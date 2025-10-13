โซลูชัน WiSA ใหม่ช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในตลาดซาวด์บาร์ โฮมเธียเตอร์ ลำโพงภายในบ้าน และทีวีที่กำลังเติบโต โดยเน้นที่เสียงคุณภาพสูงและเสียงมัลติแชนเนลที่สมจริง
เมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน วันที่, Oct. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI (NASDAQ: DVLT) ได้ประกาศเปิดตัวส่วนประกอบสำคัญใหม่ 3 รายการในกลุ่มโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรม ได้แก่ โมดูลเครื่องส่งสัญญาณ WiSA E Falcon, แอปพลิเคชันมือถือ WiSA Connect, และแอปพลิเคชันการรับรอง WiSA โดยดำเนินการผ่านทาง Wireless Sound Association (WiSA) ของแผนกวิทยาศาสตร์เสียงของบริษัท
แต่ละโซลูชันถือเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้แบรนด์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคนำส่วนประกอบเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานร่วมกันได้ออกสู่ตลาด จึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อและควบคุมประสบการณ์เสียงแบบมัลติแชนเนลที่ดื่มด่ำและง่ายดายซึ่งมีให้เลือกในราคาที่หลากหลาย
โมดูลเครื่องส่งสัญญาณ WiSA Falcon
โมดูลไร้สาย WiSA Falcon 5GHz ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบเสียงไร้สายที่เหนือชั้นสำหรับการใช้งานลำโพงและซาวด์บาร์ราคาประหยัด
เหตุใด Falcon จึงเหนือคู่แข่งอยู่หลายขั้น:
- ใช้โปรโตคอล TDM ซึ่งเข้ากันได้กับผู้จำหน่ายชิปซาวด์บาร์รายใหญ่ และสามารถจับคู่กับโมดูลตัวรับ WiSA E เช่น WiSA E Endeavour
- ทางเลือกที่น่าสนใจแทน Bluetooth 2.4 GHz ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยประสิทธิภาพ RF ที่เหนือกว่า การส่งสัญญาณเสียงแบบไม่บีบอัด ความหน่วงต่ำคงที่ และรองรับช่องเสียงได้มากขึ้น
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานโฮมเธียเตอร์แบบประหยัด รวมถึงซาวด์บาร์ ทีวี กล่องรับสัญญาณทีวี โปรเจ็กเตอร์ และฮับเสียงไร้สาย
- สามารถส่งสัญญาณเสียง 48kHz 16 หรือ 24 บิตอิสระได้สูงสุด 8 ช่องพร้อมความหน่วงต่ำ
- คุณสมบัติการถ่ายโอนข้อมูลแบบสองทิศทางซึ่งมีอยู่ในโมดูล WiSA ทั้งหมด ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถรวมคุณสมบัติเพิ่มเติมลงในผลิตภัณฑ์ของตน เช่น การควบคุมระดับเสียง การควบคุมเครื่องขยายเสียง การปรับแต่ง DSP แบบกำหนดเอง การควบคุมแสง หรือข้อมูลข้อเสนอแนะของเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งาน AI
- โมดูล WiSA E ทั้งหมดรักษาประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานหนาแน่น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโปรโตคอล Wi-Fi แบนด์ UNII 5GHz และอัลกอริธึมการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายแบบไดนามิกและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์
- การออกแบบที่คุ้มต้นทุนของ WiSA E Falcon ไม่ต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมหรือโคเดกที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนรายการวัสดุ (BOM) และทำให้กระบวนการบูรณาการง่ายขึ้น นอกจากนี้โมดูลยังรองรับการส่งสัญญาณเสียงที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส Wi-Fi AES 256 บิต
- โดยทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือ WiSA Connect อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้ดูและควบคุมส่วนประกอบที่ผ่านการรับรอง WiSA E ทั้งหมดในบ้านได้อย่างง่ายดาย
- สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันการรับรอง WiSA ที่จัดทำโดย WiSA Association เพื่อการรับรองการทำงานร่วมกันที่รวดเร็วและง่ายดาย รับประกันการโต้ตอบและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับส่วนประกอบ WiSA E ที่ได้รับการรับรองอื่นๆ
