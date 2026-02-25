Search
Mavenir ร่วมมือกับ TextNow เพื่อพัฒนาบริการ MVNO 5G บนแอปพลิเคชัน

การปรับใช้ Mavenir BSS และ Core ซึ่งเป็นระบบคลาวด์มาใช้ สอดคล้องกับนโยบายของ TextNow ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมในระยะยาว

ซานฟรานซิสโกและริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Feb. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — TextNow ผู้ให้บริการไร้สายฟรีชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีโฆษณาคั่น และ Mavenir ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโทรคมนาคมบนคลาวด์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประกาศในวันนี้ถึงการผสานรวมระบบ BSS และ Core สำหรับมือถือบนคลาวด์ของ Mavenir เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนมือถือ (MVNO) ของ TextNow

โซลูชันแพลตฟอร์ม BSS และ Core บนคลาวด์ของ Mavenir ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ TextNow สามารถรับผู้ใช้ใหม่ได้เร็วขึ้น เปิดตัวระดับบริการที่แตกต่างกัน และขยายโมเดลไร้สายฟรีเพื่อเข้าถึงชาวอเมริกันหลายล้านคนที่กำลังมองหาบริการไร้สายที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องจ่ายเงินมากเกินไป การผสานรวมระบบกับ Mavenir นี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ TextNow ในด้านนวัตกรรม โดยนำเสนอคุณสมบัติมากมายเพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน TextNow กว่า 8 ล้านรายให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการจัดการพันธมิตรผู้สนับสนุน พัฒนาความสัมพันธ์ด้านการใช้งานโรมมิ่ง และมอบโปรไฟล์ SIM อิสระให้กับผู้ใช้งานแต่ละราย

“TextNow ใช้เวลา 17 ปีในการพิสูจน์ว่าบริการไร้สายสามารถให้บริการฟรีได้ สามารถสนับสนุนด้วยโฆษณาได้ และสามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมบนเครือข่าย 5G ทั่วประเทศได้” ทริสตัน ฮันติงตัน รองประธานอาวุโสฝ่ายพันธมิตรและนวัตกรรมของ TextNow กล่าว “การร่วมมือกับ Mavenir ช่วยให้เราคงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ควบคุมประสบการณ์ของลูกค้าได้มากขึ้น และเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความว่าเราสามารถพัฒนาขีดจำกัดของบริการไร้สายฟรีต่อไป”

แพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่นของ Mavenir ซึ่งสร้างขึ้นบนระบบคลาวด์ สามารถรองรับโมเดล MVNO ทุกรูปแบบและกลยุทธ์การเปิดตัวสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแบรนด์ย่อย การเพิ่มบริการเคลื่อนที่ให้กับพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ หรือการขยายแบรนด์คู่แข่ง

“ตลาด MVNO ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ให้บริการต่างพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้กับบริการของตน แต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความยืดหยุ่นและขนาดที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากแพลตฟอร์มคลาวด์เนทีฟที่เป็นพื้นฐาน” Sandeep Singh รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชันธุรกิจของ Mavenir กล่าว “การที่ TextNow นำ Mavenir มาใช้เป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีบนคลาวด์ของ Mavenir ช่วยยกระดับ MVNO ไปอีกขั้น โดยเปลี่ยนจาก ‘แบบบาง’ ไปเป็น ‘แบบหนา’ ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมและความแตกต่างในการให้บริการในระดับสูง และนำการเชื่อมต่อฟรีมาสู่ลูกค้าอีกหลายล้านคน”

แพลตฟอร์ม Mavenir ช่วยให้ MVNO ขนาดเล็กสามารถเข้าสู่ตลาดด้วยแพลตฟอร์ม BSS ระดับโลก ซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่ง สร้างความแตกต่าง และรวมข้อเสนอของลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยเพิ่มรายได้สูงสุด นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ผู้ให้บริการ MVNO ที่มีเครือข่ายหนาแน่นสามารถควบคุมเครือข่ายได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและบูรณาการเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น เซ็กเมนต์ QoS การสร้างรายได้จากการเชื่อมต่อ 5G แบบสแตนด์อโลน และการจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล IoT

Mobile World Congress [#MWC26]:
Mavenir เชิญผู้นำ MVNO เข้าร่วมงานเสวนา MWC26 ที่มีผลกระทบสูง

Mavenir ร่วมกับ Mobile World Live จะจัดงานเสวนา MVNO ที่งาน MWC26 “MWC26 Panel: Built for More, Bound by Less: The Rise of a New Breed of MNO Embracing AI, Cloud & 5G – Mavenir” ณ บูธของบริษัทใน Hall 2, 2H60 การประชุมนี้จะเน้นถึงวิธีการที่ MVNO สามารถเร่งการเติบโตผ่านสถาปัตยกรรมบนคลาวด์ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสร้างรายได้ที่ยืดหยุ่น โดยนำเสนอกลยุทธ์เชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความแตกต่างด้วยประสบการณ์มากกว่าราคา
ลงทะเบียน – สำหรับเข้าร่วมด้วยตนเองหรือรับชมการถ่ายทอดสดของคณะกรรมการอภิปราย

เกี่ยวกับ TextNow:
TextNow มีพันธกิจที่จะทำให้บริการโทรศัพท์ฟรี ง่าย และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยเป็นผู้ให้บริการมือถือเพียงรายเดียวที่ให้บริการโทรและส่งข้อความไม่จำกัด รวมถึงข้อมูลสำคัญฟรีบนเครือข่าย 5G ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ TextNow ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือฟรีรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นเพียงรายเดียวที่ให้บริการฟรีโดยมีโฆษณาช่วยสนับสนุน เรามีสำนักงานอยู่ที่ซานฟรานซิสโกและวอเตอร์ลู รัฐออนแทรีโอ และแอปของเรามียอดดาวน์โหลดมากกว่า 300 ล้านครั้งทั่วโลก บริการโทรศัพท์ของเราช่วยให้ผู้คนหลายล้านคนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างอิสระทุกเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมเว็บไซต์ https://www.textnow.com/ และติดตามเราได้ทาง Instagram

เกี่ยวกับ Mavenir:
Mavenir ช่วยสร้างเครือข่ายอัจฉริยะ อัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้เกิดขึ้นได้จริง ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เน้นโทรคมนาคมเป็นหลัก ทำงานบนคลาวด์ และออกแบบโดยใช้ AI สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir นำประสบการณ์อันลึกซึ้งด้านโทรคมนาคมมาผสานพลังกับความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และไอที รวมถึงชุดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจริงๆ โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ AI เพื่อมอบอนาคตที่เป็น AI เนทีฟและวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็น TechCo สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri [email protected]

ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ TextNow:
Tali Fischer [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9661076

