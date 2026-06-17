Marcel Rohner เข้าร่วมคณะกรรมการของ Titanbay

หนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมบริหารความมั่งคั่งของยุโรป เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ (Non-Executive Director) ในคณะกรรมการกลุ่มของ Titanbay
ลอนดอน, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Titanbay ประกาศแต่งตั้ง Marcel Rohner รองประธานกรรมการของ UBP SA ประธานสมาคมธนาคารสวิส และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ UBS AG ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในคณะกรรมการกลุ่มของบริษัท
มีบุคคลเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางของวงการบริหารความมั่งคั่งยุโรป เขาเป็นผู้นำ UBS ในช่วงวิกฤตการเงินโลกในฐานะ Group CEO ระหว่างปี 2007 ถึง 2009 และดำรงตำแหน่งกรรมการของ Union Bancaire Privée ตั้งแต่ปี 2016 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2021 เขายังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารสวิส ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดนโยบายและมาตรฐานของอุตสาหกรรมธนาคารสวิส หนึ่งในศูนย์กลางการบริหารความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดของโลก
การตัดสินใจเข้าร่วม Titanbay ของ Rohner ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของตลาดการลงทุนทางเลือก (Private Markets) ผู้จัดการความมั่งคั่งในยุโรปกำลังเร่งขยายโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงสินทรัพย์ทางเลือก ขณะที่บริษัทจัดการสินทรัพย์ต่างมองหาช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าด้านความมั่งคั่ง Titanbay ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างทั้งสองฝ่ายผ่านเทคโนโลยีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกองทุนในตลาดเอกชน โดย Titanbay รวบรวมกระบวนการที่อุตสาหกรรมยังคงดำเนินการแบบแมนนวลหรือกระจัดกระจายผ่านผู้ให้บริการหลายราย ให้สามารถดำเนินการได้ในแพลตฟอร์มเดียวบนโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
“Marcel เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการยอมรับและเคารพมากที่สุดในวงการบริหารความมั่งคั่งยุโรป และมีเพียงไม่กี่คนในอุตสาหกรรมของเราที่ได้รับความเชื่อถือในระดับเดียวกัน” Michael Gruener ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Titanbay กล่าว “ประสบการณ์การเป็นผู้นำ UBS การดำรงตำแหน่งกรรมการของ UBP มาอย่างยาวนาน และบทบาทในการกำหนดทิศทางของภาคธนาคารสวิสตลอดห้าปีที่ผ่านมา ผ่านสมาคมธนาคารสวิส ทำให้เขามีมุมมองต่ออุตสาหกรรมที่หาได้ยาก การได้เขาเข้าร่วมคณะกรรมการและช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของบริษัท ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเรา เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เขามาร่วมงาน”
Marcel Rohner กล่าวว่า “การลงทุนในตลาดเอกชนกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับลูกค้ากลุ่มความมั่งคั่งในยุโรป แต่โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมยังไม่สามารถรองรับการเติบโตดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ Titanbay ได้สร้างสิ่งที่แตกต่างอย่างแท้จริง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงานที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้ และได้รับการใช้งานจากทั้งผู้จัดการความมั่งคั่งและผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำ ผมตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในก้าวต่อไป”
เกี่ยวกับ Marcel Rohner
Marcel Rohner ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของ Union Bancaire Privée, ประธานสมาคมธนาคารสวิส และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ UBS AG (ระหว่างปี 2007–2009) ซึ่งเป็นช่วงที่เขานำธนาคารผ่านวิกฤตการเงินโลก เขาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารสวิสตั้งแต่ปี 2021 โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของภาคธนาคารสวิสตลอดระยะเวลาห้าปี ก่อนจะส่งมอบตำแหน่งให้กับ Giorgio Pradelli ในงาน Bankers Day เดือนกันยายน 2026 เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริก
เกี่ยวกับ Titanbay
Titanbay เป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่สามารถดำเนินการครบวงจรสำหรับกองทุนในตลาดเอกชน ตั้งแต่การจัดโครงสร้างกองทุน การเปิดตัว การบริหารจัดการ ไปจนถึงการซื้อขาย ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองโดยเฉพาะ
บริษัทจัดการสินทรัพย์ใช้ Titanbay เพื่อนำกองทุนตลาดเอกชนออกสู่ตลาดและบริหารจัดการในระดับขนาดใหญ่ ขณะที่ผู้จัดการความมั่งคั่งสามารถเข้าถึงและซื้อขายกองทุนเหล่านี้ผ่านระบบที่ใช้งานอยู่แล้ว โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและกฎระเบียบของ Titanbay ทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองฝั่ง พร้อมช่วยลดความซับซ้อนด้านปฏิบัติการที่มักเป็นอุปสรรคในอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ titanbay.com
ติดต่อด้านสื่อ Danielle Wilde หัวหน้าฝ่ายการตลาด Titanbay [email protected]
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