ProductLife Group ขยายธุรกิจเพื่อมอบความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นและการสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

ปารีส, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ProductLife Group (PLG) ภูมิใจที่จะประกาศการเปิดสำนักงานใหม่ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การขยายตัวนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ เสริมสร้างเครือข่ายทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนตลาดและบริการเพิ่มเติม
เมื่อบริษัทในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตกำลังมองหาความเชี่ยวชาญระดับโลกจากบุคลากรในท้องถิ่นมากขึ้น การเติบโตของ PLG ช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยความรู้ลึกในอุตสาหกรรมและทีมงานที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
“การขยายธุรกิจไปสู่ตลาดทั่วโลกใหม่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์การเติบโต แต่คือการมุ่งมั่นในการเร่งพัฒนายาและอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้” Xavier Duburcq, CEO ของ PLG กล่าว “การขยายขอบเขตของเรา ทำให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้นในเวลาที่เร็วขึ้น และทำให้เราสามารถรักษาสัญญาที่จะปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพทั่วโลกได้”
“การขยายตัวนี้เป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของเราในการมอบความเชี่ยวชาญระดับโลกพร้อมกับความเข้าใจในท้องถิ่น” Tanya van der Wall กรรมการผู้จัดการของ JAPAC กล่าว “การมีตัวตนที่แข็งแกร่งขึ้นของเราในประเทศญี่ปุ่น/เอเชียแปซิฟิก (JAPAC) ช่วยให้เราสามารถยกระดับการบริการลูกค้าและส่งเสริมความร่วมมือในตลาดทั่วโลกและภูมิภาค สำนักงานนี้จะเป็นศูนย์กลางสำหรับความเชี่ยวชาญและบุคลากรในท้องถิ่น กลยุทธ์ และการเป็นพันธมิตร ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจในความเติบโตและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”
ความเชี่ยวชาญเริ่มต้นจะมุ่งเน้นไปที่ด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง การดูแลด้านกฎระเบียบ การดำเนินการกรณี การตรวจจับสัญญาณ การเฝ้าระวังวรรณกรรม การเขียนทางเทคนิคทางการแพทย์ กลยุทธ์ด้านกฎระเบียบ และการอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ (J-NDA) สำหรับการทดลองทางคลินิก การบำรุงรักษารอบวงจรชีวิต การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปรึกษากับ PMDA สำนักงานนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นที่มีความสามารถทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับ ProductLife Group
ภารกิจของ ProductLife Group คือการสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วย โดยมอบบริการให้คำปรึกษาและการจัดจ้างภายนอกทั่วโลกตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผสมผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นกับการเข้าถึงทั่วโลกในมากกว่า 150 ประเทศ PLG จึงเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสำหรับการพัฒนา การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และการจัดการวงจรชีวิตของพอร์ตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงคุณค่าที่มอบให้กับทีมงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง PLG มุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรระยะยาว การนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และการประหยัดต้นทุน
เกี่ยวกับ ProductLife Japan
ProductLife Japan KK เป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย Group Product Life SAS ประเทศฝรั่งเศส
