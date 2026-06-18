Mavenir ร่วมมือกับ Red Hat เปิดตัว Integrated AI Platform เพื่อยกระดับผู้ให้บริการเครือข่ายสู่การเป็นผู้ให้บริการ AI

แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโดยเฉพาะ ช่วยให้สามารถให้บริการ AI แบบ Sovereign ภายในองค์กร มี SLM ที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการเครือข่ายเอง ควบคุมการเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าด้วยนโยบายที่กำหนดไว้ และเสริมความปลอดภัย AI ตามหลัก Zero Trust ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียวที่รองรับการคิดค่าบริการตามโทเค็นและการรับประกันคุณภาพการให้บริการ
ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir ประกาศเปิดตัว Integrated AI Platform ซึ่งพัฒนาร่วมกับ Red Hat เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถสร้างรายได้จาก AI ได้เช่นเดียวกับที่สร้างรายได้จากบริการข้อมูลในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการใช้งานที่คิดค่าบริการตามจำนวนโทเค็น โดยเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลค่าโทรศัพท์ พร้อมมอบการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบในด้านการกำหนดราคา ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และโมเดลที่ใช้ขับเคลื่อนทุกการโต้ตอบ Integrated AI Platform จะรองรับการดำเนินงานใน 3 รูปแบบ ได้แก่ บริการ AI ภายใต้แบรนด์ของผู้ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการของตนเอง การเป็นชั้นโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับการติดตั้งใช้งาน AI Grid ของผู้ให้บริการ และการเป็นแพลตฟอร์ม AI แบบบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอความสามารถด้าน AI แก่ลูกค้าองค์กรโดยคิดค่าบริการตามการใช้งานโทเค็น ด้วยการใช้ Red Hat AI เป็นแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่รวบรวมความสามารถด้าน AI ซึ่งทำงานบนโครงสร้างพื้นฐาน Kubernetes ที่ขับเคลื่อนโดย Red Hat OpenShift ทำให้ Integrated AI Platform ของ Mavenir มอบสถาปัตยกรรมที่มีความยืดหยุ่นและให้ความสำคัญกับอธิปไตยทางข้อมูลเป็นอันดับแรกแก่ผู้ให้บริการเครือข่าย แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้งานโมเดลที่ติดตั้งภายในองค์กรและ Small Language Models (SLM) ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งสามารถรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ขณะเดียวกันยังได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับโมเดล AI ระดับแนวหน้าแบบคัดเลือกภายใต้การกำกับดูแลด้วยนโยบาย สำหรับงานที่ต้องการความสามารถด้านการให้เหตุผลขั้นสูง ผู้ให้บริการสามารถกำหนดได้ว่าโมเดลใดจะเป็นผู้ประมวลผลคำขอแต่ละรายการ ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และจะเรียกเก็บค่าบริการในรูปแบบใด
การสร้างรายได้จาก AI: โอกาสสำหรับผู้ให้บริการเครือข่าย
ตลาดบริการ AI ทั่วโลกกำลังก่อให้เกิดแหล่งรายได้รูปแบบใหม่ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมีความพร้อมเป็นพิเศษในการคว้าโอกาสดังกล่าว การใช้งาน AI ที่คิดค่าบริการตามจำนวนโทเค็น ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการทำงานของ Large Language Models ทุกครั้ง มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบการคิดค่าบริการข้อมูลมือถือที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจโทเค็น AI รายเดือน โควตาการใช้งานสำหรับแต่ละแผนกในองค์กร หรือระดับบริการที่มีการรับประกันตาม SLA สำหรับบริการ AI ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นผู้ให้บริการ ล้วนเป็นชั้นรายได้รูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากบริการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิม
เพื่อคว้าโอกาสดังกล่าว ผู้ให้บริการจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับพร้อมใช้งานจริงที่สามารถควบคุมทรัพยากรประมวลผลภายในองค์กรได้อย่างเป็นอิสระ จัดการการกำหนดเส้นทางการทำงานไปยังโมเดล AI ที่เหมาะสม วัดปริมาณการใช้งานโทเค็นได้อย่างแม่นยำ รองรับการรับประกันคุณภาพบริการในระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคม และประสานกับระบบเรียกเก็บเงิน สิ่งสำคัญคือ ไม่มีรูปแบบการติดตั้งใช้งานเพียงรูปแบบเดียวที่สามารถตอบโจทย์ทุกกรณีการใช้งานได้ กรณีการใช้งานทั่วไปควรทำงานบน SLM ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นเจ้าของเอง เพื่อควบคุมต้นทุนและรักษาอธิปไตยทางข้อมูล งานที่ต้องอาศัยความสามารถด้านการให้เหตุผลที่ซับซ้อนอาจเหมาะกับการเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าแบบคัดเลือก Mavenir ได้พัฒนา Integrated AI Platform ร่วมกับ Red Hat เพื่อรองรับทั้งสองแนวทางภายใต้กรอบนโยบายและระบบคิดค่าบริการเดียวกัน ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้สถาปัตยกรรมแบบไฮบริดที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุด โดยไม่ลดทอนขีดความสามารถในส่วนที่มีความสำคัญต่อการใช้งาน
