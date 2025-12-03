eXp Realty ขยายสู่ตลาดใหม่สองแห่งในยุโรป และวางแผนเปิดตลาดแห่งที่สาม ถือเป็นปีแห่งการเติบโตในระดับโลกที่สำคัญ
เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, “The most agent-centric™ real estate brokerage on the planet” และบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เฉลิมฉลองการขยายสู่ตลาดสำคัญสองแห่งในยุโรป ได้แก่ โรมาเนียและเนเธอร์แลนด์ และประกาศแผนเข้าสู่ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นการปิดท้ายปีแห่งการเติบโตระดับโลกที่มีเป้าหมายและมีผลกระทบสูงอย่างแข็งแกร่ง
การเปิดตัวเหล่านี้ทำให้ยอดการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของ eXp ในปี 2025 รวมเป็นเจ็ดประเทศ รวมถึงการเข้าสู่เปรู เอกวาดอร์ ตุรกี เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ การเข้าสู่ลักเซมเบิร์กที่คาดไว้จะขยายขอบเขตนี้เพิ่มเติมเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ตลาดแต่ละแห่งสะท้อนแนวทางการเติบโตระดับโลกที่ชัดเจนของ eXp โดยมุ่งสู่สภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน ซึ่งความต้องการด้านนวัตกรรม ความคล่องตัว และความเป็นเจ้าของกำลังเพิ่มขึ้น แทนที่จะขยายเพื่อการมีตัวตน eXp ยังคงเข้าสู่ประเทศที่แพลตฟอร์มของบริษัทสามารถส่งมอบคุณค่าให้กับตัวแทนได้ทันที
“ปีนี้เราเห็นแรงส่งที่แท้จริง eXp International สร้างรายได้ 104.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 74 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเราเห็นพลังงานนั้นสะท้อนอยู่ในการขยายเหล่านี้” Felix Bravo กรรมการผู้จัดการ eXp Realty International กล่าว “ตลาดแต่ละแห่งบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน แต่เมื่อรวมกันแล้ว ก็สะท้อนให้เห็นทิศทางที่อุตสาหกรรมกำลังมุ่งไป ตัวแทนต้องการมากกว่าค่าคอมมิชชันและการฝึกอบรม พวกเขาต้องการความคล่องตัว ความสามารถในการปรับขนาด ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึงระดับโลก และความเกี่ยวข้อง eXp กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือเพื่อเป็นผู้นำในทิศทางถัดไปที่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กำลังมุ่งไป นั่นคือสิ่งที่การเปิดตัวเหล่านี้สะท้อน”
ตลาดเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกตามศักยภาพของตัวแทน ความต้องการด้านนวัตกรรม และความสอดคล้องที่ชัดเจนกับแพลตฟอร์มของ eXp กลยุทธ์นั้นกำลังสร้างผลลัพธ์แล้ว: โดยการเปิดตัวบางแห่งในปีนี้มีการเพิ่มตัวแทนมากกว่า 100 คนภายใน 30 วันแรก และบางงานต้อนรับมีผู้เข้าร่วม 400-500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากเครือข่ายระดับโลกของ eXp
“ตลาดเหล่านี้ไม่ใช่ตลาดที่เราต้องโน้มน้าว พวกเขามองหาวิธีที่ดีกว่าในการสร้างอยู่แล้ว และนั่นบอกเราทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้” Adam Day ผู้นำด้านการขยายธุรกิจระหว่างประเทศประจำยุโรป กล่าว “ในแต่ละประเทศเหล่านี้ เราได้ร่วมงานกับผู้ที่เข้าใจตลาดของตนอย่างลึกซึ้ง และมองเห็นว่าโมเดลของ eXp สอดคล้องกับความต้องการจริงของตัวแทนอย่างไร นั่นคือสิ่งที่ทำให้ระลอกการขยายตัวครั้งนี้แตกต่างออกไป เรากำลังเปิดตัวในสถานที่ที่มีความต้องการอยู่แล้ว มีภาวะผู้นำ และมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของเรา นั่นคือเหตุผลที่ประเทศเหล่านี้เห็นแรงส่งที่แท้จริงตั้งแต่วันแรก”
แรงส่งในระดับโลกนี้ได้รับการสนับสนุนโดยเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ eXp ซึ่งออกแบบโดยตัวแทน สำหรับประโยชน์ของตัวแทน เพื่อตอบรับความเป็นจริงของธุรกิจระดับโลกอย่างแท้จริง LYVVE™, แพลตฟอร์มค้นหาอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติที่ใช้เทคโนโลยี AI ของ eXp เชื่อมต่อทั้งตัวแทนและผู้บริโภคในเกือบ 30 ประเทศ มอบการมองเห็นตามเวลาจริง การสื่อสารโดยตรง และการค้นหาแบบราบรื่นข้ามพรมแดน นอกจากนี้ เครือข่ายการส่งต่อระดับโลกที่พัฒนาขึ้นภายในของ eXp ช่วยให้ตัวแทนสามารถส่งต่อโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โซลูชันสำเร็จรูป แต่เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ออกแบบมาเพื่อตอบรับความเป็นจริงของอนาคตระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดยตัวแทน
ตัวแทนที่พร้อมขยายธุรกิจและดำเนินงานโดยไม่มีพรมแดน สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://exprealty.international
เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.
eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 83,000 รายใน 29 ประเทศ eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่: expworldholdings.com
SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ eXp ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS โปรดไปที่: success.com
หลักการยกเว้นความรับผิด (Safe Harbor) และข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ความพร้อมของโปรแกรมการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และการมีส่วนร่วมในหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากแพลตฟอร์ม เครื่องมือ รูปแบบการชดเชย หรือโปรแกรมส่วนของผู้ถือหุ้น ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหา ตัวแทน ความสามารถของบริษัทในการขยายงานได้โดยประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ แรงกดดันจากการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงของระเบียบข้อบังคับ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุดเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้
