่ได้จากฮามาเมลลิส (Hamamelis) นี้มีถิ่นกำเนิดในป่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา มีคุณสมบัติในการสมานผิว ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลชีพตามธรรมชาติ ในฐานะทางเลือกจากพืชที่อ่อนโยนแทนสารสมานผิวสังเคราะห์ จึงรองรับการใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่โทนเนอร์และมอยส์เจอไรเซอร์ ไปจนถึงแผ่นสำลี ขี้ผึ้ง ครีม สเปรย์ และสูตรบำบัดโรค ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งปริมาณส่วนผสมจากธรรมชาติและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวม
“การเป็นพันธมิตรนี้แสดงถึงก้าวสำคัญในการนำผลิตภัณฑ์วิชฮาเซลคุณภาพสูงตามตำรับยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USP) ไปสู่ลูกค้าทั่วภูมิภาค EMEA” Bryan Jackowitz, รองประธานของ American Distilling, Inc. กล่าว “ด้วยการร่วมมือกับ Univar Solutions ขณะนี้เราจึงสามารถทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดวิชฮาเซลสำหรับเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้ ทำให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการระบุผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะด้านที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการใช้งานเฉพาะของตน พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา เราตื่นเต้นกับศักยภาพระยะยาวของความร่วมมือนี้ และหวังว่าจะเติบโตไปด้วยกัน”
ด้วยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ Univar Solutions ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งการเป็นผู้จัดจำหน่ายส่วนผสมประสิทธิภาพสูงชั้นนำสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่กำลังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และเภสัชภัณฑ์ยุคใหม่ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการคิดค้นสูตรที่ครอบคลุมของบริษัท ความสามารถของห้องปฏิบัติการขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดเชิงลึก และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง บริษัทยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงศูนย์ Solution Center ทั่วโลกในเมืองเอสเซิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งให้การสนับสนุนระดับภูมิภาคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายขนาดการผลิต
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และความสามารถทางเทคนิคของ Ingredients + Specialties from Univar Solutions
*ตลาดที่รวมอยู่ในข้อตกลง ได้แก่: แอลเบเนีย, แอลจีเรีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บอสเนีย, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เฮอร์เซโกวีนา, เยอรมนี, กรีซ, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มอลโดเวีย, โมนาโก, โมร็อกโก, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์, ตูนิเซีย, ตุรกี, ยูเครน และสหราชอาณาจักร
เกี่ยวกับ Univar Solutions
Univar Solutions เป็นผู้จัดจำหน่ายสารเคมีและส่วนผสมชนิดพิเศษชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ด้วยหนึ่งในกองเรือขนส่งส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและทีมขายด้านเทคนิค ความรู้ความชำนาญด้านโลจิสติกส์ที่ไม่มีใครเทียบได้ ความรู้เชิงลึกด้านตลาดและกฎระเบียบการพัฒนาสูตรและส่วนผสม และเครื่องมือดิจิทัลชั้นนำ บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะด้านที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้และบริการเสริมมูลค่าแก่ตลาดอุตสาหกรรม และการใช้งานที่หลากหลาย ในขณะที่ดำเนินตามจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ มีสุขภาพดี มีอาหารบริโภค สะอาด และปลอดภัย Univar Solutions มุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าและผู้จัดหาสร้างสรรค์และมุ่งเน้นที่การเติบโตร่วมกัน (Growing Together) เรียนรู้เพิ่มเติมที่ univarsolutions.com
เกี่ยวกับ Ingredients + Specialties from Univar Solutions
Ingredients + Specialties from Univar Solutions นำเสนอผลิตภัณฑ์ บุคลากร และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและผู้จัดหาที่ต้องการขับเคลื่อนชีวิตยุคใหม่ ด้วยการผสมผสานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญเชิงลึกเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษชั้นนำ เราช่วยค้นหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะด้านที่จำเป็นในการปรับปรุงชีวิตและชุมชนทั่วโลกอย่างปลอดภัย เรียนรู้เพิ่มเติมที่ univarsolutions.com
เกี่ยวกับ American Distilling
American Distilling มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมวิชฮาเซลที่ผ่านการกลั่นคุณภาพสูงและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และเภสัชภัณฑ์ ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถของพวกเขาทุ่มเทเพื่อมอบการบริการลูกค้าที่มีมาตรฐานสูงสุด ความซื่อสัตย์สุจริตส่วนบุคคล และคุณค่าของผู้บริโภค ในแต่ละวัน พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของพวกเขาโดยการผลิตส่วนผสม “รับประกันความเป็นเลิศ” สำหรับการคิดค้นสูตรและการช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าที่มีคุณค่าของพวกเขา เรียนรู้เพิ่มเติมที่ americandistilling.com
แถลงการณ์และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า
การสื่อสารนี้ประกอบด้วย “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายการทางการเงินและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทั่วไปแล้ว แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้ด้วยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดหวัง” “อาจ” “จะ” “ควร” “สามารถ” “แสวงหา” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” หรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่ทำขึ้นในการสื่อสารนี้อยู่ภายใต้ข้อความเตือนนี้
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งหลายอย่างอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ความคาดหวังไม่เป็นจริง หรืออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและในทางลบต่อธุรกิจ สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือกระแสเงินสดของบริษัท แม้ว่าแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจะอิงตามสิ่งที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่าเป็นสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราขอเตือนคุณว่าข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่นำเสนอในการสื่อสารนี้ไม่ได รับประกันเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้หรือแนะนำโดยข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โปรดดูรายงานประจำปีล่าสุดของบริษัทและรายงานทางการเงินอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลที่ระบุภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ แสดงถึงมุมมองของบริษัท ณ วันที่ของการสื่อสารนี้เท่านั้น และไม่ควรนำไปอ้างอิงว่าเป็นตัวแทนมุมมองของบริษัท ณ วันที่หลังจากนั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ
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