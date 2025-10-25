Datavault AI ประกาศเรื่องการย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ฟิลาเดลเฟีย, การขยายศูนย์ AI และควอนตัม พร้อมเพิ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

บริษัทจะทบทวนการมุ่งเน้นด้านการขยายการสร้างรายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นซ้ำ
บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านการประเมินมูลค่าข้อมูล การสร้างรายได้ และการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนผ่าน Web 3.0 ด้วย AI ได้ประกาศขยายกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทกำลังขยายการดำเนินงานทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน AI, บล็อกเชน และดิจิทัลทวินที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับ Max International AG ใน Swiss Digital RWA Exchange และการเข้าซื้อกิจการ NYIAX และ IP เพื่อบรรลุกรอบการเงินของ Nasdaq สำหรับการเปิดตัว International Elements Exchange ที่นิวยอร์ก
Datavault AI จะย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปอยู่ ณ ย่านใจกลางเมืองฟิลาเดลเฟียอันเก่าแก่ โดยคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นจะเป็นผู้ดำเนินการเลือกสถานที่ตั้งของบริษัท “ฟิลาเดลเฟียคือบ้านของผม” คุณ Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน AI ของ Datavault กล่าว “และนี่คือสถานที่ที่เราหมายไว้สำหรับการสร้างบริษัทที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์บนพื้นที่เดียวกันกับที่ท่าน George Washington เลือกสรรไว้สำหรับทำเนียบขาว ซึ่งเป็นบ้านเกิดของระบอบประชาธิปไตยของเรา”
คุณ Nate กล่าวต่อว่า “การย้ายสถานที่ครั้งนี้จะนำเราเข้าสู่ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและบุคลากรผู้มีความสามารถในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเนื่องด้วยระยะทางที่ใกล้กับศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีฝั่งตะวันออกอย่างมาก ความงดงามตามธรรมชาติของฟิลาเดลเฟียมีอยู่มากไม่แตกต่างไปจากความแข็งแกร่งอันน่าทึ่งของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรเชิงพาณิชย์เลย เราพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนฟิลาเดลเฟียด้วยการตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทในย่านใจกลางเมือง ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนจะคึกคักยิ่งขึ้นด้วยจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและความเป็นผู้นำของเรา ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรากับ Drexel, University of Pennsylvania, Penn State และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมายในภูมิภาคเพนซิลเวเนียและปริมณฑลที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน สถานที่ทางศาสนาและความบันเทิงสำหรับสมาชิกในทีมซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลายที่กำลังเติบโตของเรา รวมถึงประวัติศาสตร์และศิลปะ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เรายินดีอย่างยิ่ง และเราตั้งใจที่จะเดินหน้าในฟิลาเดลเฟียอย่างเต็มที่ตลอดแคมเปญของปี 2026 ของเรา”
พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลควอนตัม ณ 9040 ถนนรอสเวลล์ ในเมืองแซนดี้สปริงส์ รัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานกระจกแปดชั้นล้ำสมัยครอบคลุมพื้นที่ 180,000 ตารางฟุตบนพื้นที่ป่า 23 เอเคอร์ ริมแม่น้ำ Chattahoochee ห้องปฏิบัติการแห่งนี้มีโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงที่ทันสมัยและศูนย์ข้อมูลภายในสถานที่ ซึ่งปรับแต่งมาให้เหมาะสำหรับการประมวลผลขั้นสูงในพื้นที่ขนาด 22,000 ตารางฟุต ซึ่งเหมาะอย่างยิ่วสำหรับการร่วมวิจัยและพัฒนา ศูนย์นี้จะทำงานร่วมกับระบบของ Georgia Tech และ the University of Georgia ในการสรรหาบุคลากร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการประมวลผลควอนตัมและ AI โดย Datavault AI กำลังเปิดรับสมัครวิศวกร AI, ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบ เพื่อเร่งการพัฒนา คุณ Bradley กล่าวเสริมว่า “ระบบนิเวศของ Georgia Tech มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการขยายเทคโนโลยีควอนตัมและดิจิทัลทวินของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถดำเนินโซลูชันที่มุ่งเน้นลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว”
โรงงานที่บีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอนจะยังคงดำเนินงานต่อไปเพื่อสนับสนุนทีมวิศวกรรม WiSA, ทีมขยายระบบ AI ของ Datavault รวมถึงฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนลูกค้าใน Pacific Rim เพื่อคงไว้ซึ่งการบริการที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าทั่วโลก
Datavault AI กำลังขยายธุรกิจไปทั่วโลกด้วยการเปิดตัว Quantum Computing & Digital Twin Embassy ณ ไนท์สบริดจ์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนและการสร้างรายได้จาก AI ในยุโรป
ในส่วนข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการได้อนุมัติสมาชิกที่ปรึกษาเพิ่มเติมอีกสองท่าน โดยการประกาศอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะ Datavault AI ขอต้อนรับ Dr. John Ratzan หัวหน้าฝ่ายข้อมูลบริการทางการเงินและ AI ประจำอเมริกาเหนือของ Accenture plc (NYSE: ACN) และคุณ Mustaq Patel เข้าสู่คณะกรรมการที่ปรึกษาในฝ่ายบริหารของเรา คุณ Bradley กล่าวว่า “ความเชี่ยวชาญของทั้งสองท่านในการปรับขนาด AI และกลยุทธ์ระดับโลกจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าของเรา” “คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง และยังได้ส่งคำเชิญไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ คุณ Anthony “Tony” Coelho อดีตหัวหน้าพรรคเดโมแครตฝ่ายเสียงข้างมากจากแคลิฟอร์เนีย รวมถึงอีกสองตำแหน่งที่จะเข้าแจ้งรายชื่อภายในสิ้นเดือนตุลาคม หากเราบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาคณะสำคัญที่จัดตั้งขึ้นในเวลานี้ ซึ่งทุกการตัดสินใจของเราล้วนสำคัญยิ่ง”
