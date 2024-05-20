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Duck Creek Technologies ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคนใหม่

Bindu Crandall ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์จะเข้ามาร่วมงานกับ Duck Creek Technologies

บอสตัน, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้ประกาศแต่งตั้ง Bindu Crandall ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ในฐานะ CMO นั้น Bindu จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการตลาดเชิงกลยุทธ์และความพยายามในการสร้างแบรนด์ของ Duck Creek ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการขยายธุรกิจในระดับโลกและความเป็นผู้นำของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C)

“Bindu เป็นนักการตลาดและผู้นำที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจวิธีเชื่อมต่อกับลูกค้า SaaS และส่งมอบคุณค่า” Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “เธอมีประสบการณ์อันโชกโชนในการสร้างและปรับขนาดองค์กรการตลาดระดับโลกให้แก่บริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ ผมตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับเธอเข้าสู่ทีมงานของ Duck Creek และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเธอเพื่อเร่งการเติบโตและขยายความเป็นผู้นำในตลาดของเรา”

Bindu ได้นำความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านการสร้างแบรนด์ การสร้างความต้องการ ความเป็นผู้นำทางความคิด และกลยุทธ์ด้านเนื้อหามายังบทบาทของเธอด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในบริษัทเทคโนโลยีระดับองค์กร อีกทั้งผลงานของเธอยังเป็นที่ประจักษ์จากประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในการเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ผ่านการตลาดและกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วยรายได้

“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Duck Creek ในช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมประกันภัย” Crandall กล่าว “Duck Creek เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการและให้บริการลูกค้าของบริษัทประกันภัย ดิฉันประทับใจในวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ และแนวทางการเน้นลูกค้าให้เป็นศูนย์กลางของบริษัท ดิฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานและพันธมิตรของ Duck Creek ที่มีพรสวรรค์เพื่อขยายแบรนด์ของเรา ดึงดูดลูกค้าของเรา และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ”

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Duck Creek นั้น Bindu เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Navisite ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Accenture ผู้ให้บริการด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและไอที โดยเธอได้สร้างองค์กรการตลาดที่ได้รับรางวัล ซึ่งทำให้บริษัทได้เปิดตัวใหม่อีกครั้งในฐานะผู้นำด้านบริการคลาวด์ที่มีการจัดการในตลาดระดับกลาง ในช่วงต้นอาชีพการงาน เธอได้ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Optima Healthcare Solutions ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ SaaS สำหรับอุตสาหกรรมการดูแลผู้ป่วยในระหว่างช่วงพักฟื้นรักษาตัว และดำรงตำแหน่งด้านการตลาดอาวุโส การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และฝ่ายกลยุทธ์ในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง Internap, McKesson และ Scientific Atlanta (ปัจจุบันคือ Cisco)

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างระบบประกันภัยสมัยใหม่ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อการดำเนินการที่คล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าการประกันภัยควรมีให้สำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา ในสถานที่ และในเหตุผลที่พวกเขาต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดแบบแยกเดี่ยวหรือเป็นชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.duckcreek.com ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง – LinkedIn และ X

ติดต่อด้านสื่อ:
Dennis Dougherty
dennis.dougherty@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9120214

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