Integrated AI Platform
Integrated AI Platform ผสานแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ AI ของ Mavenir เข้ากับความสามารถด้าน Kubernetes สำหรับองค์กรและ AI ของ Red Hat พร้อมส่งมอบบนฮาร์ดแวร์ที่ผ่านการรับรองจากพันธมิตรภายนอก ส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบ Cloud-Native ระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถติดตั้งใช้งานภายในองค์กรได้ พร้อมเสริมสร้างอธิปไตยทางข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มได้รับการออกแบบให้เป็นแบบไฮบริด โดยใช้โมเดลที่ติดตั้งภายในองค์กรและโมเดลโอเพนซอร์สเป็นหลักเพื่อรองรับปริมาณงานส่วนใหญ่ ขณะที่ระบบ Model Router ของ Mavenir จะทำหน้าที่จัดการการเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าจากภายนอกภายใต้นโยบายที่กำหนดไว้และสามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ สำหรับกรณีการใช้งานที่ต้องการความสามารถด้านการให้เหตุผลขั้นสูงหรือรองรับข้อมูลหลายรูปแบบ แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับการดำเนินงานและการประสานงานแบบ Agentic การกำหนดเส้นทางโมเดลอัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โทเค็น ความสามารถด้าน AI Platform-as-a-Service (PaaS) และ MLOps ที่ขับเคลื่อนด้วย Red Hat AI การคิดค่าบริการและการเรียกเก็บเงินตามการใช้งานโทเค็นผ่าน Mavenir Digital Enablement การรับประกันคุณภาพบริการแบบวงจรปิด ตลอดจนการบริหารจัดการตัวตน การยืนยันตัวตน และการรักษาความปลอดภัย AI ตามหลัก Zero Trust ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานคอนเทนเนอร์ระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคมของ Red Hat OpenShift ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไฮบริดคลาวด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย Kubernetes
รูปแบบการดำเนินงาน 3 รูปแบบ
แพลตฟอร์มดังกล่าวรองรับรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายมีความยืดหยุ่นในการนำ AI ไปใช้งานและสร้างรายได้จาก AI ดังนี้:
Enterprise AI Platform: ผู้ให้บริการเครือข่ายนำเสนอการเข้าถึงโมเดล AI ทรัพยากรประมวลผล และเครื่องมือด้าน AI ที่คิดค่าบริการตามการใช้งานแก่ลูกค้าองค์กรในฐานะบริการเสริมที่เพิ่มมูลค่าควบคู่ไปกับสัญญาบริการเชื่อมต่อที่มีอยู่ ลูกค้าองค์กรสามารถติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชันของตนเองหรือใช้ AI API ตามปริมาณการใช้งานได้ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานและ SLA ของแพลตฟอร์ม ส่วน SLA สำหรับแอปพลิเคชันขององค์กรอยู่ภายใต้ข้อตกลงการให้บริการเฉพาะระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า
AI Grid Infrastructure: ผู้ให้บริการใช้แพลตฟอร์มเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลและ AI สำหรับการติดตั้งใช้งาน AI Grid โดยรองรับการโฮสต์แอปพลิเคชัน AI ที่ฝังอยู่ในเครือข่ายและภาระงานจากบุคคลที่สามบนโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มดังกล่าวรับประกันความพร้อมใช้งานในระดับโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ประสิทธิภาพและระดับการให้บริการของแอปพลิเคชันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของแอปพลิเคชัน เว้นแต่ผู้ให้บริการจะนำแอปพลิเคชันดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบบริการแบบบริหารจัดการของตนเอง
Operator AI Services: ผู้ให้บริการดำเนินงานแพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้แก่ผู้ใช้บริการของตน ซึ่งรวมถึงแพ็กเกจผู้ช่วย AI ที่คิดค่าบริการตามการใช้โทเค็น บริการเครือข่ายที่เสริมความสามารถด้วย AI และแอปพลิเคชัน AI ภายใต้แบรนด์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เป็นผู้กำหนด SLA และยังคงมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มรูปแบบในด้านราคา การสร้างแบรนด์ และคุณภาพการให้บริการ
แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยรวมถึง:
- สร้างแหล่งรายได้ใหม่จาก AI ผ่านแพ็กเกจโทเค็นแบบรวมบริการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้บริโภคไปจนถึงโควตาแบบไม่จำกัดสำหรับองค์กร
- ช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนด้าน AI ได้อย่างคาดการณ์ได้ โดยย้ายปริมาณงานส่วนใหญ่ไปยังโมเดลที่ติดตั้งภายในองค์กร พร้อมกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนสำหรับการใช้งานโมเดลระดับแนวหน้า
- รองรับอธิปไตยทางข้อมูลตั้งแต่ระดับการออกแบบ โดยข้อมูลของผู้ใช้บริการและค่าน้ำหนักของโมเดลทั้งหมดจะยังคงอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการภายใต้การดำเนินงานตามปกติ
