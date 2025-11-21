Country Manager ประจำประเทศไทยของ PU Prime ได้รับการเสนอชื่อให้ติดอันดับ Top 10 ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยม โดย CEOInsights Asia
กรุงเทพ, ประเทศไทย, 21 พ.ย., 2025 – PU Prime โบรกเกอร์ออนไลน์ระดับโลกที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง มีความยินดีที่จะประกาศว่า คุณภัคพร พิรชัช Country Manager ประจำประเทศไทยของ PU Prime ได้รับการเสนอชื่อในบทความ ’10 อันดับ Country Manager ประจำประเทศไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2568′ ของนิตยสาร CEOInsights Asia ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำ, ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และทักษะที่โดดเด่นสำหรับตลาดในประเทศไทย
การได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ PU Prime ในการสร้างความไว้วางใจและความเคารพ ไม่เพียงจากตัวเลขปริมาณการซื้อขายในระดับสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างไว้วางใจและคุณค่าที่แท้จริงในระยะยาวที่เราได้มอบให้กับลูกค้าของเรา ท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจในไทยที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคใหม่ ความต้องการด้านความยั่งยืน และการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจฟินเทคและแพลตฟอร์มดิจิทัล
สามเสาหลักสู่ความสำเร็จของแบรนด์: ความเชื่อมั่น, การปรับตัวเข้าหาท้องถิ่น และชุมชน
คุณภัคพร พิรชัช Country Manager ประจำประเทศไทยของ PU Prime ยังย้ำว่าการสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งจะต้องอาศัยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ความเชื่อมั่น, การปรับตัวเข้าหาท้องถิ่น และชุมชน โดยคุณภัคพร ได้กล่าวเสริมว่า
“ความเชื่อมั่น สร้างขึ้นได้จากความโปร่งใสในการดำเนินงานและการมอบความรู้ทางการเงินที่จำเป็นต่อการตัดสินใจให้กับลูกค้าของเรา ส่วนเสาหลักที่สองคือการปรับตัวให้เข้าหาท้องถิ่น (Localization) เป็นการสร้างความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับท้องถิ่น ด้วยการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม การพูดภาษาเดียวกับลูกค้า และการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มที่ลูกค้าต้องการ ส่วนเสาหลักสุดท้าย คือ ชุมชน (Community) เราได้มีการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อลูกค้าของเรา ว่าลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเราเท่านั้น แต่เป็นพาร์ทเนอร์ในเส้นทางสู่การเติบโตขึ้นไปด้วยกันกับแบรนด์”
ตลอดระยะเวลาการทำงานในอุตสาหกรรม คุณภัคพรได้สร้างชื่อเสียงของตนเองขึ้นมาจากความสามารถในการผสานวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจให้เข้ากับแนวทางการเติบโตที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยปรัชญาความเป็นผู้นำของเธอคือการมุ่งมั่นสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่าความสำเร็จของบริษัทจะสร้างผลกระทบด้านบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อชุมชนในวงกว้าง
การบรzการที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการเติบโตของลูกค้า
PU Prime ใช้ยุทธศาสตร์ในการเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับลูกค้า เราตระหนักว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน แทนที่จะใช้แนวทางเดียวสำหรับลูกค้าทุกคน (one-size-fits-all) PU Prime ได้โฟกัสไปที่การปรับแต่งเครื่องมือและบริการของเราให้สอดคล้องกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการดำเนินการนี้ช่วยให้ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงผู้ที่มาใช้บริการเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ได้อีกด้วย
เกี่ยวกับ PU Prime
PU Prime เป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 และเป็นโบรกเกอร์ CFD broker ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากทั่วโลก ในปัจจุบัน บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลอย่างถูกต้อง ทั้ง forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, หุ้น และพันธบัตร ดำเนินธุรกิจในกว่า 190 ประเทศ มียอดการดาวน์โหลดแอปมากกว่า 40 ล้านครั้ง, PU Prime ได้มอบแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ซึ่งผสานรวมฟีเจอร์ copy trading เข้าไว้ด้วยกันเพื่อเสริมพลังให้กับเทรดเดอร์ทั่วโลกในการบรรลุความสำเร็จทางการเงินด้วยความมั่นใจ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, สามารถติดต่อเราได้ที่: [email protected]
สิ่งที่แนบมาด้วย
- Country Manager ประจำประเทศไทยของ PU Prime ได้รับการเสนอชื่อให้ติดอันดับ Top 10 ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยม โดย CEOInsights Asia
GlobeNewswire Distribution ID 1001140192
GlobeNewswire Distribution ID 1001140192