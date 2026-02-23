Tune Talk กลายเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบนคลาวด์โดยเฉพาะ (Cloud-Native) อย่างเต็มรูปแบบรายแรกของอาเซียน ด้วยความร่วมมือกับ Mavenir

จาก MVNO สู่ MNO ด้วยการขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์ม OSS/BSS แบบ Cloud-Native ของ Mavenir
กรุงกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซีย และ เมืองริชาร์ดสันในรัฐเท็กซัส, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Tune Talk หนึ่งในแบรนด์โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดของมาเลเซีย ได้เสร็จสิ้นกระบวนการวิวัฒนาการสู่การเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operator, MNO) แบบ Cloud-Native ที่เป็นอิสระอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับ Mavenir ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โครงข่ายผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI- การปรับใช้ดังกล่าวช่วยให้ Tune Talk สามารถปฏิบัติการระบบโครงข่ายของตนเองได้แบบครบวงจร ซึ่งเป็นการปลดล็อกขีดความสามารถด้านความเร็ว ความคล่องตัว และนวัตกรรมใหม่ ๆ ก่อนเข้าสู่ระยะถัดไปของการเติบโต
การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นจากการนำโซลูชัน OSS และ BSS แบบ Cloud-Native ของ Mavenir มาใช้ ซึ่งทำให้ Tune Talk มีอำนาจในการควบคุมการปฏิบัติการโครงข่ายและแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ และเป็นรากฐานที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์สำหรับการเติบโตในอนาคต
ด้วยการปรับปรุงเลเยอร์ OSS และ BSS ให้ทันสมัยด้วยแพลตฟอร์ม Cloud-Native ของ Mavenir ปัจจุบัน Tune Talk จึงปฏิบัติการในฐานะโครงข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Network) ที่เป็นอิสระ– การอัปเกรดนี้ช่วยให้สามารถปรับใช้บริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีปรับให้เป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และปรับปรุงความเสถียรของโครงข่าย-
สถาปัตยกรรมใหม่นี้ได้เร่งการเปิดตัวบริการดิจิทัลต่าง ๆ แล้ว รวมถึงการบูรณาการ MyDigital ID, การคุ้มครองการโจรกรรม Mastercard ID, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี, สิทธิประโยชน์จาก foodpanda และเนื้อหาสตรีมมิ่งภายในแอป เช่น การสมัครสมาชิกละครและเกม-
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานแบบ Cloud-Native ใหม่ของ Tune Talk มีจุดเด่นอยู่ที่กระบวนการแบบไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปกดปุ่มหรือตั้งค่าด้วยมือ (Zero-Touch) และระบบอัตโนมัติที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ (Self-Healing Automation) ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพของโครงข่ายในขณะที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ระยะที่สองจะเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงของ Tune Talk ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น โดยจะมีการนำการประสานงานขั้นสูง (Advanced Orchestration) และ BSS รุ่นถัดไปมาใช้- ขีดความสามารถเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายให้ดียิ่งขึ้น เร่งการส่งมอบบริการ และปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ผ่านข้อเสนอเฉพาะบุคคลตามบริบท
“การก้าวสู่การเป็น MNO แบบ Cloud-Native อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่สำหรับ Tune Talk และตอกย้ำความทะเยอทะยานของเราในการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดและคล่องตัวยิ่งขึ้นสำหรับมาเลเซียและภูมิภาคอื่น ๆ” Gurtaj Singh Padda ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tune Talk กล่าว “รากฐานเหล่านี้ช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น ปรับเปลี่ยนบริการให้เข้ากับบุคคลได้ในระดับที่กว้างขึ้น และปลดล็อกมูลค่าใหม่ ๆ ผ่านนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตของเรา”
“เราภูมิใจที่ได้ส่งมอบระยะแรกของความเป็นพันธมิตรกับ Tune Talk อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิวัฒนาการของพวกเขาในฐานะ MNO แบบ Cloud-Native เต็มรูปแบบ” Pardeep Kohli ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mavenir กล่าว “ทีม Tune Talk มีความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก้าวข้ามขีดจำกัดอยู่เสมอเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แนวทางแบบ Cloud-Native เต็มรูปแบบของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเร็ว ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่ลูกค้าไว้วางใจเพื่อการส่งมอบบริการอย่างต่อเนื่อง”
