Quantexa ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® สำหรับ KYC Solutions

Quantexa ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุดในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 ซึ่งเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งและนวัตกรรมของบริษัทในตลาดเทคโนโลยีความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำลังขยายตัว

ลอนดอน, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Quantexa ผู้ให้บริการโซลูชันการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพหรือ Decision Intelligence ชั้นนำสำหรับภาคส่วนสาธารณะและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าองค์กรได้รับการยกย่องในรายงาน Chartis Research สองฉบับ Quantexa ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® สำหรับ KYC Solutions และติด 20 อันดับแรกในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 โดยเน้นย้ำถึงตัวตนขององค์กรในตลาด นวัตกรรม และความเป็นผู้นำด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ Chartis มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่โดดเด่น ซึ่งบริษัทสามารถนำไปใช้สร้างรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินในวงการของผู้จำหน่ายชั้นนำ ซึ่งช่วยเสริมสร้างอำนาจในการประเมินแพลตฟอร์ม AI และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำที่ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงในปัจจุบันได้

สถานะของ Quantexa ในฐานะผู้นำของหมวดหมู่สำหรับ KYC Solutions ได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการความเสี่ยงในอนาคต โดยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการตรวจสอบติดตาม KYC อย่างต่อเนื่อง (pKYC) การได้รับการยกย่องดังกล่าวเน้นย้ำถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในขณะที่ยังคงรักษารากฐานของการแก้ไขปัญหาองค์กรที่มีคุณภาพสูงและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนไว้

“Quantexa ยังคงขยายและปรับปรุงโซลูชันของตนต่อไป ในขณะที่ยังคงรักษาจุดแข็งหลักในด้านการแก้ไขปัญหาองค์กรและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเอาไว้” Ahmad Kataf ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัยอาวุโสของ Chartis กล่าว “นอกจากนี้ Quantexa ยังปรับปรุงความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการตรวจสอบติดตาม KYC อย่างต่อเนื่อง/การตรวจสอบติดตามติดต่อกัน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเมื่อรวมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้ว ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรอยู่ในตำแหน่งผู้นำของหมวดหมู่ในกลุ่ม KYC Solutions ของเรา”

Quantexa ยังได้รับการยกย่องในด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงในรายงาน RiskTech100® ประจำปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาปรับปรุงและนวัตกรรมในด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความโดดเด่นของ Quantexa ในด้านการเงินและการดำเนินงานบริหารด้วยคะแนนที่โดดเด่นในด้าน “เทคโนโลยีหลัก” และ “นวัตกรรม” ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันความเสี่ยงที่ล้ำสมัย

“การที่ Quantexa ติด 20 อันดับแรกของ RiskTech100 สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายประการ” Sid Dash หัวหน้าฝ่ายการวิจัยของ Chartis กล่าว“ที่น่าสังเกตคือ ทางองค์กรมีความรู้เฉพาะด้านที่แข็งแกร่งในด้านสำคัญ ๆ เกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงานบริหาร (รวมถึงภาษี) ได้รับการสนับสนุนจากแพลตฟอร์มหลักที่แข็งแกร่ง”

Alexon Bell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (FinCrime) ของ Quantexa กล่าวว่า “การได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำใน Chartis RiskTech Quadrant สำหรับ KYC Solutions ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Quantexa ที่จะจัดการกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปในวงการของ KYC แนวทางของเรานั้นไปไกลกว่ากระบวนการ KYC แบบเดิม โดยเน้นที่การสร้างบันทึกข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์และต่อเนื่อง (pKYC) ที่ให้มุมมองที่ครอบคลุมในจุดสัมผัสหลายจุด ด้วยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงและ AI เราจึงสามารถช่วยให้สถาบันการเงินปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้คล่องตัวขึ้นและยังปรับปรุงความสามารถในการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการยอมรับจาก Chartis Research ในรายงานสำคัญสองฉบับนี้” Roshni Patel หัวหน้าฝ่ายโซลูชันด้านความเสี่ยงระดับโลกของ Quantexa กล่าว “การติดอันดับของเราในรายงาน RiskTech100® และตำแหน่งของเราในฐานะผู้นำใน KYC Solutions ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นเลิศด้านการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานอย่างหนักของทีมงานและคุณค่าที่เรามอบให้กับลูกค้าของเราในด้านการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ”

การได้รับการยอมรับนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Quantexa ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของหมวดหมู่ใน RiskTech Quadrant® for Enterprise Fraud Solutions in Enterprise and Payment Fraud Solutions ของ Chartis Research, รายงาน Market Update and Vendor Landscape ประจำปี 2024 และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำในการจัดอันดับและรายงานการวิจัย Chartis RiskTechAI 50 ครั้งแรกประจำปี 2024 ในเดือนกันยายน รายงาน Chartis ทั้งสี่ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งผู้นำของ Quantexa ในความสามารถด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence หรือโซลูชันเทคโนโลยี KYC และความเสี่ยงขั้นสูงของ Quantexa โปรดไปที่นี่

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบ Decision Intelligence ที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีความมั่นใจในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานด้วยข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าไว้ด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน โดยมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

