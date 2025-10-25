มูลนิธิ John Langdon Down Foundation คว้ารางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในงาน Mexico Grand Prix

- โครงการที่ตั้งอยู่ในเม็กซิโกซิตี้ได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn เพื่อสนับสนุนพันธกิจในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม
เม็กซิโกซิตี้, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Allwyn บริษัทความบันเทิงข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านลอตเตอรี่เป็นหลัก และ Formula 1 ได้ประกาศให้มูลนิธิ John Langdon Down Foundation เป็นผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในเม็กซิโก และได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโร (เทียบเท่ากับกว่า 2.1 ล้านเปโซเม็กซิกัน) เงินบริจาคนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก Allwyn จะนำไปใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงบวกของมูลนิธิในชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการดูแลและให้การศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งสนับสนุนเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมและครอบครัวของพวกเขา
ศาสตราจารย์ Sylvia Garcia Escamilla ประธานมูลนิธิ John Langdon Down Foundation ได้รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ที่ Autodromo Hermanos Rodriguez ก่อนการแข่งขัน Mexico Grand Prix
มูลนิธิ John Langdon Down Foundation มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน FORMULA 1® GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 2025 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2025 – เป็นสถาบันผู้บุกเบิกที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และศักยภาพของผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทุกวัย มูลนิธิตระหนักว่าเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมในเม็กซิโกไม่ได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จเสมอไป โดยปกติแล้วความต้องการด้านการศึกษา สุขภาพ และพัฒนาการจะได้รับการจัดการแยกจากกัน ซึ่งอาจขัดขวางโอกาสในการเรียนรู้และเป็นอิสระของพวกเขา
โครงการริเริ่มที่ชนะเลิศของมูลนิธิมุ่งจัดการกับช่องว่างนี้ด้วยเงินบริจาคจาก Allwyn ในอีก 12 เดือนข้างหน้า โครงการจะสนับสนุนเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมจำนวน 89 คน อายุ 6-18 ปี เพื่อปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา และเสริมสร้างพลังให้สมาชิกในครอบครัวประมาณ 445 คน (รวมถึงพ่อแม่และผู้ดูแล) ด้วยการฝึกอบรมและการสนับสนุน ในระยะยาว โครงการมีเป้าหมายที่จะให้เด็กเหล่านี้มีความเป็นอิสระมากขึ้นโดยการปรับปรุงการศึกษา โอกาสในการจ้างงาน และการรวมเข้ากับสังคม ท้ายที่สุด โครงการนี้จะมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ซึ่งจะทำลายภาพลักษณ์เหมารวม เปลี่ยนแปลงความคิด และส่งเสริมสังคมที่ยอมรับมากขึ้น
F1 เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิมาหลายปีแล้ว ในปี 2022 F1 ได้ซื้อผลงานศิลปะและกรอบรูปที่ผลิตโดยผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ F1 ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนของมูลนิธิได้เข้าร่วมเกมและกิจกรรมแบบยอมรับทุกคนโดยเท่าเทียมกันที่สนาม Autodromo Hermanos Rodriguez รวมถึงการพบปะนักแข่งและการทดสอบทักษะในเครื่องจำลองการแข่งรถ
รางวัล F1® Allwyn Global Community Award ซึ่งเปิดตัวในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือหลายปีระหว่าง F1 และ Allwyn สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและการตอบแทนคืนสู่ชุมชนที่ทั้งสององค์กรดำเนินงานอยู่
ในช่วงฤดูกาล 2025 โครงการริเริ่มท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ F1 จำนวน 4 โครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในประเทศของตน ซึ่งอาจรวมถึงความก้าวหน้าในการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาวะ และความยั่งยืน จะถูกเลือกโดยคณะกรรมการให้ได้รับเงินบริจาค 100,000 ยูโรจาก Allwyn ผู้ชนะคนที่เหลือในฤดูกาลนี้จะได้รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ในงาน FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 (20-22 พฤศจิกายน 2025)
Allwyn มีความทะเยอทะยานที่จะขยายรางวัลนี้ให้ครอบคลุมการแข่งขันมากขึ้นในฤดูกาล 2026 และเฉลิมฉลองโครงการที่สร้างความแตกต่างอย่างมีความหมาย
