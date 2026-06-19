SpaceX จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว: หุ้น SPCX พร้อมซื้อขายแล้วหลังจากที่เปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์ในตลาด Nasdaq

EBC Financial Group มอบสิทธิ์การเข้าถึงหุ้นที่เสนอขายแบบ IPO แบบสองทางให้กับนักเทรดหุ้นทั่วโลก ซึ่งนับเป็นการเสนอขายครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เปิดตลาด และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเป็นเวลาจำกัดด้วย
ลอนดอน, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) ประกาศความพร้อมซื้อขายของ SpaceX (SPCX) บนทุกๆ แพลตฟอร์มของ EBC โดยสินทรัพย์ดังกล่าวได้พร้อมซื้อขายเมื่อเวลา 16:31 น. (UTC+3) ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2026 ซึ่งตรงกับเวลาเปิดตลาดของสหรัฐฯ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ SpaceX เปิดตัวในตลาด Nasdaq เป็นครั้งแรก การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เกิดตามมาหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นแบบ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดการเงิน นั่นคือมีการระดมทุนได้มากถึง 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งแปลว่ามูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 19% ในช่วงการซื้อขายวันแรก และมีราคาอยู่ที่เกือบจะถึง 161 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ณ เวลาปิดตลาดหุ้น ส่งผลให้มูลค่าตลาดของ SpaceX สูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้ ลูกค้า EBC ทุกรายทั่วโลกสามารถซื้อขายสินทรัพย์นี้ได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะใช้บัญชีมาตรฐาน (STD) หรือบัญชีมืออาชีพ (PRO)
การเปิดตัวครั้งแรกนี้ ทำให้ SpaceX ติดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตั้งแต่วันแรกของการซื้อขาย สำหรับบรรดานักเทรดแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทซึ่งคงสถานะเป็นบริษัทเอกชนมามากว่าสองทศวรรษ และกำลังปูทางเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในด้านบริการปล่อยจรวด เครือข่ายดาวเทียม Starlink เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้ามาซื้อหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ที่ทางบริษัทซื้อกิจการ xAI ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026
สิทธิ์ซื้อขายหุ้นในวันเดียวกันกับที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่
ทางโบรกเกอร์ได้นำหุ้น CFD ที่เปิดตัวใหม่นี้เข้ามารวมในระบบโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขาย EBC ที่มีอยู่เดิมอย่างราบรื่น ทำให้ไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่ การจัดสรรเงินทุนแยกต่างหาก หรือมีเกณฑ์การสมัครขั้นต่ำแต่อย่างใด ทั้งบัญชี Standard และบัญชี Professional ต่างก็ซื้อสินทรัพย์นี้ได้ โดยแต่ละบัญชีจะมีโครงสร้างราคาและลักษณะการดำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้น นักเทรดในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีเงินทุนน้อยหรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ จึงสามารถเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับวิธีการซื้อขายของตนเองได้
ซื้อขายได้ตามที่ใจคุณต้องการ
EBC เป็นตัวกลางสนับสนุนการซื้อขายหุ้น SpaceX แบบสองทาง (Two-Way Trading) นักเทรดที่มองว่าราคาหุ้นจะพุ่งอาจเข้าซื้อหุ้น หากเชื่อว่ารายได้ประจำของ Starlink, ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการปล่อยจรวดของ SpaceX และรายได้จากสัญญาจ้างกับ NASA และกระทรวงกลาโหมนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุน ในขณะเดียวกัน นักเทรดบางส่วนก็อาจเปิดขายหุ้นได้เช่นกัน หากมองว่าราคาหุ้นนั้นสูงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจการบินและอวกาศที่ใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาล และความเสี่ยงในการขาดทุนที่นักลงทุนรายใหม่อาจต้องเผชิญ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ เป็นศูนย์ (เป็นระยะเวลาจำกัด)
นอกจากการเปิดตัวดังกล่าวแล้ว EBC ก็ได้จัดข้อเสนอพิเศษแบบจำกัดเวลาให้บรรดานักเทรนดอีกด้วย นั่นคือไม่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (0%) สำหรับการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ และ ETF ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2026 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมการถือสถานะข้ามคืนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ จะช่วยลดต้นทุนในการซื้อขายลงได้อย่างมาก ซึ่งอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขายให้กับลูกค้า ท่ามกลางกระแสการซื้อขายหุ้น IPO กลุ่มเทคโนโลยีที่ดุเดือดได้ อย่างไรก็ตาม โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ EBC Financial Group (SVG) LLC เท่านั้น
เหตุการณ์ครั้งสำคัญในตลาดหุ้น
SpaceX เข้าสู่ตลาดสาธารณะในฐานะกลุ่มธุรกิจที่มีการขยายกิจการในแนวดิ่ง (Vertically Integrated) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจจรวด, ดาวเทียม และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านทางบริษัท xA ในเอกสารที่ยื่นเพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น IPO ทางบริษัทได้ระบุว่ามีมูลค่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 28.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ AI และแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนก็ยังตั้งคำถามกับตัวเลขเป้าหมายที่สูงมากนี้ เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นอย่างมากในกลุ่มธุรกิจดังกล่าว สำหรับลูกค้าของ EBC ประเด็นที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายกว่านั้น คือบริษัทที่ตกเป็นข้อถกเถียงอยู่นี้ ได้กลายเป็นสิ่งที่สามารถซื้อขายได้โดยตรงแล้ว และพวกเขาก็สามารถสร้างมุมมองของตัวเองจากประสบการณ์จริงได้ จากภายในบัญชีเทรดเดิมที่มีอยู่
SPCX.OQ เปิดให้ซื้อขายได้แล้วบนแพลตฟอร์ม EBC หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ EBC Financial Group ที่ www.ebc.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยง
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนบางคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝาก ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ในอนาคต โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบก่อนทำการซื้อขาย
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน, สินค้าโภคภัณฑ์, CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติคุณจากทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจาก World Finance มานานหลายปี นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยคว้ารางวัลต่าง ๆ เช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker เนื่องจากมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ EBC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่แต่ละบริษัทในเครืออยู่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
แกนหลักที่สำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord และวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงผลักดันความร่วมมือที่สร้างผลกระทบเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน โดยผ่านโครงการริเริ่ม United to Beat Malaria ของ UN Foundation ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University และพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก
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