“ชุดโซลูชันเสียงที่รองรับ WiSA ของ Datavault ได้รับการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมในด้านคุณภาพเสียงระดับพรีเมียม การเชื่อมต่อที่ราบรื่น และความสะดวกในการพกพา” Nathaniel Bradley ซีอีโอของ Datavault AI กล่าว “เรายังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเสียงชั้นนำของอุตสาหกรรมและขยายการใช้งานไปสู่โดเมนใหม่ๆ เช่น หุ่นยนต์และประสบการณ์ Web3 ที่มีความเที่ยงตรงสูง”
แอปพลิเคชันมือถือ WiSA Connect
แอป WiSA Connect เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่ของคุณได้อย่างราบรื่น และค้นหาส่วนประกอบที่ผ่านการรับรอง WiSA E ในบ้านของคุณทันที ซึ่งช่วยให้ควบคุมการเพิ่มหรือลบลำโพงได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสร้างโซนเสียงอิสระ พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่งเต็มที่เพื่อประสบการณ์เสียงสมบูรณ์แบบ
“เราคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายและคล่องตัวขึ้น” Tony Ostrom ประธานสมาคม WiSA กล่าว “เป้าหมายของเราคือการทำให้การตั้งค่าระบบ การควบคุมอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่ใช้โซลูชันที่ได้รับการรับรอง WiSA” WiSA Connect เป็นผลโดยตรงจากความมุ่งมั่นดังกล่าว”
แอป WiSA Connect ยังควบคุมฮับเสียง WiSA SoundSend E ที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้ โดยมอบความสามารถในการปรับแต่งมากมายและการตั้งค่าล่วงหน้าของผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้
แอปพลิเคชัน WiSA Certification
แอป WiSA Certification จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรับรองสำหรับโซลูชันที่ใช้เทคโนโลยี WiSA E จึงช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานไร้ที่ติและการทำงานร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์ WiSA E อื่นๆ แอปนี้แนะนำนักพัฒนาเกี่ยวกับข้อกำหนดการทำงานร่วมกันได้ของ WiSA E ทั้งหมด ดำเนินการทดสอบ และให้ข้อเสนอแนะเชิงรุกในทุกขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง WiSA E Interoperability เมื่อเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถบูรณาการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้อย่างราบรื่นในระบบยี่ห้อเดียวหรือหลายยี่ห้อ
“เราได้ปรับปรุงกระบวนการรับรอง WiSA ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการสร้างแอปพลิเคชันมือถือนี้เพื่อใช้ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสำหรับกระบวนการรับรองจริง” Tony Ostrom ประธานสมาคม WiSA กล่าว “แอปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้พันธมิตรของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สามารถทำงานร่วมกันได้สู่ตลาดเร็วกว่าที่เคย”
แอป WiSA Certification จะเปิดให้บริการบนแท็บเล็ตที่จัดทำโดย WiSA Association และมาพร้อมกับเอกสารทางเทคนิคและการสนับสนุนทั้งหมดที่จำเป็นในการบูรณาการเทคโนโลยี WiSA E และการรับรองความสามารถในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบรนด์ต่างๆ สามารถติดตามความคืบหน้าในระหว่างกระบวนการพัฒนาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงดึงข้อมูลในอดีตจากโปรแกรมปัจจุบันหรือโปรแกรมก่อนหน้า แอปและการทดสอบที่ให้ไว้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการการรับรองความสามารถในการทำงานร่วมกัน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ WiSA และสำรวจผลิตภัณฑ์ต่างๆ โปรดไปที่ www.wisatechnologies.com
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรของ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® และเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงไร้สาย HD ที่เป็นพื้นฐานเชิงพื้นที่และหลายช่องสัญญาณที่เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการครอบคลุม IP ในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนหลายช่องสัญญาณ ฝ่ายวิทยาการข้อมูลใช้พลังของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
สอบถามข้อมูลด้านการตลาด:
[email protected]
