ระบบตัวตนดิจิทัล DRC Pass ของ Trident ได้รับการยอมรับที่ Africa Singapore Business Forum ในฐานะแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศ

แพลตฟอร์ม ID ดิจิทัลทั่วประเทศของบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์สำหรับประชากร 110 ล้านคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ได้รับการเน้นย้ำโดยรัฐมนตรี Grace Fu ว่าเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และแอฟริกา
สิงคโปร์, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Trident Digital Tech Holdings Ltd. (“Trident” หรือ “บริษัท” NASDAQ: TDTH) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและการเปิดใช้งาน Web 3.0 จากสิงคโปร์ ได้รับการเน้นย้ำอย่างโดดเด่นในงาน Africa Singapore Business Forum 2025 โดย Grace Fu รัฐมนตรีกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ ยกย่องระบบตัวตนดิจิทัล DRC Pass ของบริษัทว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างสิงคโปร์และแอฟริกา
ในการกล่าวสุนทรพจน์ รัฐมนตรี Fu ยกย่องความร่วมมือของ Trident กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในการพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนดิจิทัลทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้กับประชากรกว่า 110 ล้านคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
รัฐมนตรี Fu กล่าวว่า “ในพื้นที่ดิจิทัล บริษัทเทคโนโลยีที่มีฐานในสิงคโปร์ Trident กำลังร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในการดำเนินการระบบการยืนยันตัวตนดิจิทัลทั่วประเทศที่เรียกว่า DRC Pass” “แพลตฟอร์มนี้จะช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะสำหรับประชากรกว่า 110 ล้านคนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก นี่คือตัวอย่างที่ดีของการที่บริษัทจากสิงคโปร์ร่วมมือกับพันธมิตรจากแอฟริกาเพื่อเชื่อมช่องว่างทางดิจิทัลและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน”
การยอมรับนี้เกิดขึ้นสองเดือนหลังจากที่ Trident ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือภาครัฐและเอกชนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในเดือนมิถุนายน 2025 ซึ่งได้เปิดตัวระบบการยืนยันตัวตนดิจิทัลระดับชาติของสาธารณรัฐฯ อย่างเป็นทางการ และกำหนดให้ Trident เป็นผู้ให้บริการเอกสิทธิ์ด้านบริการ “รู้จักลูกค้าของคุณแบบอิเล็กทรอนิกส์” (Know Your Customer หรือ e-KYC)
ระบบ DRC Pass เป็นการใช้งานตัวตนดิจิทัล Web 3.0 ที่ทะเยอทะยานที่สุดของแอฟริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สี่การใช้งานหลัก ได้แก่ การลงทะเบียนซิมการ์ดแบบชีวมิติ-บล็อกเชนเพื่อป้องกันการทุจริต การเข้าถึงพอร์ทัลของรัฐบาลและธุรกิจด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบเดียวที่ราบรื่น การเปิดใช้งานการชำระเงินดิจิทัลด้วยคลิกเดียวเพื่อการเข้าถึงเครดิตทันที และการจัดการข้อมูลตัวตนดิจิทัลของพลเมืองในรูปแบบศูนย์กลางที่เสริมข้อมูลประจำตัวทางกายภาพ
“เราภูมิใจในความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และขอขอบคุณรัฐมนตรี Fu ที่ให้การยอมรับ” Soon Huat Lim ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trident กล่าว “เมื่อเราขยายโครงการไปทั่วประเทศ เรามั่นใจว่าผลงานสำคัญนี้ระหว่างสิงคโปร์และแอฟริกาจะเปิดประตูใหม่ ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ”
ระบบนี้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Tridentity บนบล็อกเชนของ Trident ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตัวตนที่สำคัญของบริษัท โดยอนุญาตให้พลเมืองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือและลงทะเบียน DRC Pass ของตนเพื่อการเข้าถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตอย่างปลอดภัย ผ่านเทคโนโลยีการลงชื่อเข้าใช้แบบเดียวที่ทันสมัย
การยกย่องจากรัฐมนตรี Fu เน้นย้ำถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของความร่วมมือระหว่างสิงคโปร์และแอฟริกาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลทั่วทั้งทวีป รัฐมนตรี Fu ได้กระตุ้นให้ธุรกิจต่าง ๆ “มีความยืดหยุ่น กล้าหาญ และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ และช่วยสร้างเรื่องราวการเติบโตของแอฟริกา พร้อมทั้งขยายขอบเขตการดำเนินงานของสิงคโปร์ในระดับโลก”
ตามข้อมูลจาก GSMA Intelligence จำนวนผู้ใช้มือถือในสาธารณรัฐฯ มากกว่า 80 ล้านคนและประชากรที่มีบัญชีธนาคารที่กำลังขยายตัวจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากบริการ e-KYC ที่ปลอดภัย ซึ่งทำให้ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินดิจิทัลในแอฟริกา
การเปิดตัวระบบ DRC Pass แบบค่อยเป็นค่อยไปได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว พร้อมกับแคมเปญการศึกษาเพื่อประชาชนที่ครอบคลุม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนในศูนย์ประชากรที่หลากหลายของประเทศจะนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
เกี่ยวกับ Trident
Trident เป็นบริษัทเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีและการเปิดใช้งาน Web 3.0 Tridentity ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัท เป็นแพลตฟอร์มการระบุตัวตนบนบล็อคเชน ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการตรวจสอบสิทธิ์แบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่ปลอดภัยสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม ภารกิจของ Trident คือการเป็นผู้นำระดับโลกในการเปิดใช้งาน Web 3.0 เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นอย่างมากที่แอฟริกาใต้และตลาดที่มีการเติบโตสูงอื่น ๆ
