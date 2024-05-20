Duck Creek Technologies ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดคนใหม่

Bindu Crandall ผู้บริหารฝ่
ายการตลาดและเทคโนโลยีที่มี ประสบการณ์จะเข้ามาร่วมงานกับ Duck Creek Technologies
บอสตัน, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่
“Bindu เป็นนักการตลาดและผู้นำที่มี
Bindu ได้นำความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้
“ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่
ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Duck Creek นั้น Bindu เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่
เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริ
ติดต่อด้านสื่อ:
Dennis Dougherty
dennis.dougherty@duckcreek.com
GlobeNewswire Distribution ID 9120214