AI-Media เปิดตัวโครงการ ADA Title II Compliance Initiative เพื่อสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา WCAG 2.1 AA
นิวยอร์ก, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคำบรรยายและคำบรรยายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประกาศเปิดตัวโครงการ ADA Title II Compliance Initiative ที่ครอบคลุม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยรัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่นทั่วสหรัฐอเมริกาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลฉบับสุดท้ายของรัฐบาลกลาง
ในเดือนเมษายน 2024 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้สรุป ADA Title II Web and Mobile Accessibility Rule โดยกำหนดให้หน่วยงานสาธารณะต้องปฏิบัติตาม WCAG 2.1 Level AA ในบริการดิจิทัลของตน กำหนดเส้นตายในการปฏิบัติตามจะเริ่มในวันที่ 24 เมษายน 2026 สำหรับนิติบุคคลที่ให้บริการประชาชนมากกว่า 50,000 คน และในวันที่ 26 เมษายน 2027 สำหรับเขตอำนาจศาลขนาดเล็กและเขตพิเศษ กฎเหล่านี้กำหนดให้ต้องมีเว็บไซต์ แอปมือถือ และมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงคำบรรยาย บทบรรยาย และคำบรรยายเสียง
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการเตรียมพร้อมสำหรับกำหนดเวลาดังกล่าว AI-Media กำลังเปิดตัวโครงการการศึกษาระยะเวลาหลายเดือนที่นำเสนอเครื่องมือปฏิบัติจริงและการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามและทำให้บรรลุผลได้มากขึ้นในระดับขนาดใหญ่
“หน่วยงานภาครัฐกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ” Tony Abrahams ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ AI-Media กล่าว “กฎ ADA Title II ใหม่กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล ภารกิจของเราคือการมอบเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้แก่รัฐบาล ซึ่งสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย ราคาไม่แพง และครอบคลุมทุกขนาด”
ในฐานะส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้ AI-Media กำลังเผยแพร่ 10-Point ADA Title II Compliance Checklist และเน้นย้ำเทคโนโลยีหลักสองประการที่สำคัญต่อการปฏิบัติตาม ADA:
- LEXI Text: คำบรรยายและการถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเนื้อหาสดและที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดคำบรรยายและการถอดเสียงของ WCAG ได้อย่างแม่นยำและมีความหน่วงต่ำ
- LEXI AD: คำบรรยายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงใหม่ ให้คำบรรยายที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ และเปิดใช้งานคำบรรยายเสียงตามขนาด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองข้อกำหนด WCAG 2.1 AA สำหรับวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
แคมเปญนี้สอดคล้องกับ โครงการ Government Solutions ที่ขนาดใหญ่ของ AI-Media ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีที่ปรับขนาดได้และรูปแบบต้นทุนที่คาดการณ์ได้
เว็บสัมมนาเชิงการศึกษา: “ADA Title II – การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นด้วย AI”
เพื่อสนับสนุนการเปิดตัวเพิ่มเติม AI-Media จะจัดเว็บสัมมนาแห่งชาติในหัวข้อ “ADA Title II – การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ง่ายขึ้นด้วย AI” ในวันที่ 20 มกราคม 2026 เซสชันนี้จะสรุปข้อกำหนดการเข้าถึงที่ระบุไว้ใน WCAG 2.1 AA และสำรวจว่าโซลูชันคำบรรยายและคำบรรยายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถรองรับการปฏิบัติตามได้อย่างไร ผู้เข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมเว็บสัมมนาได้ที่นี่
“ขณะที่หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมสำหรับกำหนดเส้นตาย ADA Title II ใหม่ พวกเขากำลังมองหาวิธีการที่ปรับขนาดได้และคุ้มต้นทุนในการส่งมอบบริการดิจิทัลที่เข้าถึงได้” Abrahams กล่าว “LEXI Text และ LEXI AD มอบโซลูชันคำบรรยายและคำบรรยายเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน WCAG 2.1 AA ในขนาดใหญ่
สามารถเข้าถึง ADA Title II Compliance Checklist และรายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันของ AI-Media ที่สามารถช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามได้ ที่นี่
หมายเหตุ AI-Media จะไม่ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ผู้เข้าร่วมควรปรึกษาทีมกฎหมาย หากมีคำถามเกี่ยวกับการตีความกฎระเบียบ
เกี่ยวกับ AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปลเสียง การสร้างคำบรรยาย และการเรียบเรียงภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI LEXI Suite และเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกมอบความสามารถในหลายภาษาแบบเรียลไทม์ โดยได้รับความไว้วางใจทั่วโลกในการปรับปรุงกระบวนการ ยกระดับการสื่อสาร และขยายขอบเขตการเปลี่ยนจากข้อความเป็นเสียงพูด AI
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ AI-Media
รายละเอียดการติดต่อ:
Fiona Habben
Head of Global Marketing
[email protected]
+61 2 8870 7722
สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2
GlobeNewswire Distribution ID 9595611