- รองรับ SLA ตามสัญญาสำหรับบริการ AI ที่ผู้ให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีระบบรับประกันคุณภาพบริการแบบวงจรปิดเป็นกลไกสนับสนุน พร้อมการรับประกันความพร้อมใช้งานในระดับแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมไปถึงภาระงานขององค์กรและ AI Grid
- ช่วยเร่งการสร้างรายได้ด้วยแนวทางการติดตั้งใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองล่วงหน้าแล้ว โดยใช้การติดตั้งใช้งานจริงของ Mavenir เป็นสถาปัตยกรรมอ้างอิง
- มอบความปลอดภัยระดับองค์กรผ่านระบบควบคุมตัวตนตามหลัก Zero Trust และการป้องกันภัยคุกคามที่ออกแบบมาสำหรับ AI โดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลของสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
“ผู้ให้บริการกำลังเฝ้ามองรายได้จาก AI ไหลไปสู่ผู้ให้บริการ Hyperscaler และแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ขณะที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการการเชื่อมต่อที่ทำให้ทุกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันนี้ Integrated AI Platform ที่พัฒนาร่วมกันโดย Mavenir และ Red Hat มอบโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ให้บริการก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการ AI ได้ด้วยตนเอง ผู้ให้บริการจะได้รับการควบคุมโมเดลและข้อมูลอย่างเป็นอิสระ การสร้างรายได้จาก AI ที่สามารถวัดและคิดค่าบริการได้อย่างแม่นยำในระดับโทเค็น พร้อมผสานการทำงานเข้ากับระบบ BSS ที่มีอยู่เดิม รวมถึงความสามารถในการรับประกันคุณภาพบริการเพื่อรองรับบริการ AI แบบบริหารจัดการของตนเองภายใต้ SLA ตามสัญญา ไม่ว่าผู้ให้บริการจะเปิดตัวบริการ AI สำหรับผู้ใช้บริการของตนเอง ขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI Grid หรือให้บริการความสามารถด้าน AI แก่ลูกค้าองค์กรตามปริมาณการใช้งาน แพลตฟอร์มนี้ก็มีเครื่องมือด้านการดำเนินงานและการควบคุมเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคม สำหรับกรณีการใช้งานที่มีความต้องการสูงที่สุด แพลตฟอร์มยังรองรับการเข้าถึงโมเดลระดับแนวหน้าภายใต้การกำกับดูแลตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ให้บริการไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถของโมเดลที่ติดตั้งใช้งานภายในองค์กร นี่คือแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ต้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างรายได้ของผู้ให้บริการโดยเฉพาะ” Bejoy Pankajakshan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของ Mavenir
“ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการเครือข่ายมีความต้องการด้านความพร้อมใช้งานสูง อธิปไตยทางข้อมูล และความน่าเชื่อถือระดับผู้ให้บริการโทรคมนาคมมากกว่าที่เคย เพื่อรองรับการขยายการใช้งาน AI ไปยังผู้ใช้บริการหลายล้านราย การทำงานร่วมกับ Mavenir ทำให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันแบบบูรณาการที่ทำงานบนรากฐานแบบ Kubernetes-Native ซึ่งขับเคลื่อนด้วย Red Hat AI และมาพร้อมความสามารถด้าน MLOps, vLLM Inference และ AgentOps สถาปัตยกรรมแบบไฮบริดนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถใช้งานโมเดลภายในองค์กรได้อย่างอิสระสำหรับรองรับปริมาณงานส่วนใหญ่ และเชื่อมต่อกับโมเดลระดับแนวหน้าแบบเลือกใช้สำหรับงานที่มีความจำเป็น ผ่านกรอบการกำกับดูแลและระบบเรียกเก็บเงินเพียงชุดเดียว เราร่วมกันมอบเส้นทางที่ช่วยให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนจากการทดลองใช้งาน AI ไปสู่การสร้างรายได้จาก AI ได้ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานทั้งหมด” Chris Wright ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระดับโลกของ Red Hat
ร่วมพบกับ Mavenir ที่งาน DTW Ignite 2026 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน ณ บูธหมายเลข 334
ภายในงาน DTW Ignite Mavenir จะนำเสนอซอฟต์แวร์ AI-by-Design ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับเครือข่าย ทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่าย 5G Core การสร้างรายได้จากบริการรูปแบบใหม่ และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างก้าวกระโดดในเวลาเดียวกัน
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที ตลอดจนทักษะด้านวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่คุณภาพเป็นที่ประจักษ์แล้วของบริษัทนี้ ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วย AI ตั้งแต่ต้น โดยคำนึงถึงอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลักดันการวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com
ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์:
Mavenir:
Emmanuela Spiteri
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GlobeNewswire Distribution ID 9749335