Andria Vidler, CEO Allwyn UK และกรรมการตัดสินรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า: “ในฐานะบริษัทความบันเทิงที่ดำเนินธุรกิจด้านลอตเตอรี่เป็นหลัก การตอบแทนชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำ และเป็นสิทธิพิเศษที่ได้แสดงและส่งเสริมการทำงานที่ยอดเยี่ยมผ่านความร่วมมือของ Allwyn กับ Formula 1 ในปีนี้ มูลนิธิ John Langdon Down Foundation เป็นตัวอย่างของโครงการริเริ่มในชุมชนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับผู้รับผลประโยชน์โดยตรงและระบบสนับสนุนของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงความคิดพื้นฐานของกลุ่มชายขอบ”
Ellen Jones หัวหน้าฝ่าย ESG ที่ Formula 1 กล่าวว่า: “การทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจจากมูลนิธิ John Langdon Down Foundation สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับประเด็นหลักที่เราให้การยอมรับผ่านรางวัลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความพยายามเพื่อเพิ่มพลัง ยกระดับการศึกษา และส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม โครงการริเริ่มที่โดดเด่นนี้ทำลายอุปสรรคเชิงระบบ ช่วยให้เด็กเหล่านี้บรรลุศักยภาพเต็มที่ของตนเอง เรายินดีที่จะให้ความสำคัญกับพันธกิจของพวกเขาและสร้างผลกระทบที่จับต้องได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสังคมที่ให้การสนับสนุนและยอมรับอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น”
ศาสตราจารย์ Sylvia Garcia Escamilla ประธานมูลนิธิ The John Langdon Down Foundation ผู้ชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award กล่าวว่า: “เป้าหมายของเราคือการทำให้ทุกคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ในสังคม และการชนะรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นจริงนี้ไปอีกขั้น ช่องว่างเชิงระบบที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกคือการดูแลที่แยกส่วน ซึ่งทำให้ศักยภาพของเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมไม่ได้รับการตระหนัก เงินบริจาคที่เอื้อเฟื้อจาก Allwyn ครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการที่มอบระบบสนับสนุนแบบบูรณาการ ซึ่งจะปลดล็อกพัฒนาการ ทำลายอุปสรรค และส่งเสริมการยอมรับทุกคนโดยเท่าเทียมกันในสังคมที่กว้างขวางขึ้นไปนอกเหนือจากเม็กซิโก เราขอขอบคุณ Formula 1 และ Allwyn ที่ให้การยอมรับผลกระทบที่มูลนิธิของเรากำลังสร้างภายในชุมชนนี้”
เกี่ยวกับ Allwyn
Allwyn เป็นบริษัทความบันเทิงข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านลอตเตอรี่เป็นหลัก มีตำแหน่งผู้นำทางการตลาดและแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือทั่วทั้งยุโรปและอเมริกาเหนือ วัตถุประสงค์ของบริษัทการทำให้การเล่นเกมดีขึ้นสำหรับทุกคน โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรม เทคโนโลยี ความปลอดภัยของผู้เล่น และการคืนผลประโยชน์ให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น ผ่านพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงเกมแบบเล่นง่ายที่กำลังเติบโต
เกี่ยวกับความร่วมมือของ Allwyn กับ Formula 1®
ความร่วมมือหลายปีกับ Formula 1® แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรับรู้ระดับโลกให้กับ Allwyn ด้วยการแข่งขัน 24 รายการทั่วโลกของกีฬา แฟน ๆ 750 ล้านคน และผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 96 ล้านคน รวมถึงการเข้าถึงผ่านช่องทางการออกอากาศและช่องทางความบันเทิงต่าง ๆ
ความร่วมมือนี้จะเสริมสร้างตำแหน่งของ Allwyn ในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนผลกระทบต่อชุมชนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตระดับโลกของบริษัท
หัวใจสำคัญของความร่วมมือคือการพัฒนาโครงการริเริ่มที่จะสนับสนุนความทะเยอทะยานของบริษัทในการเป็นผู้มีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสังคมทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่เท่าเทียมกันของ Allwyn และ Formula 1® ในการเสริมสร้างพลังให้แฟน ๆ และชุมชนท้องถิ่น ความร่วมมือนี้จะเปิดโอกาสให้ Allwyn ใช้ฐานแฟน ๆ ระดับนานาชาติที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ของกีฬาเพื่อเฉลิมฉลองผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ในระดับโลก
เกี่ยวกับ Formula 1®
การแข่งขัน Formula 1® เริ่มขึ้นในปี 1950 และเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก เช่นเดียวกับที่เป็นซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Formula One World Championship Limited เป็นส่วนหนึ่งของ Formula 1® และเป็นเจ้าของสิทธิ์เชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขัน FIA Formula One World Championship Formula 1® เป็นบริษัทในเครือของ Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหุ้นติดตาม Formula One Group โลโก้ F1, โลโก้ F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Formula 1 สงวนลิขสิทธิ์
