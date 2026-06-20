ศาสตราจารย์ Mohamed Shamji เข้ารับตำแหน่งประธาน EAACI ขณะที่การประชุม Congress 2026 ณ นครอิสตันบูลสิ้นสุดลง

ผู้นำคนใหม่เริ่มต้นวาระท่ามกลางความก้าวหน้าของชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Vision Zero สู่อนาคตที่ปราศจากภาระจากโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด
อิสตันบูล, June 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — สมาคม European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ได้ปิดฉากการประชุมประจำปี Congress 2026 อย่างประสบความสำเร็จ ณ นครอิสตันบูล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7,429 คน จาก 110 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Vision Zero: อนาคตที่ปราศจากภาระจากโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด”
ตลอดระยะเวลา 4 วันของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือ และการศึกษา การประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดด้านโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยมีบทคัดย่อทางวิทยาศาสตร์จำนวน 2,420 เรื่องจากนักวิจัยทั่วโลก โปรแกรมการประชุมมุ่งเน้นการพัฒนาใหม่ๆ ในด้านเวชศาสตร์แม่นยำ (Precision Medicine) ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การป้องกันโรค สุขภาพสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมดิจิทัล และการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นในการลดภาระของโรคภูมิแพ้ทั่วโลก
ช่วงเวลาสำคัญของการประชุมเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่และพิธีปิด เมื่อ ศาสตราจารย์ Mohamed Shamji เข้ารับตำแหน่ง ประธาน EAACI อย่างเป็นทางการสำหรับวาระปี 2026–2028
ศาสตราจารย์ Shamji เข้ารับตำแหน่งต่อจากศาสตราจารย์ María José Torres ซึ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่งของเธอได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนโครงการ Vision Zero ของ EAACI
ศาสตราจารย์ Shamji กล่าวว่า “EAACI กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่” “วิสัยทัศน์ของผมคือการสร้างสถาบันที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยจากทุกทวีป สร้างระบบนิเวศที่ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือสามารถไหลเวียนได้อย่างไร้พรมแดน ด้วยการรวมการศึกษา วิทยาศาสตร์ แนวทางเวชปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไว้ในที่เดียว เรามีโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย และกำหนดอนาคตของโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกในระดับโลก”
ด้านศาสตราจารย์ María José Torres กล่าวถึงช่วงเวลาการดำรงตำแหน่งของเธอว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งประธาน EAACI ในช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จที่พวกเราร่วมกันสร้างขึ้น ทั้งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวิชาชีพและการผลักดันเป้าหมาย Vision Zero เมื่อฉันส่งมอบตำแหน่งประธานให้แก่ศาสตราจารย์ Shamji ฉันยังคงพร้อมสนับสนุนคณะกรรมการบริหารและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยยังคงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ”
การประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความหลากหลายของชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ทั่วโลก โดยรวบรวมแพทย์ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนผู้ป่วย และพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือใหม่ และร่วมกันรับมือกับความท้าทายสำคัญที่ส่งผลต่อผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขทั่วโลก
ตลอดการประชุม มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันโรค นวัตกรรม และการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ผู้เข้าร่วมได้หารือถึงวิธีการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วย พร้อมสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวในการลดภาระของโรคภูมิแพ้และโรคทางเดินหายใจอย่างมีนัยสำคัญ
การประชุมยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของวาระใหม่ของคณะกรรมการบริหารอีกด้วย ขณะที่ผู้เข้าร่วมเดินทางออกจากอิสตันบูล ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้ จะยังคงส่งอิทธิพลต่อการวิจัย การปฏิบัติทางคลินิก และนโยบายด้านสาธารณสุขทั่วโลกต่อไป ภายใต้การนำชุดใหม่ EAACI ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ พัฒนาการศึกษา สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้
เกี่ยวกับ EAACI
European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) เป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศในด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา EAACI ดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้ ผ่านการวิจัย การศึกษา การสนับสนุน และการส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูง
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