TRM Labs จับมือกับหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับชาติในวงการบล็อกเชน

สิงคโปร์, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ TRM Labs ประกาศว่าได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOC) กับหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ (CSA) เพื่อเสริมความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ของประเทศด้วยข่าวกรองบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ TRM จะให้สิทธิ์แก่ CSA ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนและคุณสมบัติ AI ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบการสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์เหตุผล พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์การดำเนินงานระยะยาวของ CSA
TRM และ CSA จะร่วมกันสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาโซลูชันติดตามบล็อกเชนที่ใช้ Agentic AI เพื่อติดตามระดับความเสี่ยงจากแรนซัมแวร์ระดับประเทศในสิงคโปร์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างกิจกรรมของผู้ไม่ประสงค์ดีในบล็อกเชนและนอกบล็อกเชน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความพยายามของหน่วยงานในการยับยั้งกิจกรรมของกลุ่มแรนซัมแวร์
ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากกิจกรรมบนบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงที่ซับซ้อน แรนซัมแวร์ หรือแม้แต่การโจมตีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รายงานอาชญากรรมคริปโตปี 2025 ของ TRM Labs ชี้ชัดถึงรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการแฮก ความเสี่ยงต่อการถูกคว่ำบาตร และกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย โดยพบว่าปริมาณเงินที่ไหลเข้าไปยังบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 3.74 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 เป็น 4.47 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นของข่าวกรองที่สามารถแสดงให้เห็นพฤติกรรมบนบล็อกเชนในเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รายงานภูมิทัศน์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสิงคโปร์ปี 2024/2025 ฉบับล่าสุดของ CSA เน้นย้ำเพิ่มเติมถึงความจำเป็นอย่างต่อเนื่องที่สถาบันต่าง ๆ ต้องติดตามกิจกรรมผิดกฎหมายในระบบกระจายอำนาจ ซึ่งถือเป็นเสาหลักในการป้องกันทางไซเบอร์ระดับชาติ
“การร่วมมือกับ CSA ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยมาใช้กับด่านหน้าของการป้องกันทางไซเบอร์” Esteban Castaño ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ TRM Labs กล่าว “ความร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในครั้งนี้ต่อยอดมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างโลกดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยรวมถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่น Beacon Network ซึ่งเป็นระบบแบ่งปันข่าวกรองแบบเรียลไทม์ระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ช่วยสกัดกั้นเงินทุนผิดกฎหมาย ด้วยการผสานการวิเคราะห์ข้ามเชนชั้นนำในอุตสาหกรรมและข่าวกรองบล็อกเชนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของสิงคโปร์ เรากำลังช่วยกำหนดขอบเขตใหม่ของความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นทางดิจิทัล”
“เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนาความสามารถด้าน AI เพื่อเสริมสร้างการป้องกันทางไซเบอร์ระดับชาติของสิงคโปร์จึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อดำเนินการผ่านความร่วมมือเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการนำการวิเคราะห์ภัยคุกคามด้วย Agentic AI มาใช้เพื่อเร่งกระบวนการตรวจจับภัยคุกคาม จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเรา” Edward Chen รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ระดับชาติ) ของ CSA กล่าว
ภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ TRM จะใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญจากการดำเนินงานและบริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ตามพันธกิจของ CSA ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสำรวจเส้นทางการพัฒนาที่นำข้อมูลเชิงลึกปฏิบัติด้านการดำเนินงานของ CSA มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีของ TRM เพื่อสร้างขีดความสามารถที่ปรับขนาดได้และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการสืบสวน การล่าภัยคุกคาม และการตอบสนองความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนวาระด้านความน่าเชื่อถือและนวัตกรรมดิจิทัลของสิงคโปร์
เกี่ยวกับ TRM Labs
TRM Labs ให้บริการโซลูชันการวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ สถาบันการเงิน และธุรกิจคริปโตเคอเรนซี ในการตรวจจับ สืบสวน และสกัดกั้นการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต แพลตฟอร์มข่าวกรองบล็อกเชนของ TRM มีโซลูชันที่ช่วยติดตามแหล่งที่มาและปลายทางของเงินทุน ระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย สร้างกรณี และแสดงภาพรวมการทำงานของภัยคุกคาม TRM ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและธุรกิจชั้นนำทั่วโลกที่พึ่งพา TRM ในการสร้างระบบนิเวศคริปโตที่ปลอดภัยและมั่นคงยิ่งขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.trmlabs.com
หากต้องการสอบถามข้อมูลสำหรับสื่อ กรุณาติดต่อ [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9549323