บริษัทได้ว่าจ้างคุณ Julian Usher ให้ทำหน้าที่ดูแลโครงการ 1571® ทันทีที่บริษัทแห่งใหม่เริ่มให้บริการในลอนดอน 1571 ซึ่งเป็นชื่อแบรนด์ที่ถือกำเนิดขึ้นจากปีเดียวกันกับการก่อตั้ง London Exchange เป็นแพลตฟอร์มสำหรับงานศิลปะ สินทรัพย์หรูหรา โบราณวัตถุ และของสะสมมูลค่าสูงของ Datavault AI ซึ่งจะใช้ตัวแทนที่ได้รับสิทธิบัตรของบริษัทอย่าง DataValue® และ DataScore® ที่พัฒนามาเพื่อทดแทนระบบการประมูลและการประเมินมูลค่าที่ล้าสมัย ซึ่งนำไปสู่โซลูชันการแลกเปลี่ยนแบบใหม่ด้วยระบบสัญญาอัจฉริยะและ Web 3.0
คุณ Julian Usher ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการ 1571 ของ Datavault AI ในการดำเนินงานใหม่ในลอนดอนกล่าวว่า “หลังจากที่ได้ร่วมงานกับ Datavault AI และคุณ Nate Bradley ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมานานกว่าแปดปี ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนสนับสนุนการขยายธุรกิจขององค์กรไปสู่ลอนดอน ซึ่งพวกเขาจะเป็นผู้บุกเบิกในการเปลี่ยนสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล” โดย Datavault AI พร้อมปฏิวัติวงการศิลปะ สินทรัพย์หรูหรา และของสะสมมูลค่าสูง ซึ่งแต่เดิมแเล้วตลาดนี้สงวนไว้สำหรับมหาเศรษฐีระดับโลกเท่านั้น ด้วยการใช้ AI และโทเค็น แพลตฟอร์มนวัตกรรมของเราจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้อย่างเท่าเทียม ช่วยให้ทุกคนสามารถลงทุนและได้สัมผัสกับสินทรัพย์เหล่านี้ พร้อมกับส่งเสริมพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เหล่าผู้มีความสามารถหน้าใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในลอนดอนที่มาพร้อมแกลเลอรีสุดพิเศษนี้จะจัดแสดงผลงานชิ้นเอกลักษณ์จากศิลปินอย่าง Banksy และ Michelangelo ซึ่งเป็นช่องทางที่ปลอดภัยและทุกคน รวมถึงศิลปินแนวสตรีทและกราฟฟิตี้ผู้เป็นที่รัก สามารถเข้าถึงได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของเรา เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปารีส การหารือเกี่ยวกับ crypto anchor, การสร้างรายได้จากข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งผมภูมิใจในงานของเราที่นี่และที่ลอนดอนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้ เราพร้อมแล้ว”
โครงการริเริ่มเหล่านี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Datavault AI ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับโซลูชันที่มุ่งเน้นบริการและนวัตกรรมในภูมิทัศน์ Web 3.0 ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มที่จดสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคุณ Mustaq Patel
คุณ Mustaq Patel ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกลุ่ม Cindrigo Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนระดับนานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ of Cloud Health Technologies Group และที่ปรึกษา Hamilton Reserve Bank ใน St. Kitts & Nevis
คุณ Patel มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ โดยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Hewlett-Packard, Compaq, Ford Motor Company, Hutchison Whampoa, The Rank Organization, Airbus, และ the Royal Bank of Scotland ซึ่งคุณ Patel ยังเคยเป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกอีกด้วย ก่อนหน้านี้ในงานของท่าน ท่านเคยทำงานกับ the Brunei Investment Agency ในด้านการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างสินทรัพย์
นอกเหนือจากบทบาทผู้นำองค์กรแล้ว คุณ Patel ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับ The Long Road to Freedom บริษัทของ Mandela Family โดยทำหน้าที่สนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงนวัตกรรม ความยั่งยืน และผลกระทบทางสังคมผ่านการใช้ AI และบล็อกเชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของท่านต่อการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบและความร่วมมือระดับโลก
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านประสบการณ์งานข้อมูลด้วย AI, การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตร WiSA®, ADIO® และ Sumerian® และเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงไร้สาย HD ที่เป็นพื้นฐานเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณที่เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการครอบคลุม IP ในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับคุณ Tony Coelho อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ พรรคเดโมแครตแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
คำว่า “คุณ Tony Coelho อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ” หมายถึง คุณ Anthony “Tony” Lee Coelho อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สนับสนุนหลักของกฎหมายคนพิการอเมริกัน (Americans with Disabilities Act: ADA) ท่านเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี 1979 ถึง 1989 โดยท่านเป็นคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครต และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านได้กลายเป็นผู้นำในด้านการสนับสนุนคนพิการ และเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ป่วยโรคลมชัก (Epilepsy Foundation)
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 Office
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a4c2415-dfde-4de4-b5a4-04348c0a4753
GlobeNewswire Distribution ID 9551988