ด้วยการปรับใช้ในครั้งนี้ Tune Talk ได้กลายเป็นแบบจำลองอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติงาน MNO แบบ Cloud-Native ไม่ใช่เพียงในมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคอาเซียน โดยแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรม OSS/BSS ที่ทันสมัยสามารถเร่งความเป็นอิสระของผู้ให้บริการ ความคล่องตัว และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระยะยาวได้อย่างไร
ร่วมการสนทนาได้ที่งาน Mobile World Congress ณ บาร์เซโลนา #MWC26:
Mavenir ภายใต้ความร่วมมือกับ Mobile World Live จะเป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายแบบคณะที่งาน MWC26 ในหัวข้อ “สร้างมาเพื่อสิ่งที่มากกว่า จำกัดด้วยข้อจำกัดที่น้อยกว่า: การเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรุ่นใหม่ที่ผสานรวม AI, คลาวด์ และ 5G เข้าด้วยกัน (Built for More, Bound by Less: The rise of a new breed of MNO embracing AI, Cloud & 5G)” ณ บูธของ Mavenir ใน Hall 2, 2H60 – วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม เวลา 13:15 – 13:45 น. โดยมี Gurtaj Singh Padda ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tune Talk เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก TextNow และ Sandeep Singh จาก Mavenir ซึ่งการอภิปรายจะเน้นย้ำถึงวิธีการที่โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเติบโตได้อย่างรุ่งเรืองเมื่อมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบ Cloud-Native, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างรายได้ที่ยืดหยุ่น โดยนำเสนอกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์มากกว่าการแข่งที่ราคา
หากต้องการเข้าร่วมด้วยตนเองหรือผ่านการถ่ายทอดสด โปรดลงทะเบียนที่นี่:
Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir กำลังขับเคลื่อนโครงข่ายอัจฉริยะ อัตโนมัติ และโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์แบบที่ผนวก AI อยู่ในโครงสร้างระบบตั้งแต่การออกแบบ (AI-by-Design), Cloud-Native ที่เน้นด้านโทรคมนาคมเป็นอันดับแรกสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านโดเมนโทรคมนาคมของบริษัทได้รับการพิสูจน์แล้วผ่านการปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลกในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วให้บริการแก่ผู้สมัครใช้บริการมากกว่า 50% ของโลก Mavenir ผสมผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที รวมถึงทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นเป็นแบบ AI-by-Design ซึ่งส่งมอบอนาคตที่เป็น AI-native และวิวัฒนาการของผู้ให้บริการไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (TechCos)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]
เกี่ยวกับ Tune Talk
Tune Talk เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Cloud-Native เต็มรูปแบบที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2009 เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนออัตราค่าบริการที่จับต้องได้และสิทธิพิเศษที่น่าตื่นเต้น ในฐานะบริษัทโทรคมนาคมเพื่อวิถีทางการดำเนินชีวิตดิจิทัล บริการของเราประกอบด้วยการโทรแบบไม่จำกัด, SMS และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและเน้นความคุ้มค่า พร้อมการเข้าถึงที่สะดวกและการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม การมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลผลักดันให้เรานำเสนอโซลูชันโทรคมนาคมที่ล้ำสมัยอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า และรักษาตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.tunetalk.com.
สำหรับการสอบถามข้อมูลจากสื่อ โปรดติดต่อ:
ตัวแทนแบรนด์
• Ahmad Zhafir Zulkifili
มือถือ: +60 17-252 0315
อีเมล: [email protected]
Team Continuum PR
• Michelle Bridget
มือถือ: +60 12-697 7356
อีเมล: [email protected]
• Kashantha Ravindran
มือถือ: +60 16-976 2767
อีเมล: [email protected]
สามารถดูภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6112464-73e8-471f-a807-aae31298e49a
