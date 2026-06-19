Mavenir ขับเคลื่อนการเปิดตัวแอป My ENet ซึ่งรวมบริการมือถือ บรอดแบนด์ และ IPTV สำหรับผู้ใช้บริการ ENet ในกายอานา

แอป My ENet รวบรวมบริการทั้งหมดสำหรับผู้ใช้บริการ การเปิดใช้ eSIM และการชำระเงินไว้บนแพลตฟอร์มเดียว พร้อมกระเป๋าเงินดิจิทัลในตัวที่จะปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ให้กับ ENet
ริชาร์ดสัน, เท็กซัส, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Mavenir ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ ในวันนี้ได้ประกาศเปิดตัวแอป My ENet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ให้บริการมัลติเซอร์วิสของกายอานา ENet
แอปนี้รวบรวมบริการเสียงบนมือถือ, SMS, อินเทอร์เน็ตมือถือ, บรอดแบนด์, โทรศัพท์บ้าน และ IPTV เข้าไว้ในประสบการณ์ดิจิทัลเดียวที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กรของ ENet โดยแทนที่แอปพลิเคชันหลายรายการที่แยกจากกันด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการเดียวที่ครอบคลุมการเริ่มต้นใช้งาน การบริการตนเอง การชำระเงิน และการเปิดใช้ eSIM
ENet เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของกายอานา ให้บริการลูกค้ารายบุคคลและองค์กรทั่วประเทศด้วยบริการมือถือ บรอดแบนด์ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IPTV การเปิดตัวแอป My ENet ถือเป็นหนึ่งในการรวมบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมที่สุดโดยผู้ให้บริการในภูมิภาคแคริบเบียน
ก่อนหน้านี้ ลูกค้าของ ENet ต้องสลับใช้งานหลายแอปจากแพลตฟอร์ม BSS ต่าง ๆ เพื่อจัดการบริการของตน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่กระจัดกระจาย และแอปใหม่นี้ได้ขจัดปัญหานั้นไปอย่างสิ้นเชิง
ประสบการณ์ดิจิทัลแบบครบวงจรนี้มอบช่องทางดิจิทัลเพียงช่องทางเดียวให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน การเปิดใช้ eSIM การบริการตนเอง ระบบสะสมแต้มและรางวัล การชำระเงิน และการเพิ่มบริการผ่านร้านค้าดิจิทัลของ ENet
Vishok Persaud ซีอีโอของ ENet กล่าวว่า “แอป My ENet ใหม่มอบประสบการณ์แบบบูรณาการที่เรียบง่ายให้กับลูกค้าของเรา พร้อมสร้างโอกาสสำหรับบริการดิจิทัลและนวัตกรรมในอนาคต ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรากับ Mavenir ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ ENet ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลในกายอานา”
จุดเด่นสำคัญของแอป My ENet คือกระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนกลาง ซึ่งเป็นบัญชีเงินสดกลางบัญชีเดียวที่ครอบคลุมการใช้งานทุกบริการของ ENet นอกเหนือจากการชำระค่าบริการและการเติมเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัลยังเป็นรากฐานให้ ENet สามารถประมวลผลการชำระเงินจากบุคคลที่สาม เปิดโอกาสสู่แหล่งรายได้ใหม่ในรูปแบบฟินเทคและความร่วมมือดิจิทัล
แอปนี้พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Mavenir Digital Enablement (MDE) และส่งมอบแอปผ่านโมเดล Agile Delivery Squad (ADS) ของ Mavenir ซึ่งช่วยให้ ENet มีทีมพัฒนาเฉพาะสำหรับการพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่องและการบูรณาการระบบ แอป My ENet มีให้บริการทั้งบน iOS และ Android
Sandeep Singh รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่าย Business Solutions ของ Mavenir กล่าวว่า “แอป My ENet เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังของสิ่งที่แพลตฟอร์ม Digital Enablement ของเราสามารถมอบให้แก่ผู้ให้บริการที่พร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการให้บริการเชื่อมต่อ ด้วยการรวมบริการต่าง ๆ และกระเป๋าเงินดิจิทัลไว้ในประสบการณ์เดียว ENet สามารถทำให้เส้นทางการใช้งานของลูกค้าเรียบง่ายขึ้น พร้อมปลดล็อกโมเดลสร้างรายได้รูปแบบใหม่อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมสู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริง”
โดยการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมืออันยาวนานระหว่างทั้งสองบริษัท ในปี 2023 ENet ได้เปิดตัวบริการ 4G และ 5G ใหม่ในกายอานา โดยใช้ IMS และ Digital BSS แบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายมือถือในประเทศ แอป My ENet สื่อถึงบทบาทใหม่ของการทำงานร่วมกันในครั้งนี้
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:
– งาน DTW Ignite 2026 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน ณ บูธหมายเลข 334:
ภายในงาน DTW Ignite นี้ Mavenir จะนำเสนอซอฟต์แวร์ AI-by-Design ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับเครือข่าย ทั้งการขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่าย 5G Core การสร้างรายได้จากบริการรูปแบบใหม่ และการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างก้าวกระโดดในเวลาเดียวกัน สามารถจองการสาธิตได้ที่นี่
– เกี่ยวกับ My ENet: Everything ENet. One app.
My ENet คือศูนย์กลางแบบครบวงจรสำหรับการจัดการโลก ENet ของคุณ โดยออกแบบมาให้ตอบโจทย์วิถีชีวิต การทำงาน และการเชื่อมต่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงิน ชำระบิล หรือสมัครใช้งานครั้งแรก ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้ว ไม่ต้องต่อคิว ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องสลับแอปไปมา
My ENet ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้
1. จัดการบริการของคุณ – ดูและควบคุมบัญชีและแพ็กเกจ ENet ทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทันต่อสถานการณ์เสมอ
2. ชำระเงินได้สะดวกทุกช่องทาง — ชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเครดิตของคุณ ชำระบิล เติมเงิน และอีกมากมายได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
3. รับ eSIM ทันที — สมัคร eSIM ได้โดยตรงจากอุปกรณ์ของคุณ ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ร้าน ก็เชื่อมต่อได้ในไม่กี่นาที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
สร้างขึ้นเพื่ออนาคต – My ENet พัฒนาและก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกการอัปเดตมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ประสิทธิภาพที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ENet ที่ครบครันยิ่งขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อ
ดาวน์โหลดแอป My ENet:
- https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp
- https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353
เกี่ยวกับ Mavenir
Mavenir ทำให้เครือข่ายมีความอัจฉริยะ เป็นอัตโนมัติ และตั้งโปรแกรมได้ ผ่านการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยใช้ AI ในระบบคลาวด์เนทีฟและมุ่งเน้นโทรคมนาคมเป็นอันดับแรก สำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทในด้านโทรคมนาคมได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปปรับใช้กับผู้ให้บริการกว่า 300 รายทั่วโลก ในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรผู้ใช้โทรคมนาคมทั่วโลก Mavenir ผสานประสบการณ์เชิงลึกด้านโทรคมนาคมเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์และไอที ตลอดจนทักษะด้านวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงของลูกค้า โซลูชันซอฟต์แวร์ที่คุณภาพเป็นที่ประจักษ์แล้วของบริษัทนี้ ได้รับการออกแบบให้ทำงานด้วย AI ตั้งแต่ต้น โดยคำนึงถึงอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลักดันการวิวัฒนาการของผู้ให้บริการสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี
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ข้อมูลติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Mavenir:
Emmanuela Spiteri